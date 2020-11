LIVE/ Briefingul misiunii de observare Promo-LEX privitor la deschiderea secțiilor de votare

Misiunea de observare Promo-LEX susține un briefing de presă și face precizări privitor la încălcările depistate. De la deschiderea secțiilor de votare și până la ora nouă, de către observatorii Promo-LEX au fost atestate 64 de incidente.

Pavel Postica, șeful misiunii spune că a fost constatat un caz în care unui observator Promo-LEX i-a fost restricționat accesul în secția de votare până la ora 6:55. Președintele biroului electoral al secției de votare a motivat aceasta prin faptul că, observatorii trebuie să fie prezenți la ora 6:30.

S-a constatat prezența publicității electorale în raza a 100 metri de la localul secției la șase secții de votare: s. Văleni, r-nul Cahul, or. Vadul-lui-Vodă mun. Chișinău, or. Dondușeni, or. Edineț, or. Comrat, s. Rădulenii Vechi r-nul Florești.

În cinci cazuri s-a atestat sigilarea necorespunzătoare a urnelor de vot, inclusiv la o secție de votare din Rusia și una din România.

În șapte secții de votare s-a constatat întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale privind deschiderea secției de votare sau a procedurilor de numărare a buletinelor de vot.

În mun. Bălți, o persoană care manifesta febră a venit la vot, însă un membru al secției de votare nu i-a permis intrarea în secție. În scurt timp președintele biroului electoral al secției de votare a informat-o că are voie să intre să voteze, însă persoana a refuzat să intre și a plecat definitiv.

În satul Văleni din raionul Cahul s-a constatat un caz de transportare organizată a alegătorilor. Conform Promo-Lex, la ora 8.40, la o distanță de aproximativ 50 m de la secția de votare, s-a oprit un microbuz de culoare albă din care a coborât în jur de 15 persoane. Microbuzul nu avea nici o inscripție referitor la transportare persoane, fără semn de ruta regulata sau numere galbene.

S-au constatat deficiențe tehnice în programul SIAS „Alegeri” la patru secții de votare.

Un alegător care recent și-a modificat viza de reședință nu s-a regăsit în lista electorală de bază. Alegătorului nu i s-a permis să voteze pe lista suplimentară chiar dacă a prezentat actul de identitate în care era specificat domicilierea în raza secției respective . De asemenea, s-a constatat un caz de fotografiere a buletinului de identitate a unui alegător.

S-au atestat patru cazuri de nerspectare a măsurilor anti-COVID în secțiile de votare: nu a fost efectuată termometria membrilor biroului electoral al secției de votare, membrii nu poartă corect masca de protecție, fie nu au viziere sau termomentrul nu funcționează corect.

De asemenea, la o secție de vot nu a fost curent electric, la alta- în loc de trei cabine de vot au fost instalate două.

Pavel Postica a menționat că persoanele trebuie să fie echipate pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus: să poarte mască, mănuși, să aibă pixuri proprii. Totuși, lipsa acestora nu este un impediment în exercitarea dreptului la vot.

Știrea se actualizează.