LISTA celor 17 deputați „panglicari”. Procedura anevoioasă prin care vor putea fi amendați

Imunitatea parlamentară face mai anevoioasă procedura prin care vor putea fi amendați deputații care la manifestațiile de 9 mai au purtat panglica negru-oranj, interzisă pe teritoriu R. Moldova ca simbol al agresiunii ruse împotriva Ucrainei. În total, 17 aleși ai poporului au fost documentați de poliție, a declarat pentru ZdG, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În privința lor a fost sesizată Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pentru simplii cetățeni, procedura e simplă, pentru deputați – mai complicată

„Pentru cetățenii simpli, care nu au un statut special și în privința cărora pot fi exercitate acțiunile respective, se citează, se întocmește procesul verbal. Persoana are la dispoziție 30 de zile pentru achitare. În cazul în care nu achită benevol în acest termen, se inițiază procedura de executare silită.

Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP

Pentru persoanele care dețin un anumit statut sau imunitate, se întocmește procesul verbal de constatare și se remite organului procuraturii care urmează să asigure unele proceduri procesuale. Procuratura trebuie să meargă în Parlament, să solicite ridicarea imunității pentru aplicarea sancțiunii pe o astfel de contravenție. Cu părere de rău, procedura este foarte anevoioasă, dar noi suntem obligați să o respectăm”, a precizat șeful IGP.

Amenzile pot fi contestate în instanță și pot fi achitate în jumătate, în termen de trei zile

Din 20 aprilie, pe teritoriul R. Moldova a fost interzisă purtarea panglicii negru-oranj și simbolurile „V” și „Z”, care reprezintă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Au fost instituite amenzi de la 4 500 până la 9 mii de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 până la 60 de ore. Persoanele cu funcție de răspundere riscă amenzi de la 9 mii la 18 mii de lei, iar persoanele juridice – de la 18 mii până la 30 de mii de lei.

Amenzile pot fi contestate în instanța de judecată, iar dacă sunt achitate în termen de trei zile, se plătește doar jumătate din sumă, a mai adăugat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

O sesizare la Curtea Constituțională pentru anularea acestor norme din Codul Contravențional a fost depusă de deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Adrian Lebedinschi și Grigore Novac. La 5 mai, Curtea a respins solicitarea de suspendare a acțiunii legii, urmând să hotărască ulterior asupra legalității acesteia.

Deputații „panglicari”

Mai mulți deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au ignorat prevederile legale și au purtat panglica bicoloră negru-oranj la manifestațiile organizate de 9 mai în centrul capitalei. Printre purtătorii de panglică interzisă s-au numărat și alți oficiali, precum și fețe bisericești.

Sursa foto: Europa Liberă Moldova

Printre cei care au purtat panglica interzisă se numără fosta președintă a Parlamentului, președinta fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Zinaida Greceanîi. Alături de ea, a fost surprins și un alt deputat BCS, Fiodor Gagauz, la fel purtând panglica negru-oranj.

Vladimir Voronin și Igor Dodon

la manifestațiile de 9 mai

Și fostul președinte al R. Moldova, comunistul Vladimir Voronin, în prezent deputat, a purtat panglica negru-oranj, alături de un alt fost președinte, Igor Dodon. Acesta din urmă nu mai este deputat și nu dispune de imunitate parlamentară.

Întrebat de presă de ce a încălcat legea, purtând panglica interzisă, Vladimir Voronin a spus că gestul său ar fi „un exemplu de maturitate politică, în pofida celor care astăzi au ocupat vremelnic fotoliile în președinție și în Parlament, și își bat joc de popor și de victoria care a fost dobândită cu atâta trudă”. Întrebat dacă va achita sau nu amenda, Voronin a spus că „asta e altă treabă”.

Iar fostul lider socialist, Igor Dodon, a declarat că interzicerea panglicii bicolore de către actuala guvernare ar fi o greșeală. „Fiecare cetățean are dreptul la opinia sa și majoritatea cetățenilor astăzi sărbătoresc „Ziua Victoriei”. Noi suntem urmașii învingătorilor în acel groaznic război, în marele război pentru apărarea patriei. Nu trebuie să ne temem de nimic. Dacă voi fi atras la răspundere administrativă (n.red.: pentru purtarea panglicii negru-oranj), juriștii noștri o să se ocupe. Eu cred că o să mergem în instanțele de judecată în interiorul țării. Dacă nu, o să mergem la CEDO”, a spus Igor Dodon.

Vladimir Odnostalco

Printre cei care au încălcat legea se numără și deputatul Vladimir Odnostalco, cel care anterior a lansat mai multe falsuri și mesaje de ură împotriva refugiaților ucraineni, într-un interviu cu propagandistul rus, Vladimir Soloviov. Ulterior, procurorii au anunțat că s-au autosesizat în legătură cu declarațiile deputatului BCS.

La remarca reporterului ZdG că poartă un simbol interzis și riscă să fie amendat, deputatul a lăsat să se înțeleagă că nu-i pasă. „Și?” – a comentat retoric Odnostalco, adăugând că acest simbol nu ar avea nicio legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina.

Bogdan Țîrdea

Și deputatul Bogdan Țîrdea și-a prins în piept panglica bicoloră. „Asta nu-i lege, dar e fărădelege”, a comentat el referitor la interzicerea acesteia. El a declarat pentru Ziarul de Gardă că panglica ar reprezenta „victoria binelui asupra răului, a vieții asupra morții”. „Panglica a fost de când este ea”, a mai adăugat Țîrdea.

Constantin Starîș și Oleg Voronin

A purtat panglica bicoloră și deputatul BCS, Constantin Starîș, care a fost surprins alături de Oleg Voronin, fiul fostului președinte comunist, actual deputat, Vladimir Voronin, și el cu panglica interzisă la piept.

Deputatul Vlad Bătrîncea s-a afișat cu panglica interzisă negru-oranj, la fel ca și colegul său de fracțiune, Oleg Reidman. Alături de fostul lider socialist Igor Dodon, de asemenea purtând panglica interzisă, au mărșăluit deputații BCS, Petru Burduja și Eduard Smirnov, decanul de vârstă al actualului Parlament. Au mai purtat panglica interzisă și deputații BCS, Diana Caraman, Nicolai Rusol, Ala Pilipețcaia și Tatiana Cunețchi.

La manifestațiile de 9 mai organizate la Bălți, cu panglica bicoloră prinsă în piept a defilat episcopul de Bălți și Fălești, Marchel.

Episcopul Marchel

Șeful poliţiei din Bălţi, Ion Volontir, a declarat pentru portalul Anticorupție că acesta a fost documentat și că va fi tras la răspundere pentru încălcarea legii.

Au încălcat legea și membrii Consiliului Municipal Bălți din partea PSRM, precum și alți reprezentanți ai acestei formațiuni, care, de asemenea, au purtat panglica negru-oranj.

Piotr Pușcari

Și președintele raionului Basarabeasca, Piotr Pușcari, a fost documentat pentru purtarea panglicii negru-oranj. Acesta s-a și prezentat benevol la poliție, unde i s-a întocmit proces verbal.

„Eu am scris că nu sunt de acord cu procesul verbal și că îmi încalcă drepturile. De 9 mai eu am dreptul să port această panglică. Am dreptul să contest procesul verbal în judecată și deja vom vedea ce va decide instanța”, a spus Pușcari, pentru ZdG.

Găselniță. Unii demnitari au purtat panglici negre și oranj în loc de cele bicolore

Pe de altă parte, deputatul BCS, Adrian Lebedinschi, în locul panglicii bicolore, a purtat două panglici negru și oranj.

Adrian Lebedinschi

„Este un simbol al victoriei poporului nostru, împreună cu celelalte popoare împotriva fascismului. Din păcate, actuala guvernare a transformat simbolul acestei panglici care lupta împotriva fascismului, a transformat-o într-un simbol al luptei contra actualei guvernări”, s-a încurcat în declarații Lebedinschi.

Adela Răileanu, la manifestațiile de 9 mai

Și deputata Adela Răileanu a ales o reinterpretare a panglicii negru-oranj, păstrând culorile. „Dreptul meu la libera exprimare a sentimentelor și a emoțiilor nu mi le poate interzice nimeni”, a argumentat deputata BCS.

Grigore Novac, cu insignă

cu panglica negru-oranj

Deputatul Grigore Novac a purtat o insignă pe care era ilustrată panglica bicoloră, după cum se poate vedea pe o fotografie publicată pe site-ul Partidului Socialiștilor. El, însă, și-a scos-o la un moment dat, după cum poate fi observat în alte fotografii de pe site-ul PSRM, făcute manifestațiile de 9 mai.

Silvia Grigorieva

Consiliera municipală socialistă, Silvia Grigorieva nu a purtat panglica, dar s-a îmbrăcat în culorile ei, negru și oranj. „Special m-am îmbrăcat așa. Nu am dreptul să port panglica, port aceste haine”, a spus Silvia Grigorieva, îmbrăcată în negru și purtând o șapcă și o eșarfă portocalie.

Sursa foto: socialistii.md

Fosta vicepremieră pentru Reintegrare, Olga Cebotari, dar și fostul secretar al Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, membri ai PSRM, de asemenea, au purtat în loc de panglica bicoloră, două panglici – negru și oranj.

Deși nu au purtat panglica negru-oranj propriu-zisă, și în asemenea cazuri poliția a inițiat proceduri. Totuși, aceste persoane ar putea rămâne nesancționate, deoarece în norma care interzice acest simbol se menționează că este vorba despre o panglică, și nu de o combinație de culori, a mai explicat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. O interpretare în acest sens o poate face numai Parlamentul sau Curtea Constituțională, a mai spus acesta.

Persoane publice, inclusiv ambasadorii Rusiei și Belarusului, nu au purtat panglica interzisă negru-oranj

Irina Vlah, la manifestațiile de 9 mai

Au fost și demnitari cunoscuți pentru viziunile lor pro-rusești, care au participat la manifestațiile de 9 mai și care au evitat să poarte panglica negru-oranj

Și Irina Vlah, bașcana regiunii autonome găgăuze, deși a semnat legea votată de Adunarea Populară a Găgăuziei prin care se permitea purtarea panglicii negru-oranj pe teritoriul autonomiei, nu a purtat-o la evenimentele din 9 mai. Irina Vlah a criticat decizia autorităților de la Chișinău de a interzice panglica bicoloră. „Înainte de a fi luată asemenea decizie, era important să se comunice cu societatea. Consider că această decizie a fost o greșeală serioasă”, a declarat bașcana.

Ambasadorii Rusiei și Belaruslui, fără panglica negru-oranj

Nici primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, nu a purtat panglica interzisă. Fără panglica negru-oranj, dar cu o panglică având culorile drapelului Rusiei în piept, a participat la manifestațiile de 9 mai organizate în Chișinău ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov. Nici ambasadorul Republicii Belarus la Chișinău, Anatolii Kalinin, nu a purtat panglica negru-oranj, ci o panglică în culorile drapelului țării sale.

Și unii susținători ai socialiștilor au evitat să poarte panglica interzisă. Printre ei, doi foști miniștri ai Apărării, Pavel Voicu (între 2019-2021, Guvernul Chicu) și Victor Gaiciuc (între 2001-2004, Guvernul Tarlev, și între 2019-2020, Guvernul Chicu). Gaiciuc a fost și consilier al ex-președintelui Igor Dodon, și deputat din partea PSRM, și ambasador.

