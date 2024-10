Liderul CUB, scos din cursa prezidențială, anunță că se va adresa la CtEDO: „Mă simt îndreptățit să apăr fiecare semnătură”

Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, susține că se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) după ce a fost scos din cursa electorală pentru alegerile prezidențiale și a folosit toate căile de atac naționale. „Curtea de Apel Chișinău, dar și Curtea Supremă de Justiție au picat examenul probității profesionale”, afirmă politicianul.

Igor Munteanu menționează că se simte îndreptățit să apere fiecare semnătură pe care a primit-o pentru intrarea în cursa prezidențială. De cealaltă parte, judecătorii susțin că numărul de semnături valide necesare pentru înregistrarea lui Munteanu nu a fost atins, din cauza invalidării unui număr semnificativ de semnături pe motive ce țin de „neconformități administrative”.

Ni se confirmă astfel că o justiție slabă și înfricoșată de perspectiva picării „vetting-ului” nu are cum garanta cetățenilor dreptate imparțială. O poate doar mima ori silui. Curtea de Apel, dar și CSJ au picat examenul probității profesionale și de asta ne vom adresa la CtEDO. Într-o democrație, alegerile sunt vitale pentru a menține puterea sub control cetățenesc. Nu sub control de partid, fie că-i vorba de CEC, ori de instanțele de drept, indiferent de zecile de milioane de dolari băgate în forme fără conținut, în experimente eșuate de a reforma o justiție care caută stăpâni, nu dreptate. Vreau să știți – bătălia pentru o justiție independentă și un stat eliberat de monopolul unui singur partid oligarhic abia începe”, a declarat Igor Munteanu într-o postare pe Facebook.