Liderii UE și șeful NATO, mesaje de felicitare către Trump: „Aceasta este forța durabilă a parteneriatului transatlantic”

Liderii instituțiilor Uniunii Europene și secretarul general al NATO i-au urat succes lui Donald Trump în al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, după învestirea acestuia în funcție. Aceștia și-au exprimat convingerea de a colabora cu noua administrație de la Casa Albă, „pentru a obține o mai mare prosperitate și a consolida securitatea comună”.



Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au pe platforma X cele mai bune urări noului lider de la Casa Albă.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025





„Cele mai bune urări către președintele Donald Trump pentru mandatul dumneavoastră în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite. UE așteaptă cu nerăbdare să colaboreze îndeaproape cu dumneavoastră pentru a face față provocărilor globale. Împreună, societățile noastre pot obține o mai mare prosperitate și își pot consolida securitatea comună. Aceasta este forța durabilă a parteneriatului transatlantic”, a scris Ursula von der Leyen.

Și mesajul de felicitare din partea lui Antonio Costa a reprezentat un apel către noua administrație de a colabora cu Uniunea Europeană.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges. Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is the… — António Costa (@eucopresident) January 20, 2025



Totodată, președinta Parlamentului European Roberta Metsola l-a felicitat pe Donald Trump chiar de la tribuna Parlamentului European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg.

New United States President, renewed transatlantic alliance.



My very best wishes to the American people on the start of a new chapter.



Europe stands ready to work together as friends and partners, to shape a world of stability, opportunity and hope.@realDonaldTrump 🇪🇺🇺🇸 pic.twitter.com/4Io5ouL7hK — Roberta Metsola (@EP_President) January 20, 2025

„Un nou președinte al Statelor Unite, o alianță transatlantică reînnoită. Cele mai bune urări pentru poporul american la începutul unui nou capitol. Europa este pregătită să lucreze împreună, ca prieteni și parteneri, pentru a modela o lume a stabilității, a oportunităților și a speranței”, a scris Metsola.

Eurodeputații vor dezbate în aceste zile relația dintre Europa și SUA după inaugurarea noului mandat al lui Donald Trump.

Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a felicitat pe Donald Trump pentru revenirea sa în funcția de președinte al SUA și a salutat faptul că acesta va obliga statele membre ale Alianței să cheltuie mai mult pentru înarmare.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength – through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

„Odată cu revenirea președintelui Trump în funcție, vom accelera cheltuielile și producția în domeniul apărării. Felicitările mele călduroase pentru DonaldTrump pentru învestirea sa ca al 47-lea președinte al SUA, și lui JDVance, în calitate de vicepreședinte. Împreună putem obține pacea prin forță – prin

NATO”, a scris Mark Rutte.

Fostul premier olandez a fost unul dintre puținii lideri europeni care au menținut o relație bună cu Trump în primul mandat prezidențial al acestuia.



Învestirea lui Donald Trump a mai fost salutată de regele Charles al III-lea al Marii Britanii, premierul Keir Starmer, premierul canadian Justin Trudeau, premierul indian Narendra Modi, premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar și președintele turc Recep Tayyip Erdogan.