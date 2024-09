Judocanii care nu-și văd medaliile: „Singurul adversar pe care trebuie să-l învingi în această viață ești tu însuți”

Imaginați-vă măcar pentru o clipă cum ar fi să nu mai distingeți lumina de întuneric, ziua de noapte, să rămână nevăzută medalia olimpică pe care tocmai ai cucerit-o în luptă. Pentru sportivii Ion Basoc și Oleg Crețul nu este un exercițiu de imaginație, ci este realitatea în care trăiesc.

Când ai 19 ani (Ion Basoc) și 22 de ani (Oleg Crețul) și întunecimea îți apare în față ca un hău, lumea ți se sfârșește brusc. Au trecut prin perioade de grea încercare, dar nu au stat să se tânguie. În beznă, au început să practice judo.

Fiecare limită depășită, fiecare medalie cucerită a însemnat înlocuirea cu o alta și mai mare, și mai valoroasă. Au mers înainte și au luptat ca să-și redobândească un rost în viață, un rost glorios.

„Am simțit că Dumnezeu mă iubește și mă ajută” – așa se întâlnesc ei, în felul lor, cu Dumnezeu. Și poate ei simt altfel prezența lui Dumnezeu în viața lor, pentru că totul în viața lor este nevăzut, și totuși, totul există.

După ce au urcat pe podiumul de la Jocurile Paralimpice de la Paris, marți, 10 septembrie, sportivii s-au întors în țară cu două medalii – una de bronz și cealaltă de argint. Cu aceste două medalii cucerite de Ion Basoc și Oleg Crețul la Paris, țara noastră are în palmares patru medalii obținute de-a lungul timpului la Jocurile Paralimpice.

La 7 septembrie, judocanul Oleg Crețul a cucerit medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Paris, în categoria de până la 90 de kg. În aceeași zi, judocanul Ion Basoc și-a adjudecat medalia de argint la para judo în marea finală de la Jocurile Paralimpice de la Paris la proba de J1 +90kg, aceasta fiind prima medalie de argint a R. Moldova la Paralimpice din istorie.

Aplauze și felicitări virtuale au răsunat pentru medaliați și pentru R. Moldova, puțini însă cunosc ce stă în spatele acestor victorii pentru fiecare dintre cei doi – istorii impresionante ce pot fi proiectate în filme.

„Am rămas doar cu ceața în ochi”

Ion Basoc are 26 de ani și este originar din Ungheni. Tânărul practică judo de șase ani. Cu toate acestea, are în palmares mai multe medalii importante, printre care: bronz la mondiale, aur la Grand Prix-ului de la Tokyo, la campionatul european din Țările de Jos și la Grand Prix-ul de la Tbilisi sau argint la Grand Prix-ul din Germania. El se află pe locul 2 în ratingul mondial, în categoria de greutate de peste 90 kg, fapt ce i-a asigurat cota de participare la Jocurile Paralimpice din acest an.

Ion Basoc a cucerit medalia de argint la para judo în marea finală de la Jocurile Paralimpice de la Paris, 2024. Foto: Comitetul Paralimpic al R. Moldova

Ion a fost ales printre „Sportivii Paralimpici ai anului 2023”, de către Comitetul Paralimpic din R. Moldova. În cadrul Galei Laureaților, Ministerul Educației și Cercetării i-a conferit lui Ion Basoc titlul de „Maestru Internațional al Sportului”, la categoria para judo.

Cu șapte ani în urmă, pe când avea doar 19 ani, Ion Basoc și-a pierdut definitiv vederea.

„Am rămas doar cu ceața în ochi, pot să văd doar umbre, dar nu pot deosebi absolut nimic”, spune Ion în cadrul emisiunii „Campionii” de la TV8. Nu i se întâmplaseră vreun accident, nu suferise vreo traumă, dar vederea dispăruse definitiv și irecuperabil. Medicii îl anunțaseră despre diagnoză – atrofierea nervului optic. I-a luat mult timp să accepte această diagnoză. Veniseră în Chișinău ca să învețe la o școală specială cum să trăiască fără vedere. Spune că a fost un mare noroc faptul că l-a cunoscut pe Oleg Crețul, președintele Comitetul Paralimpic al R. Moldova și pe Vitalie Gligor, care-i deveniseră antrenori de judo.

„Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată”

„Nu am rămas singur cu boala, familia m-a ajutat și încurajat mereu, iar Vitalie Gligor și Oleg Crețul m-au ajutat să fiu cine sunt astăzi. Pot spune ferm că sunt pilonii mei de fier, căci în timp, mi-au devenit prieteni, antrenori și părinți. Și Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată”, spune Ion în aceeași emisiune.

Vorbind despre numeroasele medalii și momentul de premiere, emoționat, Ion vorbește – „Când ești pe piedestal și se aude imnul țării natale, e ceva de nedescris. E un moment surprinzător”.

Totuși, campionul recunoaște că a fost un moment când se gândea să renunțe la sport, în perioada Covid, când toate sălile de sport erau închise și a fost nevoit să se întoarcă la Ungheni. Se antrena acasă, după indicațiile primite pe Viber de la antrenor. Acesta l-a și motivat să nu renunțe. Mai mult, Ion Basoc recunoaște că antrenorul l-a ajutat și financiar de multe ori, căci statul nu este prea generos.

„În 2018, pensia pentru grad sever de dizabilitate era 1500 de lei, dar deja când am început a face sport, era puțin peste două mii. Locuiești în capitală, stai în cămin, nu ai venit stabil, ai doar 100 de euro pe lună, te ajută părinții, familia. Eu eram nevoit să iau bani de la antrenor ca să mă pot întreține în perioada covid, în 2019-2021”, povestește campionul. Tot atunci, tânărul a învățat să facă și masaj, astfel asigurându-și o sursă mică de venit.

Pentru titlul de campion european, Ion Basoc și-a asigurat o bursă de 41 de mii de lei, bursă valabilă doar pentru anul 2024.

„Singurul adversar pe care trebuie să-l învingi în această viață ești tu însuți”

Acum Ion Basoc își permite să închirieze un apartament în Chișinău și să își acopere cheltuielile pentru transport, deplasări, medicamente, vitamine, alimentație și masaj de recuperare.

„Aș vrea să-i aduc țării o medalie”, spunea Ion în aceeași emisiune, înainte de olimpiadă. E un vis realizat deja. Acum sportivul mai visează la un automobil care să-l ajute să economisească cheltuielile către sala de antrenament și celelalte deplasări, dar și o mică sală de sport în Ungheni, unde să poată antrena copiii.

Tânărul oferă o lecție de viață, pe care mulți oameni o înțeleg prea târziu – „Singurul adversar pe care trebuie să-l învingi în această viață ești tu însuți”.

„La început e greu, când faci primii pași pe covor, nu-ți dai seama ce sport e acesta. Dimineața, când mă ridic din pat, orice mușchi mă doare – urechea, gâtul, tot. Apoi îți dai seama că singurul adversar pe care trebuie să-l învingi, ești tu însuți. Dacă nu treci de tine, nu te ajută nimeni”, mai spune Ion în cadrul emisiunii.

„Același prieten și antrenor – Vitalie Gligor”

Oleg Crețul are 49 de ani. Sportivul practică judo de 36 de ani. Acesta se află pe locul 2 în ratingul mondial în categoria de greutate de până la 90 kg. A reprezentat R. Moldova la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996. Este campion al Jocurilor Paralimpice de la Beijing din 2008, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Atena din 2004 în componența Rusiei. Deținător a patru titluri mondiale (2002, 2003, 2007, 2010) și cinci titluri europene (2001, 2005, 2009, 2022, 2023) la para-judo. Din 2018, Oleg Crețul este președinte al Comitetul Paralimpic al R. Moldova.

Judocanul Oleg Crețul a cucerit medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Paris, 2024. Foto: Comitetul Paralimpic al R. Moldova

Și în spatele acestui sportiv stă o tragedie. La vârsta de 22 de ani, după numeroase succese remarcabile în sport și când credea că tot ce e mai frumos în viața sa abia urmează, la 9 zile după nuntă, un accident rutier îi împarte viața în două jumătăți – înainte și după accident. În urma coliziunii, soția și fratele campionului decedează, iar el, în urma numeroaselor leziuni la față, își pierde complet vederea.

După acest cumplit accident Oleg a trecut prin perioade grele de depresie și reabilitare. Și în cazul său, „prietenul și antrenorul Vitalie Gligor a adus un mare aport”, declara campionul într-o emisiune televizată.

La câțiva ani distanță, Oleg Crețul iubește a doua oară, și-a întemeiat o familie și a devenit tată.

Oleg Crețul, Ion Basoc și antrenorul lor – Vitalie Gligor. Foto: Comitetul Paralimpic al R. Moldova

Și după atâta luptă și după atâtea sechele de la viață, Oleg știe să spună un lucru pe care mulți alții uită să-l recunoască – „Am simțit că Dumnezeu mă iubește și mă ajută. Eu sunt un om fericit. Mie-mi place tot ce fac și sunt oricând gata să ajut pe alții cu un sfat, să-i antrenez”.

Și chiar o face – seara începând cu ora 17, după ce și-a încheiat antrenamentul, Oleg Crețul crește generații de tineri de viitori campioni la judo. Acolo copiii practică sportul gratuit, la Şcoala Sportivă Specializată de Judo, care-i poartă numele. În 2015, colegii lui Oleg Crețul au înaintat un demers ca în baza rezultatelor obținute, școlii să-i fie atribuit numele Oleg Crețul. De asemenea, în școală s-a înființat Cupa Oleg Crețul, care între timp, s-a transformat într-un turneu internațional.

Jocurile Paralimpice de la Paris s-au desfășurat în perioada 28 august – 8 septembrie și au întrunit circa 5000 de sportivi, care au concurat la 22 de discipline sportive.

R. Moldova a avut cinci reprezentanți la Jocurile Paralimpice: Ion Basoc (para judo, locul 2), Oleg Crețul (para judo, locul 3), Larisa Marinenkova (para powerlifting, locul 7), Gheorghe Spînu (aruncarea greutății, locul 8) și Ina Cernei (para judo feminin, a ajuns în șaisprezecimi).

Pentru performanțele obținute, Ion Basoc va fi recompensat din partea Guvernului cu suma de 2,6 milioane de lei, iar Oleg Crețul va primi 2 milioane de lei.