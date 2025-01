Istoria unui abuz sau cum nimeni nu a observat că o adolescentă a fost agresată un an de zile de către tatăl său vitreg 

Pe 4 ianuarie 2025, directoarea unei instituții de învățământ din raionul Florești a observat urme de lovituri pe fața și pe corpul unei eleve din clasele superioare. Aceasta a chemat oamenii legii, cărora fata le-a spus că în ajun a fost bătută de tatăl său vitreg. În timpul comunicării adolescenta a relatat că ar fi fost victima abuzului fizic și sexual mai bine de un an.

Ziarul de Gardă a discutat cu primarul localității, directoarea instituției de învățământ, cu mama victimei, dar și cu o mătușă care a cerut implicarea ZdG pentru a afla mai multe detalii despre acest caz și cum a fost posibil ca nimeni să nu afle timp de un an de zile despre abuzurile la care ar fi fost supusă adolescenta.

Fata locuia împreună cu mama sa și cu bărbatul care este căsătorit cu aceasta de mai mulți ani. Mătușa adolescentei a contactat ZdG și ne-a povestit că directoarea instituției de învățământ a observat urmele de lovituri pe corpul fetei atunci când elevii au fost chemați pentru a primi cadouri de sărbători. Fata a rugat-o să vorbească între patru ochi și i-a povestit despre abuzurile la care a fost supusă.

„Fata i-a comunicat directoarei că deja de un an de zile el o viola, constant îi verifica telefonul, era foarte agresiv, nu îi dădea voie să meargă nici la școală, nu îi dădea voie să comunice cu cineva sau să iasă undeva. De genul că «el a crescut-o, el face ce vrea cu dânsa»”, a relatat mătușa copilei pentru Ziarul de Gardă.

Abuzurile ar fi avut loc atunci când fata rămânea singură cu tatăl vitreg, mama sa fiind plecată la muncă.

„În mare parte se întâmpla când el consuma alcool. Eu am întrebat-o cât de des asta se întâmpla. (…) Ea îmi zice: «Cam în toată săptămâna»”, ne-a mai relatat femeia.

Copila nu spunea nimănui despre ce se întâmpla după ușile închise ale casei în care locuia, întrucât ar fi fost amenințată de bărbat. „I-a spus că o va omorî, îi va da foc și o va îngropa pe ea și pe mama ei dacă spune adevărul”, susține mătușa fetei, cea la care aceasta a locuit scurt timp după ce abuzul a ajuns în atenția organelor de drept. Bărbatul i-ar fi spus că dacă cineva o întreabă de unde s-au luat semnele de lovituri pe corpul ei să zică că acestea au apărut după ce ar fi învățat să taie lemne.

Potrivit mătușii, mama fetei i-ar fi spus că nu știa despre abuzuri, dar a însoțit-o pe fată la medic și la poliție, unde abuzurile s-au confirmat.

Totuși, mătușa adolescentei afirmă că mama ei ar fi lăsat-o „singură în aceste momente” și că din acest motiv a încercat s-o ia pe fată la ea, pentru a-i oferi suport, însă mama i-a permis să stea la ea doar o zi, sub pretextul că trebuie să meargă la școală. Femeia susține că i-a mai sugerat că ar fi bine fata să fie consultată de un psiholog ori să apeleze la un centru de plasament, însă mama fetei, la fel, ar fi refuzat.

Potrivit ei, fata ar fi „profund traumatizată”.

„Ea a fost cu mine în oraș, căci eu voiam pur și simplu să-i fiu alături. (…) Am ieșit în oraș, ea a vrut să facem o plimbare. Pe alături a trecut un om pe care nu-l cunoaștem, nu avem idee cine-i. El avea în mână o cutie micuță și el a schimbat cutia dintr-o mână-n alta. Atunci fata a strigat «Nu!», s-a dat înspre mine, m-a apucat, a început să tremure. Eu am început să vorbesc cu dânsa, să o întreb ce s-a întâmplat, de ce s-a speriat. Ea a spus: «Am crezut că are electroshocker în mână.» A spus că el (tatăl vitreg, n.r.) avea și le speria”, ne-a povestit femeia.