Îndemnați să meargă acasă după 24 de ore petrecute în aeroportul din Chișinău. Relatările pasagerilor și precizările companiei Air Moldova în contextul anulării zborurilor Chișinău-Antalya-Chișinău

După ce au petrecut mai bine de 24 de ore în aerportul din Chișinău, în așteptarea cursei spre Antalya, zeci de pasageri au fost îndemnați să meargă acasă. Deși au fost asigurați că astăzi, 5 iunie, dimineața va fi operat zborul, și de această dată acesta a fost anulat.

Oamenii se arătă nemulțumiți de lipsa de comunicare care i-a pus în situația de a nu ști cum să procedez și au înaintat o peție către compania aeriană pentru clarificări.

Între timp, după ce a anunțat că zborurile Antalya-Chișinău-Antalya, planificate pentru 4 iunie, a fost anulate, pe motiv că aeronava companiei are restricții de operare și decolare de pe aeroportul din Antalya din cauza unor pretinse datorii din 2014, compania „Air Moldova” susține că „activează în regim alert pentru a opera zborul mâine, 6 iunie”.

Aproximativ 60 și 24 de copii au stat blocați timp de 24 de ore în aeroportul Chișinău, după ce zborul lor planificat spre Anatalya a fost amânat. Deși au fost informați că zborul le va f asigurat în această dimineață, motiv pentru care au rămas să aștepte la aeroport, la scurt timp de la ora planificată, oamenii au fost informați că cursa a fost amănată și de această dată.

Anatol, un alt pasager, spune că după zeci de ore petrecute în aeroport, familia sa nu a mai rezistat și, în lipsa informațiilor despre când va fi zborul, a plecat acasă, fără bagaje însă. Bărbatul susține că nu cunoaște când îi va fi asigurat zborul și că este în așteptare.

„Au anulat zborul, fără nici o informație. Am stat de la de la 4.00 dimineața până ieri seara, ora 11.00. Ulterior, am plecat acasă și am plecat fără bagaje. Bagajele noastre au zburat cu altă rută și sunt în Antalya la aeroport, așa presupun ei, dar noi nu știm unde sunt ele. Era prea obositor, nu am mai putut sta, soția este însărcinată, avem doi copii mici, nu mai putea sta în aeroport. Până la urmă, reprezentanții aeroportului ne-au zis că nu au informații despre când va fi următorul zbor. Când am ajuns acasă, cineva dintre pasageri ne-au zis că este zbor la ora 17.00, dar la ora 16.00 am verificat tabloul online și erau anulate toate zborurile. Nu știm când va fi următoarea cursă, nu avem nici o informație. Nu am reușit să vorbim cu reprezentanții Air Moldova, pentru că sâmbătă și duminică nu răspunde nimeni la telefonul lor și Air Moldova nu are nici un reprezentant legal în aeroport. Urma să mergem în călătorie. Am procurat biletele prin tur operator, dar nici ei nu cunosc prea multe, pentru că și ei nu reușesc să ia legătura cu Air Moldova. De asta nu se pot spune când o să zburăm. Cel mai urât lucru care a fost, e că a dispărut zborul de pe tabloul online, fără să indice că zborul a fost anulat. Pentru că dacă anulează zborul, ei își asumă ca să întoarcă banii, dar, în cazul nostru, pur și simplu, a dispărut zborul. Și nimeni nu a primit nici o explicație. Ideea este că nu aveam nici o informație și nu știam cum să procedăm, pentru că dacă ne anunțau, cel puțin, că zborurile voi fi pe data de 6 iunie, noi am fi putut merge cu toții acasă”, povestește Anatol.