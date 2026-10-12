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Încă un caz de femicid? O femeie din nordul Moldovei, găsită decedată. Vecinul victimei, reținut pentru 72 de ore

Sursa: procuratura.md

O femeie în vârstă de 49 de ani a fost găsită moartă, duminică seara, în jurul orei 23:00, în satul Nicolaevca. Poliția din Florești investighează circumstanțele decesului, însă, preliminar, ar fi vorba despre un caz de femicid.

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Potrivit informațiilor preliminare, femeia se afla în ospeție la un vecin – un bărbat în vârstă de 39 de ani. Aceștia ar fi consumat împreună băuturi alcoolice, iar ulterior între ei s-ar fi iscat un conflict.

„Bărbatul i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri cu obiecte contondente. Aceasta a decedat la fața locului”, precizează Poliția.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore şi este cercetat penal pentru omor. 

Corpul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

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