În circa 50 de școli din municipiul Chișinău sunt preconizate investiții de peste 1,1 miliarde de lei, anunță Ministerul Educației

În circa 50 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău sunt preconizate investiții de peste 1,1 miliarde de lei, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care a menționat că asta înseamnă că „fiecare a treia școală din municipiu beneficiază de investiții pentru reconstrucție și dotări, eficiență energetică, renovarea grupurilor sanitare sau alte proiecte de îmbunătățire a condițiilor de studiu”.

MEC scrie că investițiile sunt deja realizate, în curs de implementare sau planificate prin mai multe programe:

Peste 250 de milioane de lei prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), pentru reconstrucția și dotarea a 5 instituții;

Peste 210 milioane de lei prin proiectul STEEM (Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova), pentru eficientizarea energetică a 16 instituții;

440 de milioane de lei prin Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru modernizarea a 9 instituții de învățământ;

Circa 30 de milioane de lei pentru grupuri sanitare și îmbunătățirea condițiilor de igienă în peste 20 de instituții;

8 milioane de lei cu sprijinul Guvernului Cehiei, pentru 7 instituții;

Aproape 70 de milioane de lei prin proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru o instituție de învățământ din Chișinău.

Sursa: MEC

80 de milioane de euro pentru modernizarea a 25 de școli profesionale, colegii și centre de excelență

Anterior, ministerul a informat că 80 de milioane de euro urmează să fie investiți pentru pentru modernizarea a 25 de școli profesionale, colegii și centre de excelență. Proiectul este planificat pentru perioada 2026-2032 și face parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, susținut de Uniunea Europeană.

Potrivit MEC, în total, vor fi renovate 47 de clădiri: 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. În cele 25 de instituții învață peste 21 de mii de elevi sau 40 la sută din totalul elevilor din învățământul profesional tehnic. Unsprezece dintre instituțiile beneficiare se află în Chișinău, iar celelalte 14, în alte orașe ale țării.