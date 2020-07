Igor Dodon despre Ștefan Gațcan: A făcut o mare greșeală, și-a stricat imaginea pentru totdeauna și nimeni nu-l va ierta niciodată

Igor Dodon spune că a rămas surprins de gestul lui Ștefan Gațcan, fostul său coleg și bun cunoscut, după cum a spus, și despre care spune că a făcut o mare greșeală care nu-i va fi iertată niciodată. În același timp, Dodon spune că înțelege protestele socialiștilor de la clinica și casa medicului, doar că au „exagerat cu coroana funerară, dar le înțeleg emoțiile”.

Șeful statului salută modul cum au procedat colegii săi care ar fi reușit să-l convingă pe Ștefan Gațcan că a făcut o greșeală.

„Suntem maturi, nu sunt metodele mele, băieții au vorbit, i-au explicat, el a spus că înțelege și a spus că are nevoie de securitate. Dacă sunt riscuri de viață, eu am ajutt și procurori și judecători, au mai fost cazuri, i-am oferit securitate pentru a putea ieși din țară, unde și cum a mers mai departe, nu mă interesează”, a declarat Dodon.

Întrebat de ce a fost înaintat Gațcan, având în vedere CV-ul medicul care în 2006 a fost membru PCRM, apoi a fost în echipa PDM a lui Vladimir Plahotniuc, Dodon spune că în momentul când organizația teritorială de la Hîncești l-au propus, i s-a părut o idee bună.



„Îl știu foarte bine de mai demult, a primit nașterile copiilor mei, iar când organizația din Hâncești l-a propus, a fost interesant, pe așa un sector dificil. Am fost surprins că el a plecat pentru că întreg partidul a muncit pentru el. Nu am dus baloane de gaz. Am fost și eu o dată la Hîncești. Înțeleg reacția asta dură a colegilor mei, mai ales că 2 zile în urmă la ședința fracțiunii ne-am întâlnit și am discutat”, a mai spus Dodon.