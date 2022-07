Germania ia măsuri pentru a economisi energie pe fondul crizei gazelor

Autoritățile germane au început să pună în aplicare măsuri de economisire a energiei pe fondul temerilor că Rusia ar putea opri livrările de gaz către Europa, transmite agenția de presă Anadolu.

În capitala Germaniei, Berlin, autoritățile au anunțat că aproximativ 200 de monumente și repere istorice nu vor mai fi iluminate noaptea, inclusiv Coloana Victoriei, Catedrala din Berlin și Palatul Charlottenburg.

În orașul din sudul München, primarul Dieter Reiter a ordonat oprirea apei calde în clădirile administrative și a limitat temperatura maximă de încălzire la 19 grade Celsius în următoarele luni de iarnă. De asemenea, el a cerut autorităților locale să nu încălzească coridoarele și încăperile puțin folosite din clădirile administrative.

Între timp, orașul Hanovra a anunțat că nu va mai încălzi piscinele cu gaz, iar apa caldă va fi oprită la dușurile piscinelor și centrelor de agrement administrate de oraș.

Statele membre UE au convenit să-și reducă cererea de gaze cu 15% față de consumul mediu din ultimii cinci ani, între 1 august 2022 și 31 martie 2023.

LIGHTS (ALMOST) OUT – Dimmed streetlights, barely illuminated monuments and buildings are part of Germany’s plan to save energy and cut costs as the Ukraine war wreaks economic havoc in Europe pic.twitter.com/TfUvvO6102