FOTO, VIDEO/ Casa atribuită fostului procuror al capitalei, Ștefan Șaptefrați, scoasă la vânzare cu 1 milion 100 de mii de Euro. Cum arată locuința de lux

Fiica lui Ștefan Șaptefrați, fostul procuror al municipiului Chișinău, plecat în luna martie curent din organele Procuraturii, și-a scos în vânzare casa de milioane din localitatea Cheltuitori din comuna Tohatin, suburbie a capitalei, construită în ultimii ani și dată în exploatare anul trecut.

Locuința luxoasă, atribuită procurorului-șef al capitalei, este trecută pe numele fiicei sale, Maria Leșco (Șaptefrați), și a fost înregistrată la cadastru în luna octombrie 2018.

La doar un an după ce a fost dat în exploatare, imobilul a fost expus vânzării prin intermediul unei agenții imobiliare. Deși în titlul anunțului se menționează că locuința este situată în Dumbrava, coborând la secțiunea informații se precizează că locuința luxoasă este situată într-o zonă rezidențială în suburbia sectorului Ciocana.

Anunțul postat pe site-ul agenției imobiliare

Castelul cu trei nivele, scos de vânzare

La un de când locuința a fost dată în exploatare, ea a fost suspusă vânzării. Din numele unui potențial cumpărător, Ziarul de Gardă a întrebat agentul imobiliar responsabil de vânzări care este prețul locuinței. Acesta ne-a comunicat că imobilul este în vânzare, costă 1.100.000 Euro și poate să ne aranjeze o vizită.

„Casa se află la 3 kilometri de Ciocana, la Tohatin, nu știu dacă știți zona, este în prima linie, acolo e frumos, sunt păduri, panoramă, tot. Casa este într-adevăr exclusivă, materiale scumpe, cum s-ar spune „casă inteligentă”, cu schimbare a aerului, ionizare, casa e interesantă. Prețul la casa asta este 1 milion 100 de mii de Euro”, a menționat agentul.

Potrivit anunțului de vânzare, casa este descrisă cu „finisări exclusive care întrunește cele mai exigente dorințe. Imobilul prezintă o construcție inginerească cu reparație calitativă și design deosebit, cu suprafața generoasă de 250 mp și teren aferent de 12 ari”.

Casa cu trei nivele, la parter are 2 dormitoare, living spațios cu bucătărie, 3 blocuri sanitare și terasă. La al doilea nivel sunt 2 dormitoare spațioase, 2 blocuri sanitare și o garderobă. Iar în subsolul casei se regăsește o cazangerie, debara și beci.

Totodată, locuința luxoasă dispune de parcare pentru 4 automobile, foișor cu zonă barbeque amenajată cu mobilier. Proprietarii casei beneficiază de pază, sistem de alarmă și supraveghere video.





























Ziarul de Gardă l-a contactat și i-a lăsat mesaj lui Ștefan Șaptefrați în legătură cu decizia de a supune vânzării locuința de lux din localitatea Cheltuitori din comuna Tohatin, însă nu am primit niciun răspuns până la ora actuală, chiar dacă a văzut mesajul.

Anterior, Șaptefrați a recunoscut că imobilul a fost construit pentru fiica sa și că a contribuit nemijlocit la construcție. „E casa fiicei mele și a ginerelui meu. Spuneți celor care așa tare vă inspiră că eu îi ajut și am să îi ajut și am să fac tot ce pot pentru copiii mei. Fac ce vreau cu copiii mei, căci am cu ce. Vă interesează tare? Copiii mei îs gospodari, îs mari. Toate-s după dânșii”, a menționat fostul procuror pentru anticorupție.md, adăugând că a lucrat fizic, „a târâit” saci cu ciment în spate.

Locuința de lux înscrisă pe numele fiicei și ginerului fostului procuror-șef al municipalității, Ștefan Șaptefrați, scoasă de vânzare

Casa a fost construită pe un teren cu o suprafață de 0,1147 hectare și înregistrată pe numele Mariei Leșco, fiica fostului procuror Ștefan Șaptefrați, și al soțului acesteia – medicul Constantin Leșco.

Declarațiile de avere ale celor doi arată venituri relativ modeste, iar Constantin Leșco recunoștea pentru anticorupție.md că la construcție au folosit „economiile noastre, dar nu au fost suficiente. Ne-au ajutat să construim casa atât părinții mei, cât și ai soției”.

Constantin și Maria Leșco. Foto: Facebook

Potrivit datelor de la cadastru, casa a fost înregistrată la 26 octombrie 2010 și a ajuns în proprietatea celor doi tineri prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare.

Anterior, bunul imobil a fost format la 5 decembrie 2017 prin comasarea a două terenuri procurate de cei doi soți cu ceva timp înainte. Potrivit portalului anticorupție.md, un teren cu suprafața de 0,0502 hectare a fost procurat la 27 iulie 2017 de la soții Ion și Ludmila Cernov, iar celălalt, cu suprafața de 0,0645 hectare, a aparținut familiei Boiștean Victor și Vera.

Ștefan Șaptefraț a părăsit sistemul procuraturii

Ultima demisie a lui Ștefan Șaptefrați din organele Procuraturii a avut loc în luna martie curent, la doar o săptămână distanță după ce Ziarul de Gardă a publicat investigația Cum să devii milionar prin împrumuturi nerambursate și promisiuni ilegale neonorate. În rolul principal — fiul procurorului-șef al Capitalei. ZdG a relatat despre cum Pavel Șaptefraț, unul dintre fiii lui Ștefan Șaptefraț, a împrumutat, fără a întoarce, zeci de mii de euro, dolari și lei moldovenești. Tot el a cerut și a primit bani după ce a promis că va obține Green Card, viză pentru SUA sau alte facilități mai multor persoane pe care s-a oferit să le ajute, făcând referire, inclusiv, la relațiile pe care le are.

Ştefan Şaptefraţ a fost din august 2017, şef al Procuraturii municipiului Chişinău. Anterior, în anii 2016-2017, a fost șef-adjunct al PA, iar din 2014 a deținut funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii de Transport. Acesta a plecat și a revenit în sistemul procuraturii de două ori în ultimul deceniu.

În 2008, fiind procuror în secția nr.1, Direcția control al urmăririi penale, Şaptefraţ a cumpărat de la SRL „NourCo” un teren cu o construcție nefinalizată pe str. Sarmizegetusa din Chişinău pentru 11,65 milioane de lei, deși salariul său de funcţie era de doar câteva mii de lei. Despre tranzacția procurorului a aflat conducerea PG, iar peste trei luni, în septembrie 2008, acesta era eliberat din funcţie, din proprie inițiativă, printr-un ordin al procurorului general.

La scurt timp după plecarea din organele Procuraturii, Şaptefraţi procura un alt teren, la Mileștii Mici, Ialoveni, plătind 6,37 milioane de lei, dar şi un teren agricol de 1,3 ha. În decembrie 2008, acesta obținea licența de avocat, dar peste jumătate de an revenea în procuratură, în funcția sa anterioară, cea de procuror în secția nr.1, Direcția control al urmăririi penale.

După revenirea în PG, în urma unor articole din presă, Colegiul Disciplinar al PG iniția pe numele său o procedură disciplinară, deoarece nu ar fi prezentat declaraţii despre veniturile şi proprietățile sale nici după plecarea din organele procuraturii, nici la reangajare. În februarie 2010, procedura disciplinară era încetată, pe motiv că expirase termenul legal de aplicare a sancțiunii. Totuși, în urma acestui caz, în aprilie 2010, Şaptefraţ era delegat pe o lună la Procuratura Soroca.

La sfârşit de aprilie 2010, pleca din nou din sistem, în baza unei alte cereri de demisie. Fiind avocat, în octombrie 2010, Şaptefraţ vindea terenul şi construcția de pe str. Sarmizegetusa Întreprinderii cu Capital Străin „Shan Lian International Group”, proprietara Centrului Comercial „Megapolis” luând pe ele 19,5 milioane de lei, cu 8 milioane mai mult decât plătise inițial. În decembrie 2013, Şaptefraţ îşi suspenda activitatea de avocat şi revenea în Procuratură, fiind numit, la câteva luni de la revenire, în octombrie 2014, procuror interimar al Procuraturii de Transport.

Conform ultimei sale declarații de avere și interese, Ștefan Șaptefraț era unul dintre cei mai prosperi acuzatori de stat. Acesta avea în proprietate, conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru 2018, un teren de 6 ha, cu o valoare cadastrală de 3,9 milioane lei, dar și ½ cotă-parte dintr-un apartament de 54 m.p., cumpărat în 2012. Șeful Procuraturii mun. Chișinău deținea, în posesie, un automobil de marcă Volvo, fabricat în 2015 și achiziționat în 2018.

În declarațiile de avere și interese din anii 2015-2016, Ștefan Șaptefraț indica și alte bunuri de milioane, care însă au dispărut din declarațiile cele mai recente. Anterior, procurorul declara ½ cotă-parte dintr-o casă de locuit din comuna Tohatin, mun. Chișinău, dar și venituri de peste 27 de milioane de lei din vânzarea unor bunuri sau restituirea unor datorii.

Banii însă nu se regăsesc în declarația de avere pentru anul 2017, la fel cum nu se regăsește nici casa din comuna Tohatin. În septembrie 2016, imobilul a trecut în proprietatea Elenei Cobzac, în urma unui contract de împărțire a proprietății comune. În acest imobil are viza de reședință și Pavel Șaptefraț, fiul cu datorii al cuplului Ștefan Șaptefraț şi Elena Cobzac.