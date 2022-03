Foto/ Bomba de 500 de kg, lansată de armata rusă peste un bloc rezidențial din Cernigău

Ministrul de externe din Ucraina, Dmitrii Kuleba, a publicat pe pagina sa de Twitter imagini cu o bombă de 500 de kg care nu a explodat, lansată de armata rusă peste un bloc rezidențial din orașul Cernigău, din nordul Ucrainei. Kuleba cere ajutor.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL