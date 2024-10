FOTO Afacerea de la Drăgușeni „cu miez” de eficiență energetică

„Pe văile noastre din Hâncești sunt o mulțime de livezi de nuci, de aceea am decis să deschidem un punct de achiziționare a miezului de nucă, iar mai târziu și de migdale”, spune Stela Bucur, antreprenoare din satul Drăgușeni, raionul Hâncești, care a lansat în 2011 o afacere în domeniul procesării miezului de nuci și migdale.

Afacerea este una de familie. Soții Bucur achiziționează materia primă de la producătorii autohtoni din toată țara, pe care o procesează, ambalează, iar în final vând produsele angro.

Fabrica de procesare este modernă, dotată cu utilaje de ultimă generație, care le permite să acopere lipsa brațelor de muncă. Antreprenoarea are acum cinci angajați din sat, care muncesc cot la cot cu familia sa.

„În ultimii ani am înțeles că și sâmburii de caise sunt solicitați și am început a procesa sâmburi de caise. Mai nou, pe piața europeană a apărut o cerere mare și pentru sâmburele de prun, de aceea de anul trecut am început a procesa și astfel de sâmburi”, povestește Stela Bucur.