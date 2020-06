Fiind infectat cu COVID-19, directorul Spitalului Raional Ocnița a adunat personalul instituției în ședință: „Am fost nevoit. Dacă nu discutam cu ei atunci, acum stăteau ei în locul meu”

Directorul Spitalului Raional Ocnița, Damian Guțu, fiind testat pozitiv cu COVID-19, a organizat o ședință cu personalul instituției medicale. Despre aceasta ne-a comunicat mama unei asistente medicale care activează în cadrul spitalului și ne-a solicitat să-i păstrăm anonimatul din motiv că lucrătorii ar fi presați de conducerea instituției spitalicești.

Femeia ne-a comunicat că fiica sa muncește în cadrul Spitalului Raional Ocnița de mai bine de 10 ani. Aceasta ne-a povestit că șeful instituției medicale, deși a fost confirmat că este infectat cu noul tip de coronavirus, a organizat o ședință cu mai mulți angajați ai spitalului.

„Dumnealui a fost testat cu COVID-19 și a fost trimis în izolare, dar el nu a respectat regulile de carantină. A făcut ședințe în cadrul spitalului, a adunat personalul ca să hotărască mai multe întrebări. Tot personalul este presat și sunt impuși să tacă, să nu vorbească despre insuficiența echipamentului medical. Șeful secției de chirurgie, la fel, este bolnav de COVID-19. El s-a infectat de la un pacient care a fost internat fiind infectat, dar s-a aflat ulterior că are covid”, acuză femeia.

Mama asistentei medicale a mai adăugat că fiica sa a făcut testul pentru COVID-19, iar rezultatele sunt negative.

„Ea a dat miercuri analize ca să vadă dacă este infectată și rezultatul a fost negativ. Sunt foarte multe persoane care doresc să-și facă testul pentru coronavirus, dar conducerea spitalului refuză. Spun că doar cei care prezintă simptome vor fi testați, nu și cei care au contactat cu cineva bolnav. Angajații sunt presați, li se spune să tacă, să închidă gura și să lucreze, că dacă nu – să plece acasă că în locul lor are cine să lucreze”, a mai povestit femeia.

„Am depistat întâmplător că sunt infectat, nu am avut simptome”

Ziarul de Gardă a contactat conducerea spitalului din orașul Ocnița, Damian Guțu, și acesta ne-a confirmat că este infectat cu COVID-19, după ce pe data de 17 iunie a decis să se testeze, deși nu avea nicio simptomă.

„Este adevărat că sunt infectat. Mă simt satisfăcător. Îmi este greu să spun care este sursa infecției. Eu permanent am fost printre pacienți. Cel mai probabil că de la pacienții care erau cu covid, pentru că eu mai fac și examenul ultrasonor, unde distanța nu este atât de mare. Am respectat normele de protecție, dar consider că asta este pricina. Am depistat întâmplător că sunt infectat, nu am avut simptome. Am decis să mă testez, deoarece mult timp am fost în contact cu pacienții. Simptomele clinice mi-au apărat abia după patru zile. Astăzi este ultima zi de tratament și mâine dimineață o să mai dau o dată testul. Dacă va da Dumnezeu și va fi negativ, următoarele 14 zile trebuie să le stau în carantină”, susține directorul Spitalului Raional Ocnița, Damian Guțu.

Totodată, șeful spitalului nu a negat că a organizat o întrunire cu mai mulți angajați ai instituției medicale, după ce a aflat că este infectat cu COVID-19. Doctorul ne-a comunicat că a organizat doar o singură ședință motivând că pentru a instrui personalul ca să nu să se infecteze și ei.

„La o distanță de 10 metri am discutat cu ei 3 minute. Eu am respectat toate măsurile sanitar epidemiologice. Dacă nu discutam cu ei atunci, acum stăteau ei în locul meu. Am fost nevoit. Acea adunare s-a făcut cu toate normele de protecție, împreună cu epidemiologul. Ședința a avut loc afară, nu în sală. Au fost prezente doar asistentele șefe și epidemiologul, atât. Toți erau îmbrăcați în echipament, la distanță, le-am spus cum să se comporte ca să nu să se infecteze și să nu scăpăm infecția în spital. Dacă atunci nu discutam, avea să fie chestiuni mai drastice. Mai bine de prevenit, decât să ne tratăm ulterior”, punctează doctorul.

„Noi nu dorim să lucrăm cu persoane infectate, dar trebuie să luptăm”

Damian Guțu presupune că este acuzat de angajații instituției pe care o conduce din motiv că unele cadre medicale refuză să fie transferate în secția cu profil covid unde să activeze. Acesta a dezvăluit că sunt medici care deja de două luni tratează persoanele infectate cu COVID-19, fără a avea un coleg la schimb.

„Este o doamnă care nu vrea ca s-o transfer în secția covid. Nu poate un singur medic să lucreze două luni și să nu fie cineva care să-l schimbe. Acolo muncesc 14 lucrători. Eu am un doctor care în secția covid lucrează de 2 luni, singur. Este o doamnă cu care am conflict. Am testat-o și este negativă. Dar nu dorește să lucreze în secția cu profil covid. Noi nu dorim să lucrăm cu persoane infectate, dar trebuie să luptăm”, a conchis doctorul.

Deși se află în concediu medical, Damian Guțu spune că conduce spitalul de pe telefon în condițiile în care vicedirectorul instituției medicale este în grupul de risc și se află în izolare.

„Eu conduc spitalul de pe telefon, vorbesc permanent cu șefii de secții. Pentru că adjunctul meu este de vârstă înaintată, 80 de ani, și se află la domiciliu”, a menționat Guțu.

Până la ziua de azi, au fost confirmate 2348 cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici – 593, asistenţi medicali – 929, personal auxiliar – 678, farmaciști – 28. Dintre aceștia, 1661 s-au tratat de COVID-19.