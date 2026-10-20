Exercițiu de instruire cu rezerviștii Forțelor Armate. Precizările Ministerului Apărării

Armata Națională desfășoară, în perioada 19–23 octombrie, un exercițiu de instruire cu rezerviștii Forțelor Armate, la poligonul militar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, activitatea are drept scop verificarea și consolidarea deprinderilor militare ale rezerviștilor, precum și menținerea nivelului de pregătire necesar pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

„Timp de cinci zile, rezerviștii vor participa la ședințe de instruire teoretică și practică, care vor include pregătire tactică, executarea tragerilor din armamentul de infanterie, acordarea primului ajutor și alte activități specifice”, au menționat responsabilii de la Ministerul Apărării.

Instituția a precizat că exercițiile de instruire cu rezerviștii au un caracter planificat și sunt organizate periodic, în scopul menținerii nivelului de pregătire al rezervei Forțelor Armate.