Exercițiu de instruire cu rezerviștii Forțelor Armate. Precizările Ministerului Apărării
Armata Națională desfășoară, în perioada 19–23 octombrie, un exercițiu de instruire cu rezerviștii Forțelor Armate, la poligonul militar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, activitatea are drept scop verificarea și consolidarea deprinderilor militare ale rezerviștilor, precum și menținerea nivelului de pregătire necesar pentru îndeplinirea misiunilor specifice.
„Timp de cinci zile, rezerviștii vor participa la ședințe de instruire teoretică și practică, care vor include pregătire tactică, executarea tragerilor din armamentul de infanterie, acordarea primului ajutor și alte activități specifice”, au menționat responsabilii de la Ministerul Apărării.
Instituția a precizat că exercițiile de instruire cu rezerviștii au un caracter planificat și sunt organizate periodic, în scopul menținerii nivelului de pregătire al rezervei Forțelor Armate.
„Acestea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate și cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026. În anul 2026 astfel de instruiri au avut loc în luna iulie și septembrie la diferite centre de instruire ale Armatei Naționale”, se arată în comunicat.