Primul deces raportat în timpul protestelor violente din Franța. Macron se va adresa națiunii după o zi marcată de haos și arestări

Un manifestant a murit la Paris, iar aproape 1800 de persoane au fost arestate în urma protestelor de amploare care au degenerat în violențe sâmbătă, 17 octombrie, în Franța. Peste o jumătate de milion de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de scumpiri și de problemele din sistemul de învățământ. Pe fondul confruntărilor dintre protestatari și forțele de ordine, președintele Emmanuel Macron urmează să se adreseze națiunii duminică seară, 18 octombrie, relatează Reuters.

Palatul Élysée a anunțat că Emmanuel Macron se va adresa francezilor duminică, la ora 20:00, ora locală, în contextul violențelor și distrugerilor provocate în timpul manifestațiilor de sâmbătă, 17 octombrie.

Franța încearcă să revină la normalitate după una dintre cele mai violente zile de proteste din ultimii ani. În mai multe orașe, manifestațiile au fost urmate de confruntări între grupuri de protestatari și forțele de ordine, incendieri, jafuri și distrugeri ale unor clădiri publice și magazine.

Un manifestant a murit la Paris. Sute de polițiști, răniți

Potrivit Reuters, un manifestant a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul protestelor din Paris. Circumstanțele decesului nu indică, deocamdată, că acesta ar fi fost provocat de intervenția forțelor de ordine.

În capitala franceză, polițiștii au efectuat 855 de arestări, un număr record, potrivit autorităților. La nivel național, bilanțul a ajuns la aproximativ 1800 de persoane arestate, iar peste 500 de polițiști au fost răniți.

Violențele au provocat pagube materiale importante. Mai multe magazine au fost devastate, iar clădiri publice au fost atacate. La Limoges, sediul istoric al primăriei a fost grav afectat de un incendiu.

De la nemulțumirile elevilor la proteste de amploare

Mobilizarea de sâmbătă a reunit peste o jumătate de milion de persoane în mai multe orașe din Franța.

Mișcarea de protest a început în urmă cu aproximativ o lună, pe fondul nemulțumirilor elevilor privind condițiile din școli și lipsa cadrelor didactice. Ulterior, manifestațiile s-au extins, reunind persoane nemulțumite de creșterea costului vieții, reducerea cheltuielilor publice și deteriorarea serviciilor publice.

Premierul Sébastien Lecornu a condamnat violențele, atribuindu-le unor grupuri de extremă stângă și unor persoane implicate în jafuri și distrugeri.

Între timp, autoritățile locale au început operațiunile de curățare și evaluare a pagubelor, în timp ce guvernul francez se confruntă cu critici privind modul în care a gestionat manifestațiile.

Primarii din Paris, Lyon și Marsilia urmează să fie primiți de premierul Sébastien Lecornu, după ce au criticat intervenția forțelor de ordine și măsurile de securitate adoptate în timpul protestelor.