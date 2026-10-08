Dosarul „Car Vertical”: încă cinci persoane, trimise în judecată. Peste 30 de mii de fotografii și aproape 6000 de filmulețe intime ale 40 de victime, distribuite pe Telegram

Co-administratorul și patru complici, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, au fost trimiși în judecată în dosarul „Car Vertical”, care vizează răspândirea ilegală a pozelor și filmulețelor intime a peste 40 de femei pe Telegram, anunță joi, 8 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Trei inculpați sunt studenți în Bălți, iar o femeie activează în calitate de asistentă medicală.

În privința administratorul de bază al canalului este aplicat mandatul de arest, cu anunțarea în căutare internațională pentru tragere la răspundere penală. Totodată, în iunie 2026, oamenii legii i-au trimis pe banca acuzaților și pe alți trei învinuiți.

Oamenii legii au stabilit faptul că „grupul criminal organizat” ar fi tirajat, inclusiv în scop de șantaj peste 30 de mii de fotografii și aproape 6000 de filmulețe cu caracter intim, erotic sau chiar scene sexuale.

„O parte din fotografii ar fi fost captate de către victime, apoi trimise altor persoane, care le-ar fi dat publicării spre canalul de Telegram, uneori chiar și peste 8-10 ani de la fotografiere. Alte imagini ar fost captate de către alte persoane – prieteni, soț sau fotografi profesioniști – cu acordul victimelor, iar uneori și pe ascuns.”

Potrivit declarațiilor victimelor, unele din aceste fotografii intime ar fi fost captate inclusiv în vârsta adolescenței, la vârsta de 12 în oglindă sau baie.

Ulterior, la calculatorul fără parolă în care erau păstrate imaginile ar fi obținut acces și alte poze, context în care fișierele au ajuns la alte persoane, care le-ar fi oferit spre publicare pe canal. Totuși, cele mai multe fotografii sunt de la foștii parteneri ale victimelor, pe care aceștia le-ar fi vândut co-administratorului canalului sau ar fi primit în schimb acces gratuit la canal, fără achitarea taxei de 300-400 lei.

În alte cazuri, colege de clasă ale victimelor ar fi deținut parola telefonului în care erau păstrate imagini intime, ce le-ar trimis altor persoane care au organizat publicarea lor.

În alte situații, însă, o femeie ar fi fost condiționată cu trimiterea unui filmuleț de 10 secunde în care apărea nud, ca să primească suma de 1000 de lei. Ulterior, co-administratorul canalului de „Car Vertical” i-ar fi cerut suma de 2000 de lei ca să șteargă filmulețul care fusese publicat acolo.

PCCOCS susține că odată ce victimele erau anunțate despre faptul că imaginile lor intime, erotice sau chiar pornografice fuseseră publicate pe canal, acestea îl contactau pe administrator, care le cerea sume de bani în schimbul ștergerii postărilor (aproximativ 300-400 de euro, în unele cazuri 100 sau chiar 1500 de euro).

„Printre victime se numără eleve, precum și fotomodele pentru lenjerie intimă, angajate din presă, persoane din administrația publică sau chiar fiice ale candidaților la funcția de primar din localitatea de baștină. De asemenea, în unul din cazuri victimă a fost și un sportiv care urma să participe la un campionat mondial. Victimele de multe ori erau anunțate de către prieteni, cunoscuți sau chiar mame ori alți membri ai familiei despre postarea imaginilor lor intime pe canal, cu anexarea adresei lor de Instagram ori Facebook. Drept rezultat, pe conturile de socializare ale acestora, persoanele care accesau canalul de Telegram le trimiteau comentarii publice sau mesaje direct jignitoare sau cu întrebări directe despre prestarea serviciilor sexuale.”

După publicarea ilegală a materialelor pe canalul de Telegram, majoritatea victimelor s-au confruntat cu umilire din partea cunoscuților și străinilor, conflicte în familie (context care în unele cazuri a dus la abandonarea studiilor universitare sau chiar plecarea din țară). Astfel, PCCOCS menționează că o parte din acestea au fost audiate de procurori din incinta ambasadelor R. Moldova în mai multe state din Europa.

4 capete de acuzare pentru membrii grupului

Co-administratorul canalului „Car Vertical Moldova” este cel mai tânăr și urmează să fie judecat pe patru capete de acuzare:

inviolabilitatea vieții personale a fetelor ale căror poze și filmulețe intime au circulat pe canalul de Telegram;

pornografie infantilă, după ce a distribuit pe canal și poze cu o copilă cu vârsta de 12 ani;

șantajarea victimelor, prin condiționarea ștergerii fișierelor intime de achitarea sumelor de bani;

spălarea banilor obținuți de la victime.

„Potrivit declarațiilor din dosarul penal, acesta ar fi obținut astfel un venit de aproximativ 19 mii de euro, din care și-ar fi cumpărat un BMW x5, asupra căruia procurorii au obținut aplicarea sechestrului, în vederea eventualei confiscări pentru achitarea daunelor morale. De asemenea, oamenii legii au aplicat sechestre și asupra unui Ford Focus folosit de unul din complici, precum și asupra unei Skode Superb a femeii inculpate. În ceea ce privește rolurile complicilor, trei din ei sunt învinuiți de contribuire la spălarea banilor (prin crearea conturilor de criptovalută și primirea banilor de la victime), iar unul din complici și de distribuire a imaginilor intime ale victimelor”, a precizat PCCOCS.

Potrivit Codului penal, infracțiunea de răspândire a imaginilor intime se pedepsește cu amendă de până la 42 500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, iar alte două infracțiuni mai grave, șantajul și spălarea de bani, cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă de până la un milion de lei.

Odată cu trimiterea în judecată pentru tragerea la răspundere a celor 8 persoane trimise până acum în judecată, victimele au cerut și daune morale de până la 200 de mii de lei.