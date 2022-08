DOC „Chișinău Arena”, în incapacitate de plată. A rămas fără gaze naturale, iar aseară a fost la un pas să rămână și fără curent electric

Complexul sportiv „Chișinău Arena” a fost la un pas de a fi debranșat de la rețeaua de aprovizionare cu energie electrică, din cauza datoriilor istorice și curente de circa 93 de mii de lei. Situația devenise atât de critică, încât, joi, 25 august, furnizorul „Premier Energy” a telefonat societatea care gestionează obiectivul și a atenționat că merge să întrerupă alimentarea cu energie electrică. Arena polivalentă, darea în exploatare a căreia este tărăgănată din cauza lipsei infrastructurii rutiere, a fost deja deconectată de la rețeaua de alimentare cu gaze, la fel, din cauza datoriilor, iar cu întreprinderea care asigură paza obiectului a fost stabilită o înțelegere, privind achitarea ulterioară a datoriilor acumulate.

Arena, construită acum 3 ani și nefuncțională până în prezent, nu poate genera venituri de sinestătător și nu este finanațată prin linie bugetară directă. Astfel, de la finalizarea lucrărilor de construcție, SRL „Arena Națională”, societate care gestionează complexul, a fost mereu la un pas de a intra în incapacitate de plată față de furnizorii de utilități și de creditori.

Ziarul de Gardă a constatat că la mijlocul lunii iulie curent Consiliul SRL „Arena Națională” a pus în discuție inițierea și autorizarea procesului de insolvabilitate, dată fiind incapacitatea de plată a datoriilor de circa 2,5 milioane de lei către alți creditori decât partenerul privat, care are de recuperat de la stat pe parcursul următorilor 10 ani peste 28 de milioane de euro. S-a decis că inițierea procesului de insolvabilitate este inacceptabil, Agenția Proprietății Publice (APP) urmând să soluționeze problemele, iar Guvernul să aloce mijloace financiare pentru fondul de rulment care ar acoperi creanțele scadente către creditori și alte cheltuieli necesare.

„Arena Chișinău” a fost joi la un pas de a fi debranșată de la rețeaua de aprovizionare cu energie electrică, după ce a fost somată de furnizorul „Premier Energy”, față de care nu și-a onorat plata datoriilor istorice și curente. Într-o notificare transmisă, la 25 august, către mai multe instituții de resort, și în posesia căreia a intrat ZdG, SRL „Arena Națională” anunță că furnizorul de energie electrică nu mai tratează garanțiile oferite de companie ca fiind asiguratorii și cere deconectarea imediată de la rețea.



Odată cu această deconectare, urma să înceteze funcționarea tuturor rețelelor inginerești, în mod prioritar sistemul de securitate antiincendiară, paza monitorizată, dar și iluminatul nocturn.

Eduard Calancea, administrator al SRL „Arena Națională”, a declarat pentru ZdG că situația a fost rezolvată pe moment, societatea având răgaz până pe 14 septembrie să achite datoriile acumulate.

„Da, într-adevăr, ieri situația a fost destul de critică, dar am remediat-o spre sfârșitul zilei. Seara am ajuns la o înțelege cu furnizorul și avem o pauză până pe 14 septembrie. Sperăm să se rezolve la nivel de Guvern cu alocarea finanțării și vom ieși din situația respectivă. Deci, până pe data de 14 septembrie avem un răgaz de la furnizor. Astfel de somări am avut de mai multe ori, pentru că permanent avem situații de incapacitate de plată. Dar ieri deja ne-au sunat și ne-au spus că vin să debranșeze, pentru că avem datorii curente și istorice. Între timp, am expediat câteva garanții corporative, scrisori. A fost complicat, dar până la urmă am convenit cu furnizorul și ne așteaptă” a spus pentru ZdG Eduard Calancea, administrator al SRL „Arena Națională”.