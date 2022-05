VIDEO/ Din Găgăuzia, despre războiul din Ucraina: „Eu îl susțin pe Putin. E singurul om din lume care vrea dreptate” vs „Nu e bine. Mor oamenii nevinovați, copii”

Dacă nu începea Rusia războiul, Ucraina ar fi invadat Federația Rusă, civilii care mor în Ucraina ar fi omorâți tot de ucraineni, iar de vină pentru toate ar fi americanii, care nu l-au ascultat pe Putin. Acestea, dar și alte teze născute la Kremlin sunt preluate și răspândite în partea de sud a R. Moldova, în autonomia Găgăuză.

Convingerile oamenilor se datorează conținutului media pe care-l urmăresc, susțin experții care monitorizează modul în care posturile TV, extensiuni ale canalelor TV de la Moscova, reflectă invazia din Ucraina.

Primul popas îl facem în Comrat. La intrarea în oraș, pe stânga, se întinde un supermarket al unei mari rețele germane, care contrastează cu monumentul lui Lenin din apropiere. În centrul orașului – clădiri administrative, școală, magazine – lume multă. Ivan, un bărbat de vreo 50 de ani, ieșea de la cumpărături când am inițiat discuția.

ZdG: Urmăriți ce se întâmplă în Ucraina?

Publicitate

Ivan: Urmăresc.

ZdG: Care este părerea dvs. despre asta?

Ivan: Eu susțin Rusia.

ZdG: De ce?

Ivan: Pentru că ei au procedat corect.

Ivan, Comrat

Ivan împărtășește poziția Rusiei – „eliberează orașul Donețk de naziști”. „Rusia nu a atacat Ucraina. Rusia eliberează Donețkul, căci ei, naziștii, au început să se răstească și Rusia a fost nevoită să acționeze”, spune Ivan. „Eu îl susțin pe Putin. E singurul om în lume care vrea dreptate”, accentuează el.

„Am încredere doar în Putin”

Publicitate

Ivan nu e mirat de faptul că Putin, pe care el îl susține, este condamnat de țările democratice. „Totul începe de la America. America a făcut totul. Dacă l-ar fi ascultat pe Putin, nu ar fi fost nimic”, justifică bărbatul.

Iar atunci când îi spui că, totuși, nu SUA luptă acum cu Ucraina, bărbatul răspunde că adevărata luptă s-ar da între NATO și Federația Rusă.

ZdG: NATO a declarat că nu va participa în acest război.

Ivan: NATO minte. Nu-i ascult. Ei pot să spună multe, nu am încredere în ei. Am încredere doar în Putin.

Și, deși, inițial, spunea că Federația Rusă nu a atacat Ucraina, ulterior, Ivan spune că Statelor Unite le-ar fi convenabil acest atac. „Ucrainenii trebuiau să meargă la compromis, dar ei nu au acceptat condițiile puse de Rusia, pentru că situația aceasta îi este convenabilă Americii, ca Rusia să atace, ca să fie haos”, consideră bărbatul.

În continuare, Ivan face o declarație și mai halucinantă. „Trebuia să rămână Uniunea Sovietică mai departe, dar America a creat alte națiuni ca România, Ucraina și Belarus”, spune bărbatul, precizând că asta a învățat la școală.

Bărbatul susține că urmărește la televizor posturi rusești, dar și televiziuni locale sau pe cele care emit pe tot teritoriul R. Moldova, dar constată că nu poate să le numească.

NATO participă cu trupe militare și armament în Ucraina?

Am decis să răspundem la această întrebare cu ajutorul Angelei Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”. Experta a menționat că din 2014, odată cu agresiunea din estul țării, Ucraina a început să colaboreze cu state membre NATO, în materie de managementul resurselor umane din domeniul apărării. Totodată, experta a subliniat că NATO nu a avut prezență propriu-zisă în Ucraina (armament și militari)- nici înainte de invazia Rusiei, nici acum în deplin război.

Angela Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”.

„În 2014 se schimbă guvernarea de la Kiev și vin forțe politice care modifică, în primul rând, legislația internă. În Constituția Ucrainei sunt introduse ca obiectiv strategic aspirațiile euroatlantice – integrarea în NATO, integrarea în Uniunea Europeană. Pentru că era nevoie de a întări Ucraina și a-i oferi capacitățile necesare pentru a lupta împotriva agresiunii din estul țării, mai multe state membre ale Alianței Nord- Atlantice, printre care Polonia, România, statele baltice au contribuit la întărirea acestor capabilități. Nu au venit cu armament așa cum pretinde Federația Rusă, nu au venit cu militari care să staționeze pe teritoriul Ucrainei, dar au venit cu managementul resurselor umane din domeniul apărării, propuneri, recomandări, soluții pentru a îmbunătăți capacitatea internă a Ucrainei de a face față unei agresiuni externe. Deci țările astea au contribuit la securitatea Ucrainei, dar fără a avea prezență militară NATO acolo. Nu a fost vorba, și nu este vorba în continuare despre prezență NATO, adică, trupe militare NATO pe teritoriul Ucrainei. A, că Federația Rusă încearcă să spună că militari români sau militari polonezi sunt pe teritoriul Ucrainei și fac asta și asta, e parte din propaganda lor, din politicile lor de dezinformare pentru ca să influențeze opinia publică. NATO nu a fost prezentă niciodată, dar niciodată în Ucraina. Există interacțiune anterior, prin cadrul Parteneriatului pentru Pace pentru că Ucraina este membră a Parteneriatului pentru Pace. Și există un memorandum de cooperare între Alianța Nord-Atlantică și Ucraina, prin care este recunoscut statutul special de partener al Ucrainei pentru NATO, dar asta nu înseamnă că NATO a introdus trupe pe teritoriul Ucrainei”.

NATO participă cu trupe militare și armament în Ucraina?

FALS!

De ce puneți astfel de întrebări în regiunea noastră?

Pe Vera, o tânără de până-n 30 de ani, o întâlnim pe aleea cu mesteceni. E unul dintre puținii interlocutori pe care i-am întâlnit în Găgăuzia care condamnă luptele din Ucraina și-i pare rău că omenirea nu și-a învățat lecția după cel de-al doilea război mondial.

„Războiul trebuie condamnat, indiferent de perioada în care ne aflăm și pe cine învinuiește. Războiul e ceva foarte rău. Pentru ce mai mergeam la memoriale la 9 mai și depuneam flori în memoria celor care au murit atunci?”, se întreabă Vera.

Publicitate

Vera, Comrat

ZdG: Cine a atacat?

Vera: De ce puneți astfel de întrebări în regiunea noastră?

ZdG: De ce ar fi o problemă?

Vera: Doar știți că în regiunea noastră, de peste 300-400 de ani, istoric s-a întâmplat așa ca regiunea noastră să fie prietenoasă cu Rusia. De aceea, probabil marea majoritate a celor pe care îi veți întreba, vor zice că susține Rusia.

ZdG: Chiar dacă acolo mor copii, femei însărcinate, bărbați?

Vera: E groaznic și nu are importanță naționalitatea acestor oameni. Nu trebuie să întrebați cine este vinovat de aceasta, probabil toți sunt vinovați. Probabil, președinții acestor țări sunt vinovați că au permis aceasta – și unul, și altul. E corect să întrebați de ce Rusia e agresor sau de ce Rusia a făcut asta? Să se lupte președinții, să se omoare ei.

Și prognozele Verei s-au adeverit – marea majoritate a celor pe care i-am întrebat, au zis că susțin Rusia.

La intrarea în satul Chirsova, două femei au improvizat la poartă un mic târg. Vând lactate și murături.

„Tot ai lor îi omoară. Rusia nu este vinovată”

Mai mult decât războiul armat din țara vecină, femeile sunt preocupate de refugiații ce au fugit din calea războiului și s-au adăpostit în R. Moldova.

Locuitoare din Chirsova: De ce nu merg în Germania, în Polonia? De ce Maia Sandu i-a adus aici? Ce, noi suntem milionari?

ZdG: Ei au fugit de război.

Locuitoare din Chirsova: Dar de ce au fugit? Când a fost al doilea război mondial, oamenii stăteau pe loc. Trebuiau să stea și ei pe loc.

ZdG: Dvs. vedeți cum acolo mor oameni, copii?

Locuitoare din Chirsova: Ei și ce?

ZdG: Vi se pare normal aceasta? E bine? Nu vă este milă?

Locuitoare din Chirsova: Ne este milă, dar cine îi omoară? Tot ai lor îi omoară. Ce, eu îi omor? Sau Rusia îi omoară? Rusia nu este vinovată. Toți vor ca acum să zică că Rusia e rea, dar Rusia îi hrănește pe toți.

Într-un interviu pentru ZdG, Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a specificat că banii distribuiți către refugiați provin din fonduri internaționale, nu din bugetul R. Moldova.

Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale

„Suntem țara care a primit cei mai mulți refugiați pe cap de locuitor. Asta a permis și Guvernului, și autorităților locale să atragă nu doar atenție, dar și fonduri, și resurse. Și nu doar în termen de ajutoare umanitare, dar și sprijin macrofinanciar, sprijin bugetar, pe care-l așteptăm de la Uniunea Europeană și asta ne poate permite să acoperim costurile pe termen lung.

Și acești bani provin din fonduri internaționale, nu este vorba de bugetul R. Moldova„.

Autoritățile cheltuie bani din bugetul de stat pentru a acoperi necesitățile refugiaților din Ucraina?

FALS!

Femeile care refuză să-și spună prenumele, susțin că vizionează programul TV Pobeda, fondat în Federația Rusă cu ocazia celebrării a 75 de ani de la „Victoria în Marele Război pentru apărarea Patriei”, așa cum au denumit rușii cel de-al Doilea Război Mondial. Programul TV prezintă unilateral evenimente istorice din perioada războiului, fiind retransmis de mai multe posturi TV rusești.

Locuitoare s. Chirsova, Comrat

„Iată acolo arată cum au rămas rădăcini de pe timpul lui Stepan Bandera. Și în pădure, îi învață pe copii de mici. Iată ei acum sunt în Ucraina, ei omoară ucrainenii acum”, precizează una dintre femei.

* Stepan Bandera a fost un promotor al limbii și culturii ucrainene. Bandera a fost politician ucrainean, lider al mișcării de renaștere națională din Ucraina de Vest, conducător al Organizației Naționaliștilor Ucraineni.

Femeile mai spun că le este frică de ucraineni.

ZdG: Cum vă numiți?

Locuitoare din Chirsova: Dar pentru ce vă trebuie numele meu? Vor veni ucrainenii să mă împuște? Nu-mi trebuie.

ZdG: Chiar credeți că ucrainenii ar putea face așa?

Locuitoare din Chirsova: Da, da. Dacă vor veni aici, credeți că ne vor mângâia pe umăr? Ce e acolo, așa va fi și la noi.

„Nu suntem vecini cu ucrainenii, noi suntem vecini cu românii și cu moldovenii”

RTR, NTV și Primul în Moldova sunt programele TV urmărite de bărbații pe care-i întâlnim în celălalt capăt al satului Chirsova.

ZdG: Dvs. urmăriți ce se petrece în Ucraina?

Locuitor din Chirsova: Ce să urmărim? E război acolo.

ZdG: Cine a atacat?

Locuitor din Chirsova: Ucraina a atacat Rusia.

ZdG: Chiar așa credeți?

Locuitor din Chirsova: Dar cum? Cine sunt vinovații? Vinovați sunt ucrainenii. (și râd zgomotos, n.r.).

Bărbații nu-și ascund susținerea pentru Federația Rusă. Iar explicația pentru faptul că acțiunile Federației Ruse sunt condamnate de comunitatea internațională este că „toți ei ascultă ce zice America”.

Locuitor s. Chirsova, Comrat

Tot ei susțin că R. Moldova ar fi amenințată de Ucraina.

ZdG: Comunitatea internațională condamnă acțiunile Rusiei.

Locuitor din Chirsova: Pentru că toți ei ascultă America, de asta și condamnă. Pentru că America îi conduce. Dar pe ruși nu-i pot conduce. Ei au început (războiul).

ZdG: America?

Locuitor din Chirsova: Dar cine?

ZdG: Păi Putin a anunțat despre începerea războiului. De ce spuneți că America a început războiul?

Locuitor din Chirsova: Da, eu așa cred. Nu sunt prea deștept, dar așa cred.

Locuitor din Chirsova: Dar puneți niște întrebări provocatoare. Întrebați ceea ce noi nu ar trebui să vorbim.

ZdG: De ce?

Locuitor din Chirsova: Pentru că pe toți îi sperie că îi vor omorî.

ZdG: Pe cine?

Locuitor din Chirsova: Pe toată lumea. O să vorbiți în plus, o să vă găsim.

ZdG: Unde ați auzit asta?

Locuitor din Chirsova: La televizor.

ZdG: La ce programe?

Locuitor din Chirsova: Ucrainenii îi sperie pe toți.

Tot râzând, bărbații afirmă că nici nu ar fi vecini cu Ucraina.

Locuitor din Chirsova: Credeam că veți întreba cum trăim, cum e viața în Moldova, dar dvs. întrebați de Ucraina. Până la Ucraina…

ZdG: E țara vecină.

Locuitor din Chirsova: Care țară vecină?

ZdG: Nu suntem vecini?

Locuitor din Chirsova: Desigur că nu suntem vecini. Până la Odesa e departe. Cum să fim vecini cu ei? Noi suntem vecini cu românii și cu moldovenii.

„Ucraina e legată cu America”

Înaintăm spre satul Congaz. La piața de fructe din sat o întâlnim pe Eudochia. Femeia, adepta lui Putin, se declară revoltată de persoana lui Volodymyr Zelensky.

Eudochia: Poroșenko, Zelensky, ei sunt președinți? Ies în maiouri, cu părul vopsit, și dau interviu. Așa arată un președinte?

ZdG: Aceasta este singura problemă acum?

Eudochia: Nu, aceasta nu este singura problemă. De la aceasta se încep toate. Putin așa se prezintă?

ZdG: Îmbrăcat?

Eudochia: Nu doar de îmbrăcăminte, ci de toată imaginea vorbesc. Dacă după prăbușirea URSS nu era Putin președinte, toată omenirea ar fi fost pe lumea cealaltă. Un astfel de președinte destoinic ca Putin niciodată nu a fost și nici nu va fi.

Întrebând-o dacă vede că în Federația Rusă s-au intensificat protestele în această perioadă, Eudochia justifică că ar protesta doar 10% din populație, în timp ce restul, 90%, toți îl susțin pe Putin.

Eudochia încearcă să ne convingă că în Ucraina nu e război, ci „operațiune specială”, imaginile care înfățișează maternități și spitale bombardate ar fi, de fapt, depozite de muniții, iar imaginile cu copii și femei omorâte ar fi fabricate de ucraineni. Femeia nu poate numi posturile TV sau paginile de pe Internet pe care le urmărește, dar spune că le urmărește pe cele rusești și găgăuze. Femeia pare să se încurce în declarații și la întrebarea cine e atacator în acest război.

Eudochia, s. Congaz, Comrat

ZdG: Cine a atacat în acest război?

Eudochia: Cine a atacat? Putin. Nu a atacat. Nu a atacat. El nu a atacat.

ZdG: Dar ce a fost asta? El doar a anunțat că începe războiul împotriva Ucrainei.

Eudochia: El a început o (operațiune – n.r.) militară. Eu doar v-am spus – atacă depozite unde sunt armele lor militare. Ucraina e legată cu America. Ei pregătesc arme acolo, provizii militare. Ei voiau să atace Rusia, și Putin trebuia să permită asta? Putin niciodată nu va permite.

ZdG: De unde știți?

Eudochia: Cum de unde? Eu citesc pe Internet.

ZdG: Se poate să vedem și noi?

Eudochia: Fiecare își iese din minte cum poate, o să vă mai zic. Pe cine să crezi? Dar eu îl cred pe Putin. Și Putin va obține ce vrea. Toți se vor închina lui Putin. Țineți minte aceasta.

ZdG: El vrea asta?

Eudochia: Cum, el vrea? El nu vrea. Viața îl impune așa. El vrea pace. El vrea să fie pace peste tot.

ZdG: Și pacea se începe cu războiul?

Eudochia: Pacea nu se începe cu războiul, dar el a fost nevoit să procedeze așa.

Și Ivan consideră că dacă Federația Rusă nu ar fi atacat, Ucraina, împreună cu SUA, ar fi atacat Rusia.

Ivan: Dacă nu ar fi început această operațiune specială, peste o săptămână, aceștia (ucrainenii) ar fi invadat Rusia. Eu sunt militar și așa ne-au învățat că, dacă este posibilitate, trebuie să ne apărăm țara și hotarele noastre, dar dacă nu e posibil, trebuie primii să atacăm cealaltă țară, ca pe teritoriul țării noastre să nu fie război.

ZdG: Chiar credeți că Ucraina ar fi atacat Rusia?

Ivan: Nu Ucraina, autoritățile americane luptă cu Rusia până la ultimul ucrainean.

Bărbatul spune că obișnuiește să se informeze de la postul de televiziune NTV.

Angela Grămadă explică că aceasta este o altă sperietoare livrată de Federația Rusă.

Angela Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”.

„Este un pretext pe care Federația Rusă l-a folosit și în cadrul Crimeei, pentru că pretextul a fost de a apăra cetățenii ruși din Ucraina. Același pretext l-au folosit și în cadrul regiunilor Lugansk și Donețk și au susținut că ucrainenii timp de 8 ani de zile au organizat un genocid împotriva populațiilor din cele două regiuni și au alimentat această propagandă timp de opt ani de zile, dar adevărul este că în opt ani de zile, de când au loc operațiunile militare din estul Ucrainei, peste 13 mii de oameni, cetățeni ucraineni și-au pierdut viața acolo. Și asta pentru că regimurile separatiste din cele două republici nu au respectat niciodată acordurile de încetare a focului, nu au respectat niciodată condițiile care au fost negociate în cadrul acelor formate de soluționare a conflictului din estul țării. Despre aceste pierderi de vieți omenești, partea rusă nu vorbește, dar ele sunt documentate de misiunea OSCE din estul țării și mulți alți observatori internaționali care și-au trimis experți acolo în regiune. Plus la aceasta, există dovezi video, probe documentate de către jurnaliști, de către activiști civici. Ei au vorbit, au continuat să țină legătura cu oameni care au fost supuși presiunilor venite din partea autorităților ruse – vorbim despre Crimeea, în mod special, adică modul în care este tratată minoritatea tătară din Crimeea.Totodată vorbim despre activiștii sau bloggerii din regiunile separatiste care au fost răpiți de pe teritoriul Ucrainei și reținuți în închisorile din Federația Rusă. Sunt probe, dovezi de care experții dispun și care pot și folosite în orice clipă împotriva Federației Ruse dacă acolo s-ar organiza anumite investigații. Plus, să nu uităm că Ucraina a făcut niște lucruri foarte legitime pentru a folosi alt fel de arme împotriva Rusiei. Ucraina s-a adresat către forumurile internaționale, către tribunalele internaționale care puteau să sancționeze Federația Rusă. Sunt mai multe probe adunate de partea ucraineană, de diplomați ucraineni și mai multe dosare în care a fost deja obținută victoria de către Ucraina împotriva Federației Ruse. Iar Federația Rusă nu a făcut altceva decât să ajusteze legislația internă, astfel ca aceasta să aibă prioritate în fața Dreptului Internațional Public, lucru care nu este de găsit în legislația altor țări care sunt membre ale Organizației Națiunilor Unite, ori fac parte din alte mecanisme de cooperare internațională.

Experta punctează că Ucraina nu a declarat niciodată că va ataca Federația Rusă – „nici nu avea de ce”.

„Vorbind chiar și de problema Crimeei, Ucraina a încercat să o aducă în cadrul Dreptului Internațional Public, creând platforma pentru Crimeea, susținând și în continuare discuțiile în cadrul grupului trilateral de contact, adică acordurile de la Minsk și formatul Normandia. Ucraina niciodată nu a declarat că va ataca Federația Rusă pentru că nici nu avea de ce. Ucraina, pur și simplu dorea să-și elibereze teritoriile care erau sub ocupație. Ucraina nu a declarat niciodată că va declara Federația Rusă”.

Ucraina pregătea un atac armat asupra Federației Ruse?

FALS!

„Nu e frumos, desigur. Nu e bine”

Afanasie, un pensionar trecut de 70 de ani, urmărește știrile la programul RTR. Deși evită să spună direct cine a agresor în acest război, bărbatul consideră că luptele trebuie oprite.

ZdG: Cine este atacatorul în acest război?

Afanasie: Ei, multe se vorbesc. Ucrainenii spun că Rusia a atacat, rușii zic că Ucraina a început.

ZdG: Dar Putin e cel care a anunțat că începe războiul.

Afanasie: Cu ei e greu de vorbit. Nu e frumos, desigur. Nu e bine.

ZdG: Cine e agresorul în acest război?

Afanasie: Nu pot să spun cine e agresor, dar cine a început – nu e bine. Nu e bine. Mor oameni nevinovați, copii. Ce știe acest copil? Nu e bine. Deja e greu de încheiat războiul. Nu le va fi bine nici lor: câți au căzut pe câmpul de luptă, câți au murit.

Afanasie, s. Congaz, Comrat

„Posturile cu politică editorială pro-Kremlin au adoptat „tactica struțului cu capul în nisip”

Anastasia Nani, directoare adjunctă la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), a monitorizat comportamentul principalelor posturi TV de la care susțin că se informează locuitorii din Găgăuzia: NTV, RTR, Primul în Moldova. Cele trei posturi TV sunt fondate de autoritățile Federației Ruse, iar NTV și Primul în Moldova sunt retransmise în R. Moldova de companii afiliate Partidului Socialiștilor din R. Moldova, cea mai vocală formațiune politică pro-rusă de pe scena politică.

Potrivit Anastasiei Nani, aceste posturi TV și-au pregătit audiența încă înainte de invazia Rusiei în Ucraina, prezentând materiale propagandistice, iar odată cu începerea războiului, aceste posturi au preferat să nu relateze despre aceste evenimente.

Anastasia Nani, directoare adjunctă la Centrul pentru Jurnalism Independent

„Ceea ce am constatat e că până la începerea războiului aceste posturi de televiziune cu afilieri politice, în mare parte, cu o politică editorială pro-Kremlin, de fapt, până pe 24 februarie și-au pregătit constant audiența pentru evenimentele care urmau să înceapă, le-au creat o anumită percepție sau au încercat să le creeze o anumită percepție despre evenimentele ce urmau să înceapă. Iar începând cu 24 februarie, culmea e că au adoptat „tactica struțului cu capul în nisip”. Adică, practic, nu au mai reflectat nimic. Evenimentele din Ucraina sunt de interes public sporit, iar nerelatarea lor este și asta o formă de manipulare: să nu vorbești, să omiți anumite fapte care ne pot afecta pe toți. Acest lucru este valabil și pentru site-urile acestor portaluri”, punctează Nani.

„Spre deosebire de NTV Moldova, Primul în Moldova, cei de la RTR au încercat să reflecteze despre război”, precizează Anastasia Nani. Tot la aceste posturi de televiziune au fost distribuite și anumite materiale scoase din context, despre refugiați, susține Anastasia Nani.

„Gândirea critică este soluția pe termen lung”

Astfel, atitudinea cetățenilor din Găgăuzia față de războiul din Ucraina este cumva justificată, spune reprezentanta CJI.

„Iată de ce și în regiunea transnistreană, și în Găgăuzia am putea observa o anumită percepție cu referire la aceste evenimente. Și nu vreau să generalizez, dar ne referim, probabil, la o anumită generație. Este păcat ca în acest secol al digitalizării să urmărim doar anumite posturi de televiziune sau doar anumite site-uri, când avem o mare de internet și ne putem informa din mai multe surse. Gândirea critică este soluția pe termen lung. Și nu putem decât să le recomandăm să utilizeze surse de încredere, surse verificate în timp, surse care se bazează pe fapte”, punctează Anastasia Nani.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la 24 februarie, în jurul orei 05:30, ora Moscovei, începerea unei „operațiuni speciale” în Ucraina.

Publicitate