Deutsche Welle Cum planifică Donald Trump să schimbe învăţământul din SUA

Desfiinţarea Ministerului Educaţiei din SUA a fost una din promisiunile lui Trump din campania electorală. Planul e dificil. Dar republicanii găsesc alte căi pentru a face planurile didactice mai creştine şi mai conservatoare, scrie Deutsche Welle.

Educația în Statele Unite este, așa cum s-ar spune în Germania, „o chestiune de stat” – statele federale au, în mare parte, controlul, nu guvernul de la Washington. Cu toate acestea, victoria electorală a lui Donald Trump, care va fi învestit ca președinte al SUA pe 20 ianuarie 2025, stârnește îngrijorări printre părinți, profesori și experți în educație. Trump promisese în campania electorală că va desființa Ministerul Educației Naționale și a amenințat, printre altele, că va tăia finanțarea pentru școlile care abordează teme precum rasismul în lecții și recunosc identitățile transgender ale elevilor.

„Principala plângere referitoare la educație pe care republicanii au abordat-o în campania electorală a fost că școlile îndoctrinează copiii cu materiale nepotrivite despre teme precum rasismul, sexualitatea și identitatea de gen”, a spus David Steiner, directorul Institutului pentru Educație de la renumita Universitate Johns Hopkins, într-un interviu pentru DW. „Ironia este că politica federală nu ar putea schimba nimic în acest sens, deoarece planurile de predare sunt o chestiune de stat!”

În ciuda acestor limitări, administrația Trump ar avea totuși posibilitatea de a face schimbări semnificative în sistemul educațional din SUA.

Poate Trump să desființeze cu adevărat Ministerul Educației?

Nu ar fi deloc simplu. Indiferent de promisiunile din campania electorală, nici măcar președintele SUA nu poate desființa pur și simplu un minister federal. Trump ar avea nevoie de sprijinul Congresului. În Senat, ar trebui să existe o „super majoritate” care să voteze pentru desființare, adică cel puțin 60 de senatori. Republicanii au o majoritate de 53 de locuri în Senat, astfel că ar avea nevoie și de voturile democratilor – ceea ce este extrem de puțin probabil.

Chiar și republicanii probabil că nu ar vota toți pentru desființarea ministerului, deoarece una dintre atribuțiile importante ale Ministerului Educației este acordarea de fonduri școlilor care sprijină copiii defavorizați. Iar aceste fonduri sunt necesare mai ales în statele republicane, care au mulți copii din medii sărace.

De asemenea, fondurile ministerului ajung în formarea continuă a personalului didactic și sprijină școlile în educarea copiilor cu dizabilități. Steiner consideră puțin probabil ca viitoarea administrație a SUA să aibă curajul să pună sub semnul întrebării aceste plăți. „Dizabilitățile sunt prezente la copii din toate clasele sociale”, spune expertul în educație. „Părinții lor sunt o comunitate de interese extrem de puternică.”

Brandi Urie este unul dintre acești părinți. Ea este, de asemenea, profesoară de învățământ primar în statul Idaho și spune că desființarea Ministerului Educației ar fi o mare greșeală. „Dacă ministerul ar fi desființat, s-ar pierde protecția națională care garantează că elevii cu dizabilități au acces la aceeași educație ca toți ceilalți copii din districtul școlar”, a declarat Urie pentru DW.

Copiii care fac parte din minorități vor fi „lăsați în urmă”

Ministerul Educației va rămâne probabil în SUA. Se așteaptă ca administrația Trump să facă alte modificări în sectorul educațional. În prezent, una dintre atribuțiile Ministerului Educației este să intervină în cazul școlilor sau universităților care discriminează elevii sau studenții pe baza originii lor, religiei, sexualității sau identității de gen. Trump și „majoritatea conservatoare din Congres ar putea modifica statutul care definește ce anume reprezintă discriminarea, de exemplu, în sport”, spune Steiner.

Un punct popular de discuție al politicienilor conservatori este acela de a exclude elevii și studentele transgender din echipele de fete și femei, cu argumentul că „bărbații nu trebuie să joace în echipele de femei”. Administrația Trump ar putea să legitimeze acest lucru. Dacă familia unei eleve ar da în judecată, spune Steiner, cazul ar putea ajunge în fața Curții Supreme – care este majoritar conservatoare și care, cel mai probabil, va urma logica lui Trump, adaugă el.

Un alt exemplu pe care o guvernare conservatoare ar putea să nu îl considere discriminare este amplasarea celor 10 porunci în sălile de clasă și participarea obligatorie la lecțiile de religie creștină ca parte „a unui curriculum care include valori creștine”, cum îl definește Steiner. Marți, în Texas, a fost adoptată provizoriu o propunere de lege conform căreia școlile care fac referire la pasaje biblice în cursuri precum limba engleză vor primi mai multe fonduri.

„Sunt definitiv îngrijorată de faptul că am ales pe cineva în cea mai înaltă funcție din țară care are intenția de a influența planurile didactice în acest mod”, spune Karen Svoboda, una dintre fondatoarele și directoarea „Defense of Democracy”, o inițiativă progresistă a părinților din SUA, într-un interviu pentru DW. „Fiecare copil care nu este creștin și heterosexual va fi lăsat în urmă.”