R. Moldova și UE vor deschide marți, la Luxemburg, negocierile pentru încă două clustere

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat, luni, 12 octombrie, convocarea celei de-a patra Conferințe Interguvernamentale Moldova-UE, care va avea loc marți, 13 octombrie, la Luxemburg, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

În cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 – Piața internă, și Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă.

„Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea R. Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră”, a scris Gherasimov.

Reuniunea va începe la ora 21:00 (ora Moldovei), iar la ora 22:00 va avea loc conferința de presă comună, la care va participa Cristina Gherasivom, alături de Comisara pentru Extindere, Marta Kos, și ministrului irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne.

Ce sunt clusterele și capitolele de negociere în procesul de aderare la UE

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere.

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.

Progresele relației UE-Moldova, pe scurt

Moldova a obținut statutul de candidat la aderare în iunie 2022, iar în iunie 2024 a început oficial negocierile de aderare cu UE. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător rămân baza integrării economice și politice a Republicii Moldova, consolidând relațiile comerciale dintre cele două entități. Semnat în 2014, acordul acoperă întregul teritoriu, inclusiv regiunea transnistreană.

UE reprezintă cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 53,7% din volumul total de comerț al Moldovei (2023), cu tarife reduse pentru produsele agricole începând din iulie 2022.

Din 2021, UE a oferit peste 2,2 miliarde de euro, sprijinind reforma economică, sectorul energetic, gestionarea crizei refugiaților și securitatea.

În octombrie 2024, Comisia a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut de un mecanism de reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Este cel mai mare pachet de sprijin financiar autonom acordat vreodată de UE acestei țări. Planul va stimula economia Moldovei, va accelera reformele și va aduce beneficii directe cetățenilor moldoveni. Planul de creștere economică are potențialul de a dubla economia țării în următorul deceniu. Acesta va permite, printre altele, construirea de drumuri mai bune, a infrastructurilor mai bune de securitate energetică, a școlilor modernizate, construirea de noi spitale, acordarea de sprijin concret întreprinderilor mici și protejarea patrimoniului cultural al Moldovei.

Progresul implementării Planului de Creștere a R. Moldova poate fi vizualizat AICI.