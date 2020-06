FOTO,VIDEO/ Deputații PRO-Moldova acuză un atac asupra lui Ștefan Gațcan pe podul de la Telecentru. Vladimir Cebotari: Ceea ce s-a întâmplat seamănă mult cu episoadele „Brigada”

UPDATE: PRO-Moldova a oferit mai multe detalii despre incident. Potrivit unui comunicat al formațiunii, „în drum spre centrul medical privat pe care l-a fondat, dl Gațcan a fost intimidat și oprit abuziv de unii participanți în trafic, aflați în mașina de model BMW X6. După ce automobilul la volanul căruia se afla deputatul Gațcan a fost tras pe dreapta, în mașina acestuia a urcat un personaj în civil cu care au avut loc discuții neamicale. Ulterior, la locul incidentului, au venit deputații PSRM Corneliu Furculiță și Vlad Bătrâncea, care au urcat în automobilul lui Gațcan, l-au intimidat și amenințat inclusiv cu răfuiala fizică și l-au presat să-și depună mandatul.



De asemenea, cei de la PRO Moldova au publicat și imagini video de la fața locului în care se vede clar cum cei doi deputați socialiști intră din mașina unde se află Gațcan.

Am încercat să-i contactăm pe cei doi deputați PSRM ca să aflăm reacția lor, însă cei doi nu au răspuns la apelurile reporterilor ZdG.



Vladimir Cebotari, unul din liderii PRO-Moldova spune că deputați ai formațiunii, fără a oferi nume, au avut parte de un incident pe podul de la Telecentru și că a cerut organelor de drept să facă lumină în acest caz.



„Careva din colegii noștri au fost astăzi opriți pe podul de la Telecentru de către persoane identificate deja, stopați în trafic, după care s-au apropiat alte mijloace de transport, s-au făcut amenințări, inclusiv cu răfuiala fizică pentru a lua anumite decizii”, a declarat Cebotari.



Deputatul PRO-Moldova spune că din această cauză a fost nevoit, alături de alți colegi să anuleze vizita pe care o avea planificată la Căușeni și că va depune o sesizare organelor competente.



„Ceea ce s-a petrecut pe podul de la Telecentr seamănă mult cu episoadele din „Brigada” sau „Bandițkii Peterburg” (seriale rusești, n.r.), noi anii 90 i-am trecut demult. Iată de ce, noi cu colegii de la PRO Moldova am decis pentru ca aceste lucruri să nu să se repete ca și miile de mesaje care sunt adresate cu amenințări unor alți colegi de-ai noștri, noi vom face o sesizare către organele de drept și așteptăm să fie luate măsuri. În sesizare vom indica exact numele de persoane și vom aștepta să fie luate măsurile care trebuiesc pentru că avem înregistrări suficiente video și audio cu cele întâmplate”, a încheiat Cebotari.



Am cerut o reacție de la MAI. Alina Zbancă, consiliera Ministrului de Interne a declarat că instituția pe care o reprezintă nu are informații despre acest incident.