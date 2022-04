De ce unii pensionari nu au beneficiat de majorarea promisă de 171,71 lei: explicația ministrului

De la 1 aprilie, toate pensiile și unele prestații sociale s-au indexat cu coeficientul de 13,94%. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) informează că indexarea se aplică acelei părți din pensie care nu depășește 9 900 de lei (salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru 2022).

După indexare, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare constituie 2278,80 lei, al pensiei minime de dizabilitate severă – 1709,10 lei, al pensiei de dizabilitate accentuată va fi minimum de 1595,16 lei, iar pentru dizabilitate medie – 1139,40 lei.

Indexarea este prevăzută pentru: pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcționarilor publici, colaboratorilor vamali, judecătorilor; plățile periodice/lunare capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate; pensiile și compensațiile bănești lunare stabilite cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl; pensiile militarilor şi ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri; indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

MMPS a mai anunțat că, suplimentar, pensiile calculate în conformitate cu prevederile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, se majorează cu suma fixă de 171,71 lei.

Zeci de telefoane, din diferite localități ale republicii, au fost adresate ZdG de către cititorii noștri care nu au primit 171,71 de lei, promiși de MMPS. Mulți dintre cititori s-au plâns că au telefonat la instituțiile competente, dar nu au înțeles de ce nu li s-a suplimentat pensia. Tuturor le-am promis că le vom oferi un răspuns în acest număr de ziar.

În căutarea unui răspuns, am abordat CNAS, MMPS, Direcția juridică, Direcția politici de asistență socială, Direcția comunicare, care ne-a redirecționat la postarea de pe Facebook a ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

În postarea sa, ministrul vorbește despre faptul că, în R. Moldova, este implementat un mecanism nou prin care pensiile mici să crească mai repede decât pensiile mari.

„Ambele creșteri, cea din octombrie 2021, și aceasta, din aprilie 2022, trebuie văzute la pachet. Cei care au avut pensia mai mică decât pensia minimă au văzut o creștere semnificativă în octombrie, iar cei care au avut pensia mai mare decât pensia minimă văd o creștere mai mare acum. Combinat, însă, dacă comparați pensiile de acum cu cele din aprilie 2021, adică acum un an, veți vedea că pensiile mai mici au crescut considerabil mai mult decât cele mai mari. De exemplu, o pensie de 1400 lei în aprilie 2021 depășește acum 2000 de lei, adică a crescut cu peste 40% într-un singur an. O pensie de 4000 de lei a crescut cu 22%”, explică ministrul MMPS, precizând că, în ultimul an, toate pensiile au crescut considerabil mai mult decât ar fi crescut dacă nu s-ar fi produs aceste schimbări.

Revenind la subiectul majorării de 171,71 de lei pe care nu toți pensionarii au văzut-o în plată, ministrul spune că există două noțiuni de care trebuie să se țină cont: (1) pensia calculată și (2) pensia în plată.

„Pensia pe care o primiți este pensia în plată, care nu întotdeauna este aceeași cu pensia calculată. Aceasta din urmă, pensia calculată, se numește așa pentru că este calculată în baza contribuțiilor, adică a transferurilor în bugetul de asigurări sociale pe care le face angajatorul în numele salariaților. Dacă angajatorul nu a făcut aceste transferuri, dacă salariul a fost plătit pe jumătate în plic, atunci pensia calculată este mică, mai mică decât pensia minimă. Și în acest caz CNAS plătește diferența până la pensia minimă, sub formă de supliment de solidaritate. Păi iată, pentru toți pensionarii după limita de vârstă, cei 171 de lei care rezultă din creșterea economică – am explicat anterior cum se face calculul – s-au acordat. Adică toate pensiile calculate au primit cei 171 de lei, numai că și după asta unele pensii au rămas sub pragul pensiei minime, iar pensia în plată este, practic, iarăși pensia minimă, care a fost și ea indexată cu aproape 14%”, punctează ministrul în postarea sa, precizând că „pentru cei cu pensia minimă, cei 171 de lei sunt deja în plată din octombrie 2021 și vor continua să beneficieze de ei”.

Respectiv, potrivit ministrului, suma de 171 de lei ar fi predestinată doar pentru cei care nu ating pensia minimă, asta deși, anterior, pe pagina oficială a CNAS, era specificat că „suplimentar, cuantumul pensiilor calculat în conformitate cu Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii a fost majorat cu 171,71 de lei”.

Vom reveni la acest subiect în numărul următor.

