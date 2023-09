Cum se informează săteanul despre alegeri

Pentru a fi parte a procesului electoral și a vota conștient, alegătorul trebuie să fie informat cu privire la procesul respectiv. De unde află săteanul despre alegeri și candidați? Cum se promovează candidații la funcțiile elective? Alegătorii mizează pe candidații partidelor sau la alegerile locale contează omul și ce a făcut el pentru sat și gospodăria lui?

Aurelia Munteanu, profesoară de istorie la Gimnaziile din Sărătenii Vechi și Vadul-Leca din raionul Telenești, spune că provincia nu are cum să se informeze corect despre alegeri. Profesoara este de părere că fiecare candidat trebuie cumva să se afirme într-un mod neobișnuit – să inițieze un dialog cu comunitatea referitor la programul său electoral și nu doar, pentru a capta atenția și voturile.

„Dacă satul este mic – să mergeți din casă în casă”

Aurelia Munteanu, profesoară

Foto: Arhivă personală

„Este cazul să postați câteva secvențe video pe internet, nu mai puțin de 4-5 minute fiecare, cu tematică diversă, care țin de platforma electorală. Dacă satul este mic – să mergeți din casă în casă. Mai este important ca platforma electorală să conțină minim soluționarea celor mai importante probleme ale localității. Trebuie să se mai țină cont de faptul că de la 30 până la 50 la sută din electorat este decis pentru cine să voteze. În acest caz, își face efectul exemplul primarului care își încheie mandatul cu rezultate bune”, spune profesoara.

Opțiunea săteanului pentru a se informa despre alegeri și candidați este destul de modestă – panoul din fața primăriei, rețelele de socializare, fluturașii electorali care zilnic îl vor aștepta în poartă sau în cutia poștală și… agitatorii partidelor. Uneori ei sunt cei mai convingători.

„Vă puteți închipui un profesor universitar, doctor habilitat care susține pe un candidat în satele noastre – astfel, candidatul a trecut cu brio! Apropo, candidatul care are un stagiu destul de respectabil în APL poate să-și permită luxul să candideze ca independent, poate chiar să voteze la alegerile din toamnă pe listele altui partid, de dorit de orientare democratică și națională, or în raionul respectiv electoratul niciodată nu și-a dat votul pentru partidele de stânga. Totodată, din experiența trăită deja cunosc că electoratul primește destul de bolnăvicios atacurile la persoană. Se poate întâmpla să se creeze grupuri pe rețelele de socializare, care la un moment pot să-și piardă surprinzător membrii anume din cauza că la un moment dat potențialul alegător poate să întrebe «dar pentru cine să votez?» Adică, turnând zoaie pe Tache, au uitat de Lache”, crede Aurelia Munteanu.

Șanse are cel care își face publicitate activității sale

Ion Corman de la Ciulucani, raionul Telenești, ne spune că publicitatea în mass-media pe parcursul întregului mandat este cea mai eficace și are cea mai mare priză la alegător. „ZdG a scris relativ nu demult despre ex-primarul nostru, Andrei Cibotaru, care a avut două mandate eficiente, după care nu a mai dorit să candideze. Apoi iată – dumnealui nu a pierdut ocazia să scrie în mass-media despre orice realizare săvârșită, apropo, cu bani puțini și prin contribuția oamenilor. Nu s-a sinchisit să comande 200 de exemplare și mai mult cu reportaje de la deschiderea rețelei de apă renovate, a dării în folosință a stadioanelor, etc. Știți care a fost rezultatul lui la alegeri când a câștigat al doilea mandat? 87% din sufragii!”, ne zice Corman.

Acesta a mai urmărit activitatea unui primar din Sângerei, care în scurt timp de la începerea mandatului a schimbat partidul pe ale cărui liste a câștigat alegerile. „Ceea ce a făcut acest primar trezește admirația. Plătea din banii săi o pagină de ziar, unde demonstra realizările primăriei: drumuri renovate, apeduct, rețele de gaze, resuscitarea incubatorului de afaceri etc. Am acolo o rudă pe care am contactat-o, iar aceasta mi-a spus că «obrazul subțire cu cheltuială se ține» și că în noiembrie s-a decis deja cui îi oferă votul”, menționează bărbatul.

Astfel, crede Ion Corman, cea mai eficientă informare despre candidat o dă probitatea morală, managementul eficient spre binele comunității. „Culoarea politică nu mai contează”, susține acesta.

„Am găsit puteri și răbdare să vorbesc cu fiecare”

Dorin Pântea, întreprinzător

Foto: Arhivă personală

Dorin Pântea, întreprinzător de la Pepeni, raionul Sângerei, în trecut deținător a două mandate de primar, ne spune că în campania electorală se bazează pe încredere și dialog. „A fost nevoie să merg în colectivele de muncă, dar și la poarta fiecărei familii să-i conving pe săteni că opțiunea pentru mine ar fi cea mai reușită. Știam că nu-mi va fi ușor, fiindcă voi avea săteni determinați pe cine să voteze ori persoane puse pe gâlceavă, cărora le era totuna cu cine să voteze, dar care iubesc să caute clenciuri.

Am găsit puteri și răbdare să vorbesc cu fiecare, dar mai întâi, am studiat bine economia satului, rodnicia solului, dinamica migrației în ultimii 20 de ani, evoluția sportului la sat, demografia etc. Am prezentat o platformă electorală cu realizarea celor promise. Astfel, am obținut credibilitatea comunității”, spune el. A avut două mandate de edil al comunei Pepeni, după care n-a mai candidat.

Internetul a ajuns cea mai convingătoare sursă privind activitatea APL

Avacum Gojinețchi, pensionar de la Rezina, ne spune că este bine informat cu privire la activitatea Consiliului local și că a decis pentru cine își va da votul. Spune că cea mai utilă sursă de informare este telefonul mobil, cu ajutorul căruia urmărește site-ul primăriei satului de baștină – Pripiceni-Răzeși, dar și pe cel al primăriei Rezina.

Avacum Gojinețchi, pensionar

Foto: Arhivă personală

„A început această pasiune acum câțiva ani, când un văr al meu era consilier foarte activ în cadrul ședințelor. Acum, alt contingent este în Consiliu, dar spectacolul pare să fie același.

Astfel, stau cu ochii pe ei, urmăresc ce probleme ale localității se discută, cui îi dau prioritate și cum votează. Des discutăm ședințele consiliului local cu locatarii de la bloc și cu rudele din sat. Așa că puteți fi siguri – nu suntem indiferenți de activitatea aleșilor noștri”, ne spune pensionarul.

Avacum Gojinevschi crede că exemplul bun, modul în care edilul își orientează echipa, îl poate convinge pe alegător.

„Dacă sunt rezultate bune la nivel local, alegătorul nu se lasă ademenit de promisiuni deșarte și face o alegere corectă”, crede pensionarul.

„Toți bibliotecarii din satele raionului sunt antrenați în aceste instruiri”

La Telenești, doar ONG „Concordia” de mai mulți ani promovează activități de educație civică în care sunt implicate diferite categorii de populație, inclusiv adolescenții și femeile. De regulă, aceste activități au loc la biblioteci, acestea invitându-i pe săteni la astfel de activități.

„Suntem conștienți de faptul că săteanul nu se interesează de procesele democratice, iată de ce am instruit aceste categorii de populație despre implicarea cetățeanului la formarea bugetului local, combaterea corupției, am făcut traininguri cu liderele organizațiilor locale de femei și cu tinerii alegători nemijlocit în satele mari ale raionului și anume, la Mândrești, Bănești, Verejeni și Chiștelnița. Cu AO «Habitat» am avut un proiect numit GATA, care s-a bucurat de mare succes, mai ales între tineri”, ne spune Eugenia Roșca, directoarea ONG „Concordia”.

„Scopul nostru era să educăm un electorat activ care să voteze corect”, ne spune la rândul ei Galina Davîdic, directoarea Bibliotecii publice „Mihai Eminescu” din Rezina, explicând de ce este nevoie de asemenea instruiri: „Viitorul alegător trebuie să înțeleagă ce alege, or partidele politice la toate nivelele adună garnituri cu viitori șefi de direcții și secții, șefi de club etc., care de multe ori nu sunt cele mai inspirate opțiuni. Iată de ce organizăm instruiri gen „Democrația se învață: de la local la național…”, când beneficiarii iau cunoștință cu istoria alegerilor, începând cu Grecia Antică și terminând cu secolul XXI, au făcut cunoștință cu procedura de vot, simulează alegeri în consiliul clasei, a șefului de cantină etc. Toți bibliotecarii din satele raionului sunt antrenați în aceste instruiri”, conchide Galina Davîdic.