Cum (nu) pot achiziționa cetățenii lemne de foc. Președinta CALM: „Este dezastru în toată procedura”. Ministerul Mediului: „Există unele dificultăți pentru o anumită categorie de oameni pentru ca să-și aducă lemnul acasă”

Odată cu lansarea platformei lemne.md, prezentată de către Guvern drept „un sistem informațional de gestionare a procesului de distribuire a lemnelor în R. Moldova, util pentru cetățeni și primarii localităților”, oamenii au acces la datele despre lemnele de foc disponibile, prețul acestora, dar și o persoană de contact pe care o pot apela pentru a procura masa lemnoasă de care au nevoie.

Ziarul de Gardă a contactat mai mulți reprezentanți ai întreprinderilor pentru silvicultură, Ministerul Mediului, dar și autoritățile administrației publice locale (APL) pentru a afla cât de accesibil este procesul de aprovizionarea cu lemne de foc și cum are loc acesta, după ce un cititor ne-a semnalat situația dintr-un sat din raionul Orhei, menționând că localnicii pot achiziționa lemne de foc „doar câte 20 de persoane pe săptămână”, conform unei liste întocmite de primăria localității și că s-ar putea să „aștepte până la primăvară rândul”.

Contactată de ZdG, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Tatiana Badan, care ocupă și funcția de primară a satului Selemet, raionul Cimișlia, a spus că „s-a făcut o greșeală din start” atunci când Ministerul Mediului a solicitat autorităților publice locale să instituie „liste a doritorilor” de a procura lemne, pentru că organizarea ar fi devenit responsabilitatea acestora.

Cantitatea posibil de achiziționat de fiecare gospodărie a fost limitată abia atunci când primarii au atenționat autoritățile centrale, susține Tatiana Badan.

Aceasta a dat exemplul satului Selemet, raionul Cimișlia, care are o populație de aproximativ 4 mii de persoane, dintre care 700 sunt pensionari sau cu nevoie speciale, s-au înscris pentru a cumpăra lemne 500 de oameni.

Aceasta mai spune că ar fi trebuit definit mai bine care este rolul gospodăriilor silvice, care este rolul Guvernului și care este rolul APL în lanțul de achiziționare a lemnelor de foc de către populație.

Pe de altă parte, consultantul principal al Ministerului Mediului, responsabil de comunicarea cu mass-media, Vladimir Madan, spune că mecanismul de distribuire rămâne a fi același ca în anii anteriori: oamenii merg la ocoalele silvice, achită, după care își ridică masa lemnoasă și pleacă.

Funcționarul a declarat că în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) s-a discutat și posibilitatea de completare a stocurilor din alte ocoale silvice.

Întrebat cum trebuie să fie organizat procesul de achiziție a lemnelor de foc, Madan a spus că „din toată ecuația aceasta trebuie să dispară autoritatea publică locală pentru că misiunea dânșilor a fost să întocmească o listă pentru ca Ministerul să poată estima masa lemnoasă necesară pentru sezonul rece și, practic, aici ar fi trebuit să se încheie istoria cu APL”.

Totodată, Madan susține că liste întocmite de primării sunt utilizate doar la „unele ocoale silvice unde pentru moment există o masă lemnoasă insuficientă pentru a face față cererii”, iar la celelalte cetățenii pot merge atunci când își doresc.

Până în acest an, a fost și această modalitate de a merge direct la ocolul silvic, dar existau și intermediari. Or, cei mai mulți dintre noi apelau la intermediari care solicitau un preț dublu și se aducea lemnul acasă. Acum, pentru a ține sub control prețul lemnului din țara noastră – s-au exclus intermediarii. Evident că există unele dificultăți pentru o anumită categorie de oameni pentru ca să-și aducă lemnul acasă”, a relatat Madan.

Întrebat dacă această „categorie de oameni”, care au dificultăți, nu este cea pe care reprezentanții Guvernul au spus că, prioritar, îi va fi asigurat accesul la lemnele de foc, reprezentantul Ministerului Mediului spune că APL-urile trebuie să „se implice în asigurarea unei segment de oameni pe care aceștia îi știu din localitate”.

Contactat de ZdG, Vitalie Josan, șeful ocolului silvic Seliște, din cadrul întreprinderii pentru silvicultură Orhei, a spus că ocolul vinde lemnele potrivit listei primăriilor, dar că numărul de persoane care au achiziționat în ultima săptămână ar fi de peste 100. Totodată, Vitalie Josan a menționat că distribuirea lemnelor „merge greu” pentru că, în prezent, se desfășoară tăierile.

Potrivit site-ului lemne.md, pentru comuna Cucuruzeni sunt în stoc peste 440 de metri steri de lemn, cel tare fiind la prețul de 700 de lei m/s, pe când cel de specii moi – 450 de lei. Potrivit platformei, stocul a fost actualizat duminică, 18 septembrie, deși datele ar trebui să fie introduse în fiecare zi.

Comuna Cucuruzeni, care are o populație de peste 1 700 de persoane, are înscrise în lista întocmită de primărie peste 300 de gospodării care își doresc să achiziționeze lemne de foc. Totuși, ocolul silvic ar fi informat reprezentanții primăriei că în această săptămână nu vor putea vinde lemne.

Ștefan Focșa, administratorul întreprinderii silvo-cinegetică Taraclia, unul dintre raioanele cu cel mai mic stoc de lemne de foc, având aproximativ 12 metri steri, potrivit datelor prezentate pe lemne.md, susține că, de fapt, luni, 19 septembrie, ocolul silvic nu avea nici măcar atâția metri steri de lemne de foc. Funcționarul a afirmat că a „redirecționat locuitorii regiunii spre Cahul, Hîncești sau Tighina, acolo unde sunt stocurile mai mari”.

Pentru a cumpăra lemne de foc, locuitorii orașului Telenești trebuie să contacteze reprezentantul întreprinderii pentru silvicultură Telenești, Nicolae Jignea. Ocolul silvic Telenești are, conform datelor prezentate pe lemne.md, 18 metri steri de lemne, prețul fiind de 783 de lei pentru lemnul tare și de 513 lei pentru cel moale. Nicolae Jignea afirmă că singurul mod în care întreprinderea va putea satisface cererea de lemne de foc este prin tăierile preconizate pentru anul 2023, dar care ar trebui să aibă loc până la sfârșitul anului 2022.

„Noi mai avem lucrări preconizate până la 1 octombrie, iar acum ne-au venit autorizațiile pentru trimestrul patru – peste 230 de metri cubi pe întreg ocolul. Aceasta nu este o cantitatea prea mare. Am vreo zece localități și orașul Telenești. Am listele de la primărie și în primul selectăm persoanele social-vulnerabile, iar după aceasta, dacă vom avea lemne, vom da și la restul. Am vândut și în luna august, dar acum avem puține lemne și dăm pe liste. La ziua de azi am 20 de metri steri în stoc. Cred că ne vor da, acum în noiembrie, autorizațiile la tăierile planificate pentru anul 2023. Dacă ne dau autorizațiile, cred că-i aprovizionăm pe toți cu lemne pentru că e cantitate mare.

(…) Planul e același, și anii trecuți am tăiat aceeași cantitate. Până acum nu se făcea listă la primărie, venea fiecare persoană și ajungea la toți, chiar mai rămânea în stoc de pe an pe an. Dar acum, nu știu, s-a format panică. Sperăm că dacă mai dau tăierile planificate pentru anul 2023, în primul trimestru, îi aprovizionăm pe toți cu lemne”, a declarat Nicolae Jignea.