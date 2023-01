Cum au ajuns refugiații moldoveni „mărul discordiei” în coaliția de guvernare din Berlin

La sfârșitul anului 2022 refugiații moldoveni au devenit motiv de disensiuni pentru guvernarea locală din Berlin și au generat acuzații de rupere a coaliției formate din trei partide. Nu este pentru prima dată când solicitanții de azil din R. Moldova ajung motiv de scandal în Germania.

Fenomenul migrației cetățenilor R. Moldova în Germania a început acum trei ani, odată cu începutul pandemiei de coronavirus și a luat amploare la mijlocul anului 2021. Sărăcia, discriminarea, încălcarea drepturilor omului, dar și incapacitatea organelor de drept din R. Moldova de a-și proteja cetățenii, sunt printre motivele cele mai des invocate de oamenii care caută protecție, în special în capitala Republicii Federale Germania. În prezent, în Berlin cetățenii R. Moldova au ajuns să fie cel mai numeros grup etnic ce are obligația de a părăsi țara.

Ana (nume schimbat, n.r.) este una dintre cei peste 729 de refugiați moldoveni care, în prezent, așteaptă un răspuns la solicitarea de azil în Germania. Femeia a ajuns la Berlin acum trei ani, împreună cu trei copii, două fete gemene, de doar trei ani și fiica mai mare, de cinci ani. „Autocarul care m-a luat de la aeroport m-a lăsat la marginea unei pădurici, iar șoferul mi-a arătat direcția în care să merg. Era noapte, iar eu, cu trei copii mici, cu bagaje. Acum, când îmi amintesc, mă îngrozesc. Nu știu cum am izbutit, eram în stare de șoc, nu vedeam o altă ieșire”, spune femeia.

La întrebarea ce a adus-o în Germania, femeia izbucnește în plâns și își îngroapă fața în palme. Plânge în hohote, abia de reușește să zică ceva printre lacrimi: „Nu ai nici o apărare în Moldova. Găseam copiii vineți de bătaie când reveneam acasă. El a ajuns într-atât, încât să dea droguri la copii, ca ei să stea în liniște, să nu-l deranjeze, înțelegeți? Eu nu știam despre asta, de ce fetele se comportă așa, de ce fac crize de epilepsie, de ce nu pot merge, de ce nu pot vorbi normal”, mărturisește femeia, referindu-se la fostul ei concubin.

În una din zile, atunci când una din cele două copile gemene și-a pierdut cunoștința, Ana a chemat ambulanța. Abia atunci a aflat adevărul despre ce se întâmpla, de fapt, cu copiii.

Ana era într-o relație de opt ani cu concubinul său și locuiau împreună într-un sat din raionul Dondușeni. Femeia relatează că scenele de violență au început să apară în familia lor odată ce bărbatul a început să facă abuz de alcool. În ultimii trei ani, însă, odată cu căderea acestuia în plasa dependenței de droguri, violența fizică și psihologică a devenit o normă pentru familia lor. Cuvintele Anei sunt confirmate și de o decizie a instanței de judecată, consultată de ZdG, prin care bărbatul este condamnat la șapte zile de arest pentru încălcarea interdicției de a se apropia de femeie și copii.

După două săptămâni petrecute în secția de reanimare alături de cele două fete, Ana a găsit curaj și a chemat poliția.

Femeia mărturisește că nu a fost prima dată când s-a ciocnit de ignoranța organelor de drept. Deși a depus plângeri pe numele concubinului ei și chema poliția atunci când bărbatul o agresa, nu s-a simțit protejată niciodată. „Înțelegeți, poliția acolo, în sat, nu e serioasă. Veneau și ziceau: «Ce s-a întâmplat? Ce iar chemări?» Ieșeau cu el afară, fumau, îl lăsau și iar mai departe. Nu e așa ca să ajute”, povestește Ana.

După acest incident, Ana a plecat la mama sa, care trăia în altă localitate. Femeia căuta un refugiu departe de concubin, însă, susține că și mama i-a întors spatele, iar bărbatul tot venea pe urmele ei.

A aflat despre posibilitatea de a se refugia în Germania de la o femeie din microbuzul cu care se ducea la mama sa. Femeia își amintește că a depus cerere pentru a-și perfecta pașaportul timp de 10 zile, iar la scurt timp, a urcat în avionul cu destinația Berlin, fără a mai privi în urmă.

La Berlin, însă, nu o aștepta cineva cu brațele deschise. La scurt timp, autoritățile germane i-au refuzat solicitarea de azil. Ulterior, după ce Ana a atacat refuzul în instanța de judecată, a obținut șansa de a depune o cerere repetată. Deocamdată, răspunsul la noua solicitare se lasă așteptat. Ana spune că așteptarea este chinuitoare pentru ea, mai ales că este conștientă că probabilitatea de a primi un răspuns pozitiv este mică.

Șansele Anei de a primi protecție în Germania variază între 0,8% și 0,1%, reieșind din rata de acordare a azilului în Germania solicitanților din R. Moldova. Șansele ei de a reveni în R. Moldova cresc odată cu amenințările de acasă. Femeia nu ține legătura cu concubinul său, în schimb, este amenințată cu regularitate de familia acestuia.

Potrivit informațiilor Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați (OFMR), pot găsi protecție în Germania persoanele din toate colțurile lumii care fug de violență, război și teroare. În ceea ce privește R. Moldova, în general, într-un răspuns al Ministerului Federal de Interne pentru ZdG, se arată că nu se presupune că există persecuție relevantă în temeiul dreptului de azil.

La Berlin refugiații moldoveni locuiesc, în mare parte, în Heim-uri, echivalentul german pentru cuvântul „acasă”. Sunt, de fapt, locuințe comune pentru câteva sute de persoane. În temeiul Legii privind prestațiile pentru solicitanții de azil, aceștia se bucură de anumite beneficii: bani de buzunar – circa 300/400 euro lunar pentru necesitățile personale, acces la servicii medicale gratuite, copiii sunt încadrați în sistemul de învățământ. Statisticile OFMR arată că durata procesării cererilor de azil durează între trei și opt luni. Cu toate acestea, solicitanții au în continuare posibilitatea de a se opune deciziei sau de a prezenta motive întemeiate care ar permite o ședere mai lungă în Germania. Astfel, de multe ori refugiații moldoveni reușesc să-și prelungească șederea până la câțiva ani. Dar, într-un final, verdictul este aproape de fiecare dată același: trebuie să plece acasă.

Pe Rosa am surprins-o la bucătăria comună de la etajul trei al unui Heim din Estul Berlinului, în timp ce pregătea cina pentru soț și cei trei copii. Femeia de 34 de ani s-a refugiat în Germania, împreună cu familia, acum un an și jumătate, atunci când spune că „sărăcia i-a ajuns la os”.

Rosa este de etnie romă, la fel, ca și o bună parte a refugiaților moldoveni din Berlin. Discriminarea sistematică și sărăcia din R. Moldova sunt principalele cauze care îi motivează să caute azil în Germania, arată un raport , realizat de Asociația germană pentru protecția drepturilor refugiaților „Pro Asyl” și Consiliul pentru Refugiați din Berlin. Potrivit raportului, cel puțin două treimi din comunitatea romă în R. Moldova trăiește în mediul rural, fără apă, fără curent electric, fără racordare la gaz și încălzire.

Totodată, din cauza stigmatizării, persoanele din comunitatea romă își găsesc cu greu un post de muncă stabil. Astfel, ei sunt forțați să muncească la locuri de muncă neoficiale și neasigurate. Femeile sunt afectate în mod deosebit de șomaj și sărăcie din cauza discriminării multiple, a violenței și a altor încălcări ale drepturilor omului. În consecință, comunitatea este, în mod special, afectată, de practicile de exploatare și de traficul de ființe umane. Cu toate acestea, raportul și datele autorităților germane arată că cererile lor de azil nu sunt niciodată recunoscute în Germania și sunt, de obicei, respinse ca „evident nefondate”, fără o examinare individuală atentă.

Rosa primise înștiințare de la autoritățile germane că trebuie să părăsească țara cu câteva zile înainte. Femeia nu-și imaginează, însă, revenirea acasă: „Acum în Moldova e atât de greu… E groaznic, prețurile au crescut, nu avem ce să mâncăm acolo. Cum să rezistăm? Aici, cel puțin, ne dau ajutor, ne dau unde să dormim. Dar în Moldova ce să facem?”, întreabă retoric Rosa. Deși încă nu știe ce vor face, revenirea în R. Moldova nu este o soluție pentru familia ei.

La sfârșitul lunii noiembrie moldovenii au devenit motivul unui conflict în coaliția de guvernare de la Berlin. Sub presiunea valului mare de refugiați din Ucraina care vin în capitala Germaniei, Iris Spranger, senatoarea de interne a Berlinului care reprezintă Partidul Social Democrat (PSD), a anunțat că 600 de moldoveni urmau să fie deportați până la finele anului 2022. Partenerii de coaliție, Partidul Verde și Partidul Liberal Democrat, au criticat dur planul senatoarei. Spranger a fost acuzată de ruperea coaliției, prin încălcarea acordului din decembrie 2021 care prevedea că nu vor fi efectuate deportări pe timp de iarnă, din motive umanitare. Reacțiile aprinse au determinat-o pe senatoare să-și revadă decizia la începutul lunii decembrie și să renunțe la deportarea cetățenilor R. Moldova pe timp de iarnă, excepție făcând doar cei care au săvârșit infracțiuni grave sau care prezintă pericol.

La 8 decembrie, la câteva zile după ce senatoarea a stopat deportările spre R. Moldova, câțiva moldoveni au fost deportați din Berlin. Deși, potrivit publicației germane Tagesspiegel, persoanele expulzate au comis infracțiuni repetate, motiv pentru care au și fost repatriate, partenerii de coaliție au acuzat-o pe Spranger de „trucuri perfide” pentru a ocoli acordul dintre ei.

Decizia senatoarei venea în contextul în care situația locuințelor pentru refugiați din Berlin este din ce în ce mai complicată, numărul locurilor fiind limitat, iar în această iarnă se așteaptă un nou val de refugiați din Ucraina. Între timp, la Berlin, moldovenii au ajuns să fie cel mai numeros grup etnic ce are obligația de a părăsi țara. Circa 3200 de cetățeni ai R. Moldova, în mare parte familii cu copii, trebuie, în prezent, să plece de bunăvoie, în caz contrar, vor fi deportați. Unii dintre ei au primit înștiințări că au obligația să părăsească țara până la finele lunii decembrie, în caz contrar, vor fi trimiși acasă forțat la început de primăvară.

Deși autoritățile germane au înghețat deportările pe timp de iarnă, refugiații din R. Moldova sunt sceptici în această privință, motivându-și scepticismul prin faptul că au fost cazuri când, în ciuda unor anunțuri similare, deportările au continuat. De altfel, anul trecut, în ciuda acordului de coaliție, 141 de persoane au fost deportate în R. Moldova pe timp de iarnă.

Vestea că vor fi deportați i-a speriat pe mai mulți cetățeni ai R. Moldova care mizau să primească azil în Germania.

„Sunt șocată și stresată. Nu știu unde să mă adresez. Mă simt neajutorată. Dacă nu am locuit în Moldova, nu am eu o casă acolo, unde să merg? Ce să fac? Cu doi copii. Lumină nu este, gazul e scump, un post de muncă nu am. Iarna și foametea e mai rea decât războiul”, spune Ecaterina, o moldoveancă pe care am întâlnit-o în unul dintre Heim-urile din Berlin.