Cronologia unui deces. Poliția a fost anunțată peste 5 ore după decesul femeii însărcinate

O femeie însărcinată a murit la maternitatea din Edineț, fiind lăsată singură în sala de naștere. Moartea acesteia a survenit între orele 6:00 și 7:00. Medicii însă au anunțat poliția despre deces abia la amiază.

Victima, în vârstă de 32 de ani a murit subit la maternitatea din cadrul Spitalului raional Edineț miercuri, 29 ianuarie, în jurul orei 7:00. Aceasta era mama a doi copii, de 11 și, respectiv, de 14 ani, fiind în așteptarea celui de-al treilea copil.

Ziarul de Gardă a contactat mai multe rude apropiate familiei, pentru a afla mai multe detalii despre cazul dat. Vă prezentăm cronologia faptelor care au dus la decesul femeii.

Vineri, 24 ianuarie

Potrivit unei rude, femeia ar fi împlinit termenul de 40 de săptămâni pe data de 15 ianuarie, aceasta ar fi mers la Centrul perinatal din cadrul SR Edineț vineri, ca să efectueze mai multe controale medicale și să afle cum decurge sarcina.

„Medicii vineri i-au spus să meargă acasă, pentru că este totul bine și să vină luni, din nou”, a menționat ruda.

Weekend-ul dintre 25-26 ianuarie victima l-a petrecut acasă.

Luni, 27 ianuarie

„Luni a mers, din nou, la consultație, iar după aceasta a mers acasă pentru a-și lua lucrurile ca să o interneze. Când au internat-o luni, m-a sunat la amiază și mi-a spus că totul este bine”, a declarat sursa ZdG.

Aceasta a mai declarat că victima însăși i-ar fi fost propus medicului să nască prin cezariană, deoarece „cordonul ombilical era înfășurat de două ori în jurul gâtului copilului, era trecut termenul, adică avea aproape 42 de săptămâni și mai avea apele verzi, iar medicul i-a spus: «Nu e nevoie de cezariană. Câți copii ai? Dacă ai doi, al treilea tot îl vei naște.» Medicul nu a vrut să-i facă, măcar că noi am insistat să nască prin cezariană”.

Marți, 28 ianuarie

Potrivit sursei, marți, 28 ianuarie, femeia și-a sunat ruda, spunându-i că se simte rău, iar aceasta ar fi îndemnat-o să anunțe medicul, pentru a-i face o investigație medicală.

„L-a sunat, medicul a venit și i-a spus «Hai, stai culcată, nu ești de naștere, poate până diseară vei naște. Dacă așa va fi, este bine. Dacă nu, mâine dimineață precis». Apoi, seara, i-au spus să meargă în sala de nașteri, ea mi-a trimis un filmuleț video de acolo, unde va dormi ea. Ea mi-a spus atunci seara că are dureri, dar nu tare mari. I-am spus să-l sune pe medic, ca să o consulte iarăși. A spus că a consultat-o deja moașa și aceasta i-a spus să stea culcată în pat, să se odihnească, iar la ora 22:00 i-a stins lumina în sală de nașteri și a lăsat-o singură, doar i-a spus că, dacă va avea dureri mai mari, să o strige și ea va veni”, a precizat ruda.

Întrebată de ZdG dacă femeia ar fi primit vreo injecție pentru a-i provoca nașterea (informația apărută în mai multe surse media), ruda a răspuns că nu este la curent. „Nu știu, ea nu mi-a zis nimic că ar fi primit vreo injecție când am vorbit cu aceasta marți seara, doar mi-a spus: «Dacă nu o să pot naște până mâine dimineață, îmi vor face o injecție»”, ne-a declarat aceasta.

Potrivit altei rude cu care am discutat, medicul care era de gardă în acea noaptea este Vitalie Flocea, șef de secție al Centrului perinatal din cadrul SR Edineț. Ruda cu care a discutat ZdG susține că acesta ar fi plecat acasă în seara zilei de marți și nu ar fi revenit până dimineața.

Miercuri, 29 ianuarie

„La ora 6:00 dimineața, m-am trezit și am început să o sun, ea nu-mi răspundea, atunci toți am început să o sunăm mai mulți. Apoi, m-a sunat cineva și mi-a zis că soțul a fost chemat de urgență la spital, acolo a fost anunțat că soția și copilul lui nu mai sunt”, ne spune ruda.

La spital, soțului i s-a spus că aceasta „a suferit un stop cardiorespirator, că medicii nu au putut face nimic, ei i s-a făcut rău, s-a învinețit și că ei s-au luptat o oră pentru a o ajuta, dar noi nu am putut să o scăpăm”, ne relatează sursa.

„I-am întrebat pe medici, de ce nu mi-au salvat măcar copilul. Ei au spus că nu aveau sala pregătită, nu au reușit”, a declarat soțul victimei pentru ZdG.

Bărbatul a mai precizat că în jur de ora 3 dimineața victima i-ar fi trimis un mesaj vocal în care spunea că „se simte foarte rău, o doare tot corpul și că nu este nimeni să o ajute”.

Totodată, potrivit uneia dintre rude, „pe tot parcursul sarcinii nu a avut complicații, totul a fost bine, doar avea zahărul mare un pic, dar a primit un tratament medicamentos și a fost bine”.

Joi, 30 ianuarie

Victima a fost transferată de la Edineț la Chișinău pentru a i se efectua autopsia medico-legală. Ruda a declarat că „medicul legist care trebuia să-i facă autopsia la Edineț a spus că nu vrea să o facă și că ar fi bine să fie transferată la Chișinău, pentru că la Edineț nu ni ne va spune adevărată cauza a decesului”.

Deși femeia a decedat în jurul orei 7:00, poliția a fost anunțată abia la ora 12:00. Soțul acesteia este de părere că reprezentanții spitalului nu intenționau să anunțe poliția. „Noi eram șocați, iar după ce medicii au văzut că noi voiam să știm tot, să aflăm totul, de ce s-a întâmplat așa, ei au sunat la poliție. Probabil, medicii s-au gândit că noi vom tăcea, o să luăm trupul acasă și nu vom face gălăgie.”

Joi, 30 ianuarie, Ziarul de Gardă a sunat de 26 de ori la Spitalul Raional Edineț, dar totul a fost în van, pentru că nimeni nu răspundea la apeluri. Ulterior însă, am găsit un alt număr de telefon care era al Spitalului de Urgență din Edineț, unde am obținut numărul de telefon al Centrul Perinatal din cadrul SR Edineț. Menționăm că atunci când am sunat la maternitate, era ora 16:02. Ne-a răspuns un reprezentant al personalului auxiliar, anunțându-ne că în secție nu este niciun medic și „nu am de gând să merg acum nu știu unde ca să vorbiți voi cu cineva”, după care a închis apelul.

Peste 40 de minute, am încercat din nou să facem legătura cu cineva de la maternitatea din Edineț. Ne-a răspuns aceeași persoană, susținând că „medicii sunt în partea cealaltă”. Am rugat-o să specifice unde anume și ne-a anunțat că „ei se află la secția ginecologie, eu nu am timp să merg acolo”.

Vineri, 31 ianuarie

Vineri, 31 ianuarie, am încercat să-l sunăm pe Vitalie Flocea, medicul care a consultat-o pe victimă și care urma să-i primească nașterea. Acesta ne-a închis apelul de câteva ori. I-am trimis un sms, anunțându-l cine suntem și subiectul despre care ne dorim să discutăm cu el. Într-un minut, am primit răspuns: „Bună ziua. Nu pot, cu părere de rău”.

Am încercat să concretizăm și la poliție referitor la ora când a fost anunțată despre cazul dat.

Diana Fetco, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General de Poliție, a declarat pentru ZdG că „la data de 29 ianuarie, în jurul orei 12:10, poliția din Edineț a fost sesizată telefonic de către un angajat al Spitalului Raional Edineț (medic al secției Maternitate) care a comunicat cu privire la decesul unei femei”.

Ofițerul de presă ne-a confirmat că „corpul neînsuflețit al femeii a fost transportat către examinarea medico-legală, pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a cauzei exacte a decesului, fiind așteptate rezultatele expertizelor pentru a fi luată o decizie legală”, a precizat Diana Fetco.

Comisia Ministerului Sănătății pentru analiza cazurilor de decese materne s-a întrunit vineri, 31 ianuarie, pentru a examina cazul în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.580/2023 „Cu privire la analiza mortalității materne”. Rezultatele vor fi anunțate mai târziu.

Ziarul de Gardă va reveni la acest subiect.