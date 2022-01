Ministerul Economiei susține că în anul 2022 va oferi programe de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii în valoare de 140 de milioane lei

Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), susține că va oferi în anul 2022 un suport financiar în valoare de circa 140 milioane lei mediului de afaceri. Dintre acestea, 85 milioane lei vor fi alocate direct antreprenorilor prin intermediul a 6 programe de stat existente, extinse și prin intermediul a 5 programe noi în proces de dezvoltare. Alte 15 milioane lei vor fi direcționate către majorarea fondului de garantare a creditelor.

Rezultatele programelor administrate de ODIMM, dar și noile programe lansate au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă susținută de ministrul Sergiu Gaibu și directorul interimar al ODIMM, Dumitru Pîntea.

„În pofida crizelor cu care ne confruntăm și a bugetului auster, am reușit să identificăm mecanisme prin care să continuăm programele cu impact sporit pentru mediul de afaceri, dar și să lansăm programe noi care să susțină mediul de business. Totodată, am pornit un proces de reformare a ODIMM pentru a optimiza activitatea instituției și a oferi un suport sustenabil antreprenorilor. Cele 140 de milioane de lei alocate în acest an vor spori competitivitatea ÎMM-urilor și vor oferi antreprenorilor aflați în dificultate oportunități de relansare a afacerilor”, a precizat ministrul Gaibu.

Dumitru Pîntea, directorul interimar al ODIMM a reiterat importanța sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și angajamentul asumat de instituție pentru a dezvolta un parteneriat eficient cu mediul antreprenorial din Republica Moldova.

„Crearea oportunităților de lansare și dezvoltare a afacerilor este misiunea noastră principală. În activitatea ODIMM punem accent pe respectarea principiilor de integritate, facilitarea accesului la finanțare și simplificarea procedurilor de aplicare la programele de grant”, a precizat Dumitru Pîntea.

Printre programele prevăzute în acest an:

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1),30 milioane lei

Programul Start Pentru Tineri (20 milioane lei)

Programul de Creștere și Internaționalizare (15 milioane lei)

Programul de Ecologizare a ÎMM (15 milioane lei)

Capitalizarea Fondului de garantare a ÎMM (15 milioane lei)

Programul de Transformare Digitală a ÎMM (10 milioane lei)

Programul Femei în Afaceri (5 milioane lei)

Mai multe detalii despre alte instrumente și programe puteți găsi AICI.

În ultimele două luni, ODIMM a finanțat 297 proiecte investiționale în sumă totală de 61 milioane lei.

