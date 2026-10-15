Comisia de evaluare a procurorilor, declarație după ce Curtea Constituțională a declarat modificările legislative care au permis numirea lui von Hebel în Comisie

Comisia de evaluare a procurorilor a informat că ia act de hotărârea Curții Constituționale (CC) din 15 octombrie prin care au fost declarate neconstituționale modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor.

„Comisia ia act, în special, de precizările președintei Curții Constituționale potrivit cărora hotărârea produce efecte pentru viitor și nu afectează actele emise anterior pe baza normelor contestate. Comisia își continuă activitatea în exercitarea mandatului său, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. Comisia va examina textul integral al hotărârii după publicarea acesteia”, se arată în declarația Comisiei.

CC a admis joi, 15 octombrie, sesizarea depusă de Ion Chicu, Alexandru Berlinschii, Adrian Lebedinschi, Diana Caraman și Alexandru Verșinin și a declarat neconstituționale modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor.

Mai exact, a fost declarate neconstituționale aliniatele care au micșorat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor străini în comisiile de vetting. Modificările au fost introduse în luna martie în cele două legi care reglementează în continuare procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor.

Autorii sesizării au solicitat Curții să verifice deficiențele admise de Parlament la adoptarea legii – „lipsa transparenței decizionale determinată de lipsa consultărilor publice prealabile, deşi această decizie vizează o autoritate fundamentală a puterii judecătoreşti şi acceptarea unui amendament prin care se modifică alte acte normative care au un alt obiect de reglementare decât proiectul de lege inițial”.

„Numirea membrilor în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor şi procurorilor doar cu votul deputaților din majoritatea parlamentară, contravin angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, care au subliniat importanța identificării unui consens larg la adoptarea unor asemenea decizii”, au argumentat deputații din opoziție.

Pe 5 martie, a fost adoptat și promulgat un amendament prin care pragul de vot pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a fost redus de la 61 la 51 de voturi, după ce, pe 26 februarie, alegerea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne nu a întrunit numărul necesar de voturi.

A doua zi după promulgarea amendamentului, pe 6 martie, Parlamentul i-a numit, cu 53 de voturi, pe von Hebel și Lavigne în comisia de evaluare a procurorilor. Deputații PAS au motivat schimbarea prin necesitatea „deblocării procesului”.