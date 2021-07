Clarificările PAS în legătură cu pauza anunțată la Parlament și explicația unui fost președinte al CC despre ce s-a întâmplat la ședința de constituire a noului Legislativ

Prima ședință a noului Parlament ales s-a încheiat luni la două minute după ce președinta R. Moldova, Maia Sandu, și-a încheiat discursul de la tribuna principală, deputații PAS anunțând pauză până joi, 29 iulie, atunci când urmează o nouă ședință în cadrul căreia vor fi alese organele de conducere ale Legislativului.

Ședința a fost deschisă de decanul de vârstă, deputatul socialist Eduard Smirnov, așa cum prevede regulamentul, iar înainte de discursul șefei statului, care a durat mai mult de 30 de minute, a fost prezentat raportul Curții Constituționale (CC) cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie.

Pauza solicitată de deputații Partidului Acțiuni și Solidaritate (PAS) a stârnit indignare și confuzie în rândurile deputaților din opoziție.

Deputații socialiștii s-au arătat nemulțumiți și au cerut ca să fie ascultate declarațiile lor, iar Parlamentul deja constituit să continue ședința pentru alegerea organelor de conducere, lucru care nu s-a întâmplat. Tot aici, deputații Partidul „ȘOR” s-au arătat „surprinși” de pauza anunțată de PAS până joi, la ora 10:00.

După anunțarea pauzei, liderul interimar al PAS, Igor Grosu, a venit cu clarificări în legătură cu pauza anunțată. Parlamentarul a menționat că suspendarea ședinței până joi, 29 iulie, a fost făcută conform regulamentului Parlamentului și că toate lucrurile în Legislativ urmează să fie făcute „pas cu pas”.

„Vin cu clarificări în legătură cu ședința de astăzi. Ședința de astăzi a fost o ședință protocolară, de învestire a legislaturii a XI-a a Parlamentului. Așa cum am promis și am propus de fapt, în ședința în plen, am propus ca să intervină o pauză, iar partea tehnică, partea administrativă privind alegerea organelor de conducere ale Parlamentului să aibă loc în ziua de joi la ora 10:00. Mai mult decât atât, asta face parte din abordarea pe care noi am promis-o și am propus-o, să intrăm într-o albie a normalității. Deși regulamentul Parlamentului prevede ca în termen de 10 zile să aibă loc constituirea fracțiunilor, am rugat respectuos să ne mobilizăm într-un timp mai scurt, de azi până joi să discutăm componența nominală a Biroului permanent, candidaturile pentru poziția de vicepreședinți, câți vicepreședinți, candidaturile la șefia comisiilor parlamentare, vicepreședinții, secretarii și componența nominală a fiecărei comisii”, a menționat Igor Grosu.