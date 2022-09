Cititorul de Gardă Soluții pentru indemnizații echitabile

Andrei Mândru, Bălți

Vă scriu din partea numeroșilor pensionari nedreptățiți pe parcursul mai multor ani. Eu urmăresc toate știrile și, pentru că am fost profesor de matematică, mă mai pricep și la calcule. Acum câteva zile, am aflat că, de la 1 octombrie, salariile bugetarilor urmează să se majoreze cu 5,5%, dar și că toți bugetarii cu salariu brut de până la 15 mii de lei vor primi un ajutor unic de 3000 de lei. M-am bucurat pentru ei…

Totodată, de la 1 octombrie, beneficiarii tuturor tipurilor de pensii și alocații sociale de stat al căror cuantum lunar nu depășește 5 000 de lei vor primi un suport unic în mărime de 1500 de lei. Când am auzit noutatea, am crezut că am auz șubred, dar datele erau adevărate. Așa că, în acest moment, au intervenit cunoștințele mele în domeniul matematicii.

Cum poate fi explicat faptul că, în cazul bugetarilor, cei care primesc salarii de până la 15 mii de lei, remunerațiile vor fi majorate, fiindu-le acordat și un ajutor unic de 3000 de lei, iar în cazul pensionarilor care primesc pensii mai mici de 5000 de lei acest ajutor unic va fi de două ori mai mic, adică de doar 1500 de lei? Pentru mai mulți pensionari cu venituri mici și un ajutor unic de 3000 de lei ar fi insuficient, în condițiile în care toate prețurile au crescut fără măsură. La cărbune, bunăoară, prețurile s-au dublat, ajungând la 10 mii de lei pentru o singură tonă. Lemnele de foc ajung la 2-3 mii de lei pentru un metru cub… De fapt, mă gândesc că noi, bătrânii, putem sta și în frig, dar nu și fără medicamente sau flămânzi… Personal, într-o lună, cheltui 700 de lei pentru medicamente. Un vecin, țintuit la pat în urma unui ictus cerebral, are nevoie de 1200 de lei, ca să se mențină în viață. Cum să ne descurcăm?

Da, am văzut că și pentru copiii mici s-a stabilit o indemnizație lunară de 1000 de lei, până la împlinirea vârstei de doi ani. Și aici, deși nu mai am nici copii mici, nici nepoți de această vârstă, mă gândesc că nedreptatea e mare. De obicei, mamele acestor copii nu muncesc și deci nu au salarii… O mie de lei ajutor pentru un copil ajunge, probabil, doar pentru câteva pachete de scutece, dar copilașii mai au nevoie de ceva, în afară de scutece.

Ce vreau să spun. Atunci când se iau astfel de decizii, ar trebui consultați și bugetarii, și pensionarii, și mamele, ca să fie estimate exact veniturile și cheltuielile, astfel încât ajutoarele să fie repartizate cât mai echitabil.

