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Circulația rutieră, suspendată pe o stradă din capitală

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Poliția informează că, pe 10 octombrie, circulația rutieră va fi suspendată integral pe strada Meșterul Manole, tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Maria Drăgan, din sectorul Ciocana al capitalei.

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Restricțiile vor fi valabile în intervalul orelor 09:00–23:00.

„Îndemnăm șoferii să țină cont de restricțiile anunțate și să respecte semnalizarea rutieră din zonă”, a menționat Poliția.

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