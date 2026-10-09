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Circulația rutieră, suspendată pe o stradă din capitală
Poliția informează că, pe 10 octombrie, circulația rutieră va fi suspendată integral pe strada Meșterul Manole, tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Maria Drăgan, din sectorul Ciocana al capitalei.
Restricțiile vor fi valabile în intervalul orelor 09:00–23:00.
„Îndemnăm șoferii să țină cont de restricțiile anunțate și să respecte semnalizarea rutieră din zonă”, a menționat Poliția.