Mașini în valoare de 16 milioane de lei, furate în Belgia. Percheziții în Moldova, la patru suspecți. Pentru doi au fost emise mandate internaționale de arestare

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani din Criuleni și Dubăsari sunt cercetați penal pentru furtul a șase automobile de model Range Rover din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei, informează vineri, 9 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pentru documentarea grupării transnaționale implicate, sub egida Europol, oamenii de drept din Moldova au desfășurat percheziții la domiciliile celor patru.

Astfel, de la fața locului a fost ridicată o armă de foc, o mașină de model BMW seria 7, permise de conducere din Polonia și Italia care ar prezenta semne de falsificare, documente de expulzare din Germania, precum și mai multe telefoanele mobile.

Potrivit autorităților de drept belgiene, două dintre mașinile furate deja au fost recuperate în Belgia.

La domiciliile celor patru suspecți din Moldova au avut loc percheziții la solicitarea Belgiei.

Unul dintre suspecți a mai fost în vizorul oamenilor lecii pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate, iar altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni.

Totodată, cu privire la doi dintre suspecți ale căror domicilii le-au fost percheziționate și care se eschivează de la autorități au fost emise mandate internaționale de arestare.