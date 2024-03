Cine este proprietarul Crocus City Hall, unde a avut loc atacul armat de la Moscova? Acesta a fost însărcinat în repetate rânduri de către autoritățile de la Kremlin să creeze complicate proiecte de construcție și a avut întrevederi cu Trump

Crocus City Hall, sala de concerte unde a avut loc atacul armat de la Moscova de pe 22 martie 2024, este unul dintre principalele active ale grupului Crocus, una dintre cele mai mari companii de construcții din Rusia, care aparține lui Aras Agalarov, relatează The Bell.

Agalarov a fost însărcinat în repetate rânduri de către autorități să creeze cele mai complicate proiecte de construcție, inclusiv stadioanele pentru Cupa Mondială, Universitatea Federală din Orientul Îndepărtat pentru summitul APEC din 2012 și una dintre secțiunile șoselei centrale de centură. De asemenea, i s-a propus să ia parte la salvarea cosmodromului Vostocinîi, dar Agalarov a fost de acord să construiască acolo doar câteva facilități, inclusiv un aeroport și un complex pentru asamblarea și testarea lansatorului Angara.

„Nu am legături în guvern. Sunt considerat foarte sâcâitor, scandalos. Când vin la o întâlnire, se spune: „Se ceartă cu toată lumea, dar poate face ceva”. Sunt oameni care își ascund legăturile. Ei negociază cumva în secret, obțin contracte. Eu am contacte absolut oficiale, frontale. Sunt invitat peste tot, e adevărat. Dar eu nu negociez cu nimeni, nu cer contracte mari și late pentru a face bani. Toată lumea poate vedea doar că construim repede și bine”a declarat Agalarov pentru The Bell în 2019.