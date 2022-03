Azerbaijanul, dispus să-și extindă livrările de gaze către Republica Moldova

Azerbaijanul este dispus să-și extindă livrările de gaze către Republica Moldova, a dat asigurări ministrul de externe al acestei țări, Jeyhun Bayramov, după o întrevedere cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

Anunțul a fost făcut de Josep Borrell pe Twitter. El a salutat faptul că Azerbaijanul a trimis ajutor umanitar poporului din Ucraina și disponibilitatea țării de a extinde livrările de gaze către Moldova și sud-estul Europei.

Exchange with @bayramov_jeyhun. Welcome Azerbaijan’s provision of humanitarian aid to the people of #Ukraine & readiness to expand gas deliveries to Moldova & south east Europe.



EU remains committed to supporting efforts that could reduce tensions between Azerbaijan and Armenia. pic.twitter.com/ZVmbV5NHPL