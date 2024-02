Apelul unei mame pentru salvarea celor doi copii ai săi, diagnosticați cu o maladie genetică rară: „A apărut TRATAMENTUL pentru boala copilașilor noștri”

O familie din satul Bardar, Ialoveni are nevoie de 1,2 milioane de euro pentru a trata 2 dintre cei 3 copii pe care îi are. Gabriela și Maksim Sava s-au născut cu o maladie genetică foarte rară, parapareză spastică ereditară tip 56, o boală care afectează mersul, controlul capului, provoacă rigiditate și slăbiciune musculară. Până acum copiii făceau terapii de reabilitare. Recent, însă, familia a aflat că există o șansă ca Maksim și Gabriela să aibă o copilărie normală. Tratamentul necesar îl pot face tocmai în Australia, iar costul acestuia e de 600 de mii de euro pentru un singur copil. Deci, în total, 1,2 milioane de euro.

Marcela Sava, mama celor doi copii vine cu un mesaj pentru toți cei care pot contribui la salvarea celor doi copii. „Dragi oameni, prieteni, rude, cititori, mi-e tare greu să-mi exprim durerea aici, fiindcă mereu am încercat să fim optimiști, veseli, să nu arătăm durerea și îngrijorările pe față, dar a venit momentul să vă cerem din tot sufletul AJUTORUL! Cu toții, sau mă rog, majoritatea cunoașteți situația și starea de sănătate a fiicei noastre Gabriela, dar puțini cunosc faptul că soarta ne-a mai dat o lovitură destul de puternică și dureroasă. Este vorba de Maksim, zâmbărețul familiei, care la un moment dat ne-a umplut casa și inimile de bucurie, ca peste un an de la nașterea lui, să ne doboare iarăși. Are aceeași problemă de sănătate ca a Gabrielei, cu un diagnostic tare crunt: parapareză spastică ereditară tip 56. Întrebări de genul: «de ce noi, cum, pentru ce, cu ce am greșit în viața asta», demult au zburat din gândurile noastre, acceptând situația, luându-ne în mâini și făcând față acestor provocări și încercări ale vieții.

Este vorba de o boală genetică destul de rară, care își arată colții după vârsta de un an, luându-le toate achizițiile dobândite, (nemaiputând merge, sta pe șezute, pierzând controlul capului, etc.). Sunt doar 13 cazuri în toată lumea și doar noi în R. Moldova, motiv pentru care, vă dați seama, că nu avea cum să existe un tratament. Doar recuperări zilnice și rugăciuni la Dumnezeu, atât puteam face pentru copilașii noștri…

Dar, anul 2024 a readus soarele și în calea noastră că printr-o minune, pe lângă faptul că soarta ne-a încercat puterile de prea multe ori, a apărut TRATAMENTUL pentru boala copilașilor noștri. Este o terapie genică foarte promițătoare, în urma căreia au foarte mari șanse să meargă din nou, să devină independenți, să aibă o viață normală și o copilărie fericită, pe care orice copil o merită.

Parapareza spastică ereditară tip 56 este misterioasa boală, tratamentul căreia costă 600.000 euro pentru un copil. Respectiv avem nevoie de 1,2 MILIOANE DE EURO ca să putem merge în Australia și să administrăm acest medicament picilor.

Facem apel și rugăm pe toată lumea bună să ne ajute să colectăm această sumă imensă, care e prea mare, peste puterile noastre”, este mesajul mamei, Marcela Sava.

Pentru a susține familia Sava, a fost creat un grup pe o rețea de socializare. Cei care au posibilitate și dorință de a ajuta copiii să beneficieze de tratament în Australia, se pot alătura grupului Miracol pentru Maks și Gabi sau pot dona folosind modalitățile de mai jos.

PayPal: https://www.paypal.me/marcelasava8

Cont FinComBank Moldova: (lei)

Titular: Marcela Sava

Nr card: 5100430300999262

IBAN: MD38FT225960600164737498

Cont Maib Moldova: (lei)

Titular Marcela Sava

Nr card: 4356960068880522

IBAN: MD31AG000000022593032929

Cont BCR România: (ron)

Titular: Sava Adrian

Nr card: 5468050133603166

IBAN: RO64RNCB0503141479270001 (lei)

IBAN: RO42RNCB0503141479270009 (euro)