Andrian Candu: PRO-Moldova nu acceptă niciun dialog și nicio consultare cu Igor Dodon: Doar discuții parlamentare și cu Maia Sandu

PRO-Moldova nu va accepta niciun dialog și nicio consultare cu Igor Dodon pentru că acesta și-a pierdut legitimitatea la 15 noiembrie atunci când aproape un milion de moldoveni au votat pentru schimbare. Sunt câteva din declarațiile liderului formațiunii, Andrian Candu.

Formațiunea sa pledează pentru un dialog cu toate fracțiunile și partidele din Parlament, dar și cu Maia Sandu în calitatea sa de președinte ales.

„Pe 15 noiembrie, aproape 1 milion de cetățeni au cerut prin vot schimbarea. Toată societatea și conaționalii solicită de la clasa politică o schimbare. Noi cei din PRO-Moldova am luptat pentru o astfel de schimbare si ne-am dorit ca președintele Republicii Moldova să plece în istorie. La ora actuala, Igor Dodon nu are legitimitatea și legalitatea să inițieze consultări cu partidele parlamentare, nu are acordându-i-se un vot de neîncredere. Considerăm că singura care e în drept astăzi este președintele nou ales Maia Sandu să aibă legitimitatea să inițieze astfel de consultări pentru a determina ce urmează pentru viitor”, a declarat Candu.