Andrei Năstase, despre declarațiile fostului premier Ion Sturza: Mai puțin mă interesează declarațiile unor oameni rupți de realitate

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase nu dorește să comenteze apelul fostului premier, Ion Sturza care i-a cerut politicianului să se retragă din cursa prezidențială în favoarea liderei PAS, Maia Sandu.

„Mai puțin mă interesează declarațiile unor oameni rupți de realitate. E problema domniei sale cum vede lucrurile. Noi le vedem așa cum sunt cu adevărat, iar sursa mea de inspirație este acest popor necăjit și colegii mei de la Partidul Platforma DA, unicul partid care nu are o telecomandă în afara țării”, a declarat Andrei Năstase la emisiunea Live de la Cotidianul.

Năstase spune că nu are de gând să renunțe la candidatura sa la președinție și că a pledat mereu pentru un candidat comun al opoziției.

„Regretabil e că mergem atât de dispersați și dezbinați. Am făcut tot posibilul pentru asta. Dacă în 2016 credeau că trebuie să mergem cu un singur candidat, astăzi ei au altă părere”, a mai spus Andrei Năstase.

Ulterior, liderul Platformei DA s-a arătat deranjat de faptul că presa a preluat declarațiile lui Ion Sturza și astfel a creat anumite percepții false cetățenilor.

„Acest domn a făcut un laudatio pentru cineva. De ce cetățeanul de acasă trebuie să afle laudatio lui Ion Sturza și nu laudatio lui Petrescu la adresa lui Andrei Năstase? Atât timp cât oamenii o să citească ceea ce spun patronii de televiziuni și ceea ce merge comercial vor avea și o problemă să aleagă. Eu insist că presa trebuie să fie independentă, să informeze oamenii și nu să le influențeze percepțiile”, a adăugat Năstase.

Liderul Platformei DA spune o critică pe lidera PAS, Maia Sandu pentru că în diferite contexte își schimbă părerile și nu se ține de cuvânt.

„Eu am avut o șansă în plus în 2016 și pentru că doamna Sandu nu a dorit să se dea într-o parte, m-am retras. (…) Este un fals că atunci sondajele au arătat că doamna Sandu avea mai multe șanse. Erau două sondaje ale unei fundații germane și o organizație din SUA. Unul arăta o egalitate perfectă, iar la altul era o diferență de un procent și jumătate. Un alt sondaj arăta spunea că eu aveam șanse în plus în turul 2”, a mai spus liderul Platformei.

Andrei Năstase este candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr la alegerile prezidențiale care ar urma să aibă loc pe 1 noiembrie.

Pe 18 iulie curent, reprezentanții PAS au anunțat că Maia Sandu este candidatul partidului pentru scrutinul prezidențial din toamnă.