Ambasadorii țărilor UE în R. Moldova neagă informațiile precum că ar fi evacuați de la Chișinău

Ambasadorii țărilor Uniunii Europene în Republica Moldova au negat zvonurile că ar fi evacuați de la Chișinău. Într-un clip video, cei 13 ambasadorii au spus în limba română că „echipa Europa reprezintă o Europă puternică și încrezătoare”.

În plus, fiecare ambasador a înregistrat un mesaj individual, ca acesta de exemplu: „Au existat zvonuri că plecăm din țară și vă părăsim într-un moment de nevoie. Aceasta este o încercare condamnabilă de a răspândi panică și frică în rândul cetățenilor moldoveni”.

