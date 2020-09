Alexandr Stoianoglo despre dosarul Bahamas, filmările cu punga de bani pentru Dodon și protecția pe care o primește de la SPPS

Procurorul General și familia sa sunt păziți 24 de ore din 24 de ofițeri ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat. Alexandr Stoianoglo spune că a primit informații de la SIS depsre faptul că viața sa și a familiei sale este în pericol și astfel, conducerea statului i-a oferit pază. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Politica de la TV8.

Stoianoglo spune că nu va sta toată viața cu pază și că această situație este legată de dosarele de rezonanță pe care le gestionează. Procurorul General a comentat și alte dosare în care sunt implicați politicieni din conducerea statului. În cazul celebrelor imagini cu acel pachet pe care șeful statului Igor Dodon îl primește de la Vladimir Plahotniuc, Stoianoglo spune că o decizie procesuală a fost luată, cazul nu va fi investigat și dacă cineva nu este de acord, nu are decât să dea în judecată procuratura.



„Este o tentativa de a băga procuratura în politica și de ce au apărut imaginile nu când au fost filmate, dar inainte de alegeri? Totul este o înscenare clară, filmarea nu a fost autorizată, nu pate fi dovadă, iar acele persoane care dădeau știau că se filmează, iar procuratura nu va accepta să fie implicată în așa ceva. Totul s-a făcut pentru că cineva vrea să fie președinte și că anumiți candidati să fie scoși din cursă în baza unor dosare penale”, a declarat Stoianoglo.

Procurorul General cere politicienilor să nu implice instituția pe care o văd ca bâtă politică în acțiunile sale. „Jumătate de procuratura se ocupă de tot felul de solicitări de la deputati. Alegerile sunt pentru popor și nu trebuie să fie implicată procuratura pentru un candidat sau altul”, a încheiat oficialul.

Șeful PG a comentat și dosarul Bahamas. Alexandr Stoianoglo spune că acesta este un caz clasic de spălare de bani cum sunt alte sute și nu unul despre finanțarea ilegală a unui partid, PSRM în acest caz.

„Pe Bahamas am facut mult mai mult decât toți dinaintea mea. Am audiat 29 de persoane, e un dosar de spălare de bani, nu e despre finanțare ilegală. Sunt sute de astfel de dosare pe bani veniți din off-shore și aceste dosare stau în aer. Am audiat 29 de oameni, am cerut informații de la fisc, ANI. Verificăm dacă înseamnă asta declarare incompletă, este încălcare a legii? Avem suficientă informație, iar acum avem nevoie de un raspuns din Elveția și cum vine, vom lua o decizie pe caz. Asta poate dura și o lunp, dar poate dura și un an. Au fost audiați și 3 deputati din parlament: Corneliu Furculiță, Vladimir Odnostalco și Vasile Bolea”, a mai spus Procurorul General.

Alexandr Stoianoglo spune că este un procuror apolitic și dă asigurări că de când a intrat în funcție, niciun politician nu a îndrăznit să-l apeleze. „Îi trist ca mereu suntem vazuți prin prisma politicului. Asta nu e bine și toți politicienii vor să vadă procuratura ca o bâtă. Am fost deputat în Parlament, știu cu ce se ocupă lumea acolo și vreau ca fiecare să se ocupe de treburile sale”, a mai declarat Stoianoglo care spune că nu crede că Procuratura poate fi influențată așa cum se zvonește de Dorin Damir, finul lui Plahotniuc sau Maxim Lebedinschi, un apropiat al lui Igor Dodon.