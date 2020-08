Acord istoric în Orientul Mijlociu: Israelul și Emiratele Arabe Unite își vor normaliza relațiile

Israelul și Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric pentru normalizarea relațiilor dintre cele două state, relatează BBC, citat de Digi24. Emiratele Arabe Unite nu recunoșteau, până acum, existența Israelului. Acordul va purta numele „Abraham”, a anunțat Donald Trump.

„Această reușită istorică sperăm că va promova pacea în Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat comun al președintelui Donald Trump, premierului israelian Benjamin Netanyahu și prințului moștenitor al Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd