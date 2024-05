24 de ani de închisoare pentru omor: sentința ex-ministrului  Economiei din Kazahstan care și-a torturat soția timp de 24 de ore. Retrospectiva unui proces transmis în direct

În Kazahstan s-a încheiat procesul de judecată în care a fost vizat fostul ministru al Economiei, Kuandîk Bișimbaev. Magistrații de la Astana l-au găsit vinovat de uciderea cu bestialitate a soției sale, Saltanat Nukenova, acesta fiind condamnat la 24 de ani de închisoare.

Procesul de judecată privind uciderea lui Saltanat Nukenova a devenit un eveniment internațional de mare anvergură. Toți observatorii remarcă un detaliu – mai mulți oameni au urmărit timp de douăzeci și patru de ore cum un bărbat își ucide soția și niciunul dintre ei nu a venit în ajutorul femeii.

Pe 8 noiembrie 2023, seara târziu, Kuandîk Bișimbaev, împreună cu soția lui, Saltanat Nukenova, au venit la restaurantul „Bau”, care se află în complexul „Gastrocentre” din Astana. Potrivit acuzatului, ambii se aflau în stare de ebrietate avansată în acel moment. În restaurant, cuplul a ocupat una dintre cabinele VIP, unde a izbucnit o ceartă între soți, după cum s-a dovedit în timpul procesului, din cauza geloziei – Bișimbaev își suspecta soția de infidelitate. Potrivit inculpatului, pentru ca nimeni să nu-i audă, acesta i-a propus lui Saltanat să meargă la toaletă, unde ea și-a scos bijuteriile dăruite de el și le-a aruncat în veceu. Acest gest l-a înfuriat pe Bișimbaev și, potrivit mărturiei acestuia, el ar fi spart ușa cabinei de la toaletă, iar Saltanat s-ar fi lovit de două ori cu capul de vasul de WC, de peretele din toaletă și „a căzut cu fața în jos pe podea”.

Apoi, Bișimbaev a încercat să-și ducă soția acasă cu mașina, dar, din cauza stării de ebrietate, nu a reușit să controleze mașina și a fost nevoit să se întoarcă la restaurant. Pe drum, a început să-și descarce furia asupra lui Saltanat:

„M-am enervat, m-am întors, m-am apropiat de ea, am apucat-o de păr și am pălmuit-o de patru ori cu ambele mâini. Ea a căzut la pământ, apoi am lovit-o de trei-patru ori cu piciorul în coapsă, în fese, dar mi-am dat seama că nu am atins niciun organ vital. Ea nu s-a ridicat, așa că am ridicat-o de păr. Tot ținând-o de păr, am dus-o în VIP.”