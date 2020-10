2 deputați PRO-Moldova anunță că o vor susține pe Violeta Ivanov la alegerile prezidențiale

Deputații Gheorghe Brașovschi și Cornel Padnevici de la PRO Moldova anunță că o vor susține pe candidata Partidului Șor, Violeta Ivanov la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Cei doi au fost colegi cu Ivanov în fracțiunea PDM din Parlament pe listele cărora au candidat la parlamentarele din 2019.

Padnevici, ales pe circumscripția din Drochia a anunțat că o va susține pe Ivanov pentru că o cunoaște cel mai bine.

„În această campanie electorală am ajuns în situația să fac alegerea cui să ofer votul meu. În condițiile în care guvernarea a călcat în picioare expresia voinței a mii de oameni și l-a eliminat ilegal pe Andrian Candu, candidatul Partidului PRO MOLDOVA din cursa prezidențială, trebuie să aleg dintre concurenții rămași. Opțiunea mea este pentru candidatul pe care îl cunosc personal, de capacitățile căruia sunt sigur și am avut ocazia să mă conving de faptul că pune preț pe fapte. Am decis că voi vota pentru doamna Violeta Ivanov. Voi susține candidatul pe care îl cunosc bine”, a scris Padnevici pe pagina sa de facebook.

Ulterior, cu o postare a venit și deputatul Brașovschi care spune că o va susține din același motiv.

„O cunosc pe dna Violeta Ivanov de mai mult timp. Am fost colegi si am lucrat cot la cot pentru a face lucruri bune pentru Sângerei. Mare păcat că actuala guvernare într-un mod atât de abuziv a eliminat candidatul Pro Moldova din alegeri. Ar fi fost un bun presedinte dl Candu. Dar in conditiile in care nu avem propriul candidat ar fi pacat ca voturile alegatorilor de bună credintă să fie irosite. Consider ca dna Ivanov are calitatile necesare, este un bun profesionist si o voi sustine la alegerile din 1 Noiembrie 2020”, a mai scris Ghoerge Brașovschi.

Partidul PRO-Moldova l-a înaintat pe liderul formațiunii, Andrian Candu la alegerile din 1 noiembrie. Candidatura sa însă, nu a fost acceptată de CEC. Funcșionarii electorali au depistat mai multe încălcări în semnăturile transmise la Comisie și au respins înregistrarea lui Candu. PRO-Moldova a contestat decizia, dar care a fost respinsă de instanțele naționale.