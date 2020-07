16 ani de ZdG. Mesajele cititorilor la această aniversare

Ziarul de Gardă împlinește astăzi 16 ani. Timp în care am oferit zeci și sute de știri, investigații și reportaje de calitate. De aniversare, am adunat mai multe mesaje de felicitare din partea citgitorilor noștri. Important, în toți acești ani v-ați convins că nu am avut patroni. Acum avem Patreon, loc unde puteți să ne susțineți ca să putem continua în același ritm.

Veaceslav Ropot, avocat: „În cei 16 ani, ZdG a fost instituția care a spus lucrurilor pe nume, iar adevărul a prevalat mereu”

Veaceslav Ropot, avocat

Aniversarea celor 16 ani ai ZdG nu este doar un moment special, dar este și o dovadă de adevărată rezistență în timp. În cei 16 ani ZdG a fost instituția care a spus lucrurilor pe nume, iar adevărul a prevalat mereu. Echipei ZdG îi urez sincere felicitări cu ocazia acestei aniversări. Ei sunt cei care depun zilnic pasiune, timp și multă răbdare, calități care au dus la evoluția acestui ziar național. Felicitări ZdG!

Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus-Liebig din Germania, Expert asociat Expert-Grup: „ZdG îmbină în sine standarde înalte de profesionism și tenacitate jurnalistică”

ZdG îmbină în sine standarde înalte de profesionism și tenacitate jurnalistică, pentru care cetățenii își arată respectul. Imparțialitatea, profesionismul și interesul public sunt cele trei puncte forte al ADN-ului unei prese independente autentice, pe care liderii din presa națională, precum ZdG, urmează să le aplice, necondiționat, în continuare.

Natalia Rotari, cercetătoare stagiară la Institutul de Filologie Română, profesoară la Liceul „Miguel de Cervantes”: „Acest ziar care, de fapt, e mai mult decât ziar, este scris pentru oameni”

La una din lecțiile pe care le aveam cu liceenii, în cadrul unui curs opțional, elevii m-au întrebat care sunt sursele media în care am încredere. Lista mea e mică, iar în capul acesteia stă ZdG. Adolescenții nu prea citesc știri, investigații, așa că a trebuit să le explic prin ce se deosebește ZdG de alte surse mass-media. Primul lucru pe care l-am menționat a fost verticalitatea. Acest ziar care, de fapt, e mai mult decât ziar, este scris pentru oameni, pentru interesele lor. Jurnaliștii scriu adevărul probat din surse sigure de informare. Desigur, a urmat întrebarea dacă nu cumva redacția este plătită de politic. „Nu”, le-am răspuns. Dacă ar fi fost aservită, nu apăreau atâtea investigații despre luxul unor politicieni sau vacanțele scumpe ale acestora. Acest subiect l-am abordat de mai multe ori, în cadrul orelor. ZdG este o echipă puternică care știe să treacă peste frică, presiuni, intimidări și să ne uimească cu noi produse mediatice care sunt citite pe nerăsuflate. La mulți ani, ZdG! Putere și succese în activitatea voastră!

Ion Ciubotaru, migrant: „Nu vă lăsați intimidați de nimeni, și publicul o să vă susțină”

În primul rând, felicitări cu prilejul aniversării ZdG! Pentru mine, personal, sunteți dovada că totuși avem în țara noastră „colțun de lână” – jurnalism demn de respect. Vă apreciez enorm curajul și aș vrea să o țineți tot așa. Demascați nedreptățile în continuare, fiindcă oamenii din Moldova sunt supuși multor porcării din partea unor ,,blatnîe”, cum este și nepreședintele nostru. Nu vă lăsați intimidați de nimeni, și publicul o să vă susțină. În rest, nu ar fi rău să angajați cât mai mulți tineri onești, ca să puteți lucra asupra mai multor investigații, ca hoții să nu aibă șansa de a înșela poporul nostru, și așa chinuit.

Elena Cujba, ingineră-constructor: „Pentru mine, ZdG e singura sursă credibilă din care mă informez”

În primul rând, sincere felicitări întregii echipe a ZdG! Mult respect, mulți ani înainte la straja adevărului, și multe noutăți cât mai bune! Să știți că atunci când îmi nimerește vreo noutate mai „deocheată” prin presă, și am dubii, imediat deschid să vad cum a dat această știre ZdG. După asta, mă calmez sau tun și fulger☺. Pentru mine, personal, ZdG e singura sursă credibilă din care mă informez. Sigur, e regretabil faptul că nu mai există și alte surse mass-media credibile, dar asta este situația. Mult succes în continuare și ani frumoși!

Vitalie Dascăl, manager în logistică: „Sunteți publicația din care percep adevărul”

Sunteți publicația din care percep adevărul și informația corectă! Succese în continuare! Nu trebuie să schimbați nimic, faceți totul foarte bine. Vă urmăresc permanent pe Facebook și de aici citesc articolele voastre. Sunteți bravo!

Angela Carp, cititoare stabilită în Italia: „Din păcate, mulți se lasă manipulați de canalele TV controlate de Dodon”

ZdG, la mulți ani! Să aveți parte de jurnaliști profesioniști, care nu se vând, să fiți tot timpul transparenți, sunteți foarte curajoși, vă urmăresc de ceva timp, îmi plac publicațiile voastre și nu găsesc critici la adresa voastră. Bravo și succese! Un lucru mă îngrijorează, urmărind tot ce se întâmplă în R. Moldova, constat totuși că populația este prost informată, cât mai multă lume ar trebui să vă citească, lumea la țară trebuie să cunoască despre banditismul și prostiile dodoniste. Din păcate, mulți se lasă manipulați de canalele TV controlate de Dodon, mulți încă mai văd în „prezidentul roșu” o persoană pozitivă, cum e posibil oare? Ar fi nevoie de mai iluminat mintea moldovanului care, în afară de canalul 1 și NTV, nu mai are din ce se informa. Eu am o fiică cu dizabilități. Acum 8 ani, am lăsat tot ce aveam în Moldova și am decis să plecăm în Italia. De-aș avea putere, aș transfera toți copii cu dizabilități din Moldova peste hotare. Diferența este enormă, nici nu putem compara, atât din punct de vedere social, cât și material.

Adrianu Balica, participantul marșului centenar Alba Iulia-Chișinău, 75 de ani: „Îmi amintesc, iulie 1961, pe când aveam și eu 16 ani”

Chiar de la început doresc să felicit toți colaboratorii redacției și neapărat cititorii cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 16 ani de viață ai ZdG.

Îmi amintesc, iulie 1961, pe când aveam și eu 16 ani, la invitația familiei prietene a părinților, Ceandațky (polonezi), singur am coborât la gara Kiev din Moscova, unde mi-am petrecut ultima mare vacanță școlărească, văzându-i pe cei doi „МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ” ai epocii bolșevice socialiste, culcați alături în Mausoleu… Tot singur am petrecut 10 zile în Leningrad, vizitând Ermitajul, „Aurora”, soborul Isaac, cu pendulul Foucault… Acolo am ajuns și la concertul formației noastre „Noroc”.

Acum, la distanța de 59 ani de atunci, apreciez curajul, independența și marea dorință de a cunoaște lumea din jur. Așa văd și redacția ZdG la această vârstă. În cei 16 ani, ați reușit să deveniți o publicație așteptată cu nerăbdare de doritorii de a cunoaște lumea din jur. Mulțumindu-vă pentru munca titanică, curajul, independența, verticalitatea, vă dorim mulți ani sănătoși, întregii echipe!

Ion Eșanu, pensionar, 80 de ani, s. Bujor, Hâncești: „Așteptăm cu mare nerăbdare ziua de joi, când vine sărbătoarea în casă”

Acest ziar a deschis ochii întregii republici, echipa este cu trup și cu suflet pentru așchia aceasta de pământ. ZdG este oglinda societății, care scoate la iveală toate neajunsurile și aspectele negative din societate, din acest motiv mulți demnitari se tem și nu au ochi să-l vadă. Oamenii de rând însă citesc cu sufletul la gură, urmăresc fiecare articol, astfel îi mobilizați pe oameni să fie mai cu suflet și iubire pentru acest meleag, acest pământ. ZdG are un colectiv inegalabil, noi când primim acest ziar, parcă ne deschidem sufletul, citind toate articolele cu mare atenție. Voi scoateți la iveală lucruri ascunse de demnitari, lumea trebuie să cunoască adevărul, toți vă apreciem pentru asta și vă vom susține mereu. Felicităm toată echipa cu această sărbătoare, așteptăm cu mare nerăbdare ziua de joi, când vine sărbătoarea în casă. Vă mulțumim pentru tot ce faceți și ne închinăm în fața voastră. Citim cu mare interes ZdG de la înființare, vă rugăm să continuați tot așa şi să nu cedați. Știu că sunteți foarte criticați și multora nu le convine ceea ce faceți. Vă dorim succese și să scoateți în continuare la iveală toate nedreptățile și corupția.

Simion Arnăut, 87 de ani, s. Cuizăuca, Rezina, pensionar, fost profesor: „Mă trezesc dimineață, mă așez lângă soție, eu îi citesc și ea mă ascultă cu mare interes”

Toate articolele sunt foarte interesante, bune de tot. Mă trezesc dimineață, mă așez lângă soție, eu îi citesc și ea mă ascultă cu mare interes, seara la fel citim împreună, cu mare interes. Doresc colectivului multă sănătate și mulți ani de viață înainte, ziarul să publice cât mai multe articole despre hoții hapsâni din țară, de la guvernare, ei nu pot face nimic, dar vorbesc mult. ZdG înseamnă foarte mult pentru noi, și pentru această țărișoară. Voi nu rămâneți niciodată indiferenți față de problemele cetățenilor și ale cititorilor. Vă mulțumim că existați și ne umpleți casa de bucurie!

Emilian Zgârvaci, Chișinău: „E o durere imensă, lipsa reacției din partea autorităților”

Citesc ZdG de mai mulți ani, toată informația despre corupție, investigații, furturi, scheme o găsim în ZdG. Alte ziare eu nu citesc. Vă spun sincer că mă doare foarte tare inima, când citesc despre toată corupția și furturile de stat, și când îmi dau seama că nu există instituții care să urmărească atent ziarul și să reacționeze imediat, să se autosesizeze. Cândva, pe timpul sovieticilor, dacă cineva transmitea o informație, imediat apărea controlul și se intervenea. Acum, când citim în ZdG despre furturi de milioane, scheme de corupție, spălare de bani, implicați fiind judecători, procurori, deputați, nimeni nu intervine, nici o instituție competentă. De ce nimeni nu intervine, în urma acestor articole? Asociez această neintervenție cu o indiferență totală din partea organelor statului. Voi faceți o muncă enormă, dar ne doare sufletul și se creează impresia că urlați în pustiu, în deșert, un ecou fără răspuns, fără reacție, fără o ușă deschisă. E o durere imensă, lipsa reacției din partea autorităților la toate ilegalitățile menționate de voi în ziar. E ca un strigăt disperat în pustiu. Am vrea să citim mai mult despre cultură, care e la pământ. Doresc multă sănătate întregului colectiv, dârzenie, energie și dinți cât mai ascuțiți.

Pentru conformitate, Diana Marian