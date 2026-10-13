15 marinari egipteni, repatriați cu sprijinul autorităților de la Chișinău

Cincisprezece marinari egipteni au fost repatriați din Ucraina în țara de origine cu ajutorul autorităților din R. Moldova. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

„În cadrul acestui proces, la data de 9 octombrie curent, au fost eliberate vizele de tranzit necesare, fiind întreprinse demersurile corespunzătoare pentru facilitarea tranzitului acestora pe teritoriul Republicii Moldova”, a informat MAE.

Pentru repatriere, MAE a cooperat cu Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și cu misiunile diplomatice ale Republicii Arabe Egipt la București și Kiev, care a contribuit la desfășurarea în bune condiții a procesului de repatriere.

„Potrivit informațiilor comunicate de partea egipteană, toți cei 15 marinari au ajuns în siguranță în țara de origine”, a precizat diplomația de la Chișinău.