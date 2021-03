VIDEO/ Un an mai târziu. Mărturiile medicilor de la Urgență: „Noi trăim ceea ce a trăit Italia primăvara trecută”

La început de martie 2020, în R. Moldova era confirmat primul caz de infectare cu COVID-19, după ce o pasageră de pe cursa Milano – Chișinău a fost preluată direct din Aeroport și transportată la spital. Ulterior, numărul de infectări a tot crescut, la fel și cel de decese, în prezent acestea atingând cote îngrijorătoare.

La mai de bine de o lună de la primul caz confirmat de COVID-19, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) povesteau reporterilor ZdG despre reorganizarea de forțe pentru zona roșie, munca în acea secție, dar și speranța la un vaccin.

Un an mai târziu, ne-am întors la ei, ca să ne spună despre ce s-a schimbat între timp, cum au trecut prin criză, dacă văd un capăt al acesteia și ce părere au despre scepticii care refuză vaccinarea.

„Tare n-am vrut să-mi adresați această întrebare”, expiră greu Alexandra, medic reanimatolog la Urgențe. Pauză lungă. Plânge.

De când a început pandemia, peste 90 de lucrători medicali din R. Moldova și-au pierdut viața. Colegii rămași pe baricade nu pot depăși aceste traume. Ei știu cel mai bine despre cum virusul nu alege, indiferent de statut ori profesie. Tocmai de asta, spun că aleg să se vaccineze.

Alexandra Bantaș muncește la Institutul de Medicină Urgentă din 2014, iar de anul trecut activează în centrul COVID-19. Această perioadă a însemnat pentru ea, pe lângă munca asumată, o sumă experiențe înfricoșătoare și dureroase.

„Legat de colegii noștri care au murit, continuă ea, acesta e un subiect complicat pentru toți. Fiind colegi cu care am lucrat mulți ani aici, până acum, nu… A trecut deja o perioadă de la decesul unui coleg, dar până acum noi nu putem vorbi pe tema asta”.

Mărturisește că, deși tot încearcă, pentru propriul echilibru emoțional, să găsească și părți bune în ceea ce face de zi cu zi, pandemia a început să pară fără sfârșit, iar medicii sunt obosiți.

„Perioada asta a fost foarte complicată pentru noi toți și pentru sistemul medical. Necătând la aceea că spitalul era reprofilat pentru pacienți COVID-19, paturi și surse de oxigen nu ajungeau mereu, iar acesta era un moment tare dificil. După un an, avem niște situații care până azi provoacă lacrimi – pacienți la care s-a muncit foarte mult, dar pe care i-am pierdut. Nu poți lucra cu asemenea pacienți și să nu rămâi cu amprente după atâtea decese”, spune tânăra.

De cealaltă parte, adaugă că, în situațiile de criză, împreună cu colegii săi, au descoperit multe calități pe care nu și le știau. Asta după ce au fost câteva gărzi când în secție scădea nivelul de oxigen. Fiind în zonă roșie, cu 50 de pacienți în secție, s-au pomenit într-un moment când trebuiau să pompeze oxigen manual pacienților care nu puteau respira singuri. Ceea ce a urmat a fost o lecție de solidaritate.

„Atunci când cădea oxigenul, noi trebuia să îl menținem și am trecut corect prin situația asta, pentru că fiecare – medic ori infirmieră, ajuta. Erau momente când nu ajungeau mâini pentru toți pacienții aflați la ventilație mecanică și atunci toată lumea venea să ajute, ca să putem salva vieți. Noi găseam diverse metode de a hotărî problemele cu oxigenul, prin dispozitive improvizate chiar pe loc, ca să împărțim cumva sursa.

Când eram studentă la medicină, aveam un obiect numit Medicina Calamităților și iată noi am citit mult despre momentele când trebuie să alegi cine primește primul ajutor medical. Mie îmi pare că asta e cea mai tragică situație pentru un doctor. Noi cumva am reușit să rezolvăm aceste probleme și nu am pierdut pe nimeni la acea vreme”, mai spune Alexandra.