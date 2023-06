VIDEO Și-au deschis afaceri, au creat locuri de muncă, învață română – refugiați ucraineni în R. Moldova

Anual la 20 iunie este comemorată Ziua Mondială a Refugiaților. Odată cu începerea invaziei ruse în Ucraina, R. Moldova a găzduit cei mai mulți refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Unii doar au tranzitat țara noastră, iar alții, în așteptarea păcii, s-au stabilit aici, inițiind afaceri și studiind limba română.

Era 17 februarie 2022 când Ludmila a fost diagnosticată cu un tip de cancer la Spitalul Oncologic din orașul Zaporijjea. Peste câteva zile, la 24 februarie, Rusia a atacat Ucraina. În acea zi Ludmila trecea prin chimioterapie.

Ulterior, Ludmila a fost operată și din cauza impedimentelor create de război, medicii din Ucraina au sfătuit-o să meargă în altă țară pentru continuarea tratamentului. Astfel, Ludmila și soțul ei, Vasile, au decis să vină în R. Moldova.

„Ne-am sfătuit acasă și am hotărât să venim în Moldova, pentru că aici se vorbește limba rusă și avem și aceeași mentalitate”, explică refugiata.

„Am dormit două zile neîntrerupt”

Totuși, femeia recunoaște că nu le-a fost ușor să-și lase toată viața de până atunci în Ucraina și să se afle în situația în care nu știu când și dacă se mai întorc.

Soții au pornit la drum cu propria lor mașină și au mers timp de două zile.

Vasile povestește că nu mai fusese în R. Moldova, dar datorită noilor tehnologii nu a întâmpinat greutăți la drum.

„Am ajuns aici și ne-au arătat care e odaia noastră – cu paturi, televizor, cameră de duș proprie și veceu. Imediat am făcut duș și cred că am dormit două zile neîntrerupt, pentru că eram obosiți, dar și pentru că era liniște. Nimic nu zboară deasupra, nimeni nu împușcă. Te trezești și e liniște”, povestește Ludmila.

„Sistemul nervos s-a stabilizat”

Greblești este un sat plasat în inima pădurii. Ludmila povestește că pentru ea este favorabilă clima și natura din localitate.

„Când am ajuns aici, eu eram cheală după chimioterapie și încă mă simțeam rău, dar încetul cu încetul am început a prinde la puteri. Clima de aici e foarte plăcută și benefică sănătății. Oamenii care locuiesc aici nu înțeleg asta și o iau ca un fapt firesc, dar pentru noi, cei care am venit din mijlocul fabricilor metalurgice și din mijlocul războiului, aerul e foarte plăcut, e curat și ce natură este aici. Dimineața te trezesc broscuțele din lac, sunt și cocostârci cu pui, și păsările cântă. E minunat”, descrie Ludmila.