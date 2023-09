VIDEO „O țară în care există pace și nu există furt de milioane”. Moldova Europeană prin ochii elevilor

Pace, o țară în care „nu există furt de milioane”, hoții stau la închisoare, iar maturii nu aruncă gunoiul la întâmplare și nu vorbesc prostii – acesta este crezul elevilor din clasa a IV-a de la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova, atunci când se gândesc la Moldova Europeană.

1 septembrie 2023, Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova

Curtea liceului arată ca un furnicar, în prim plan – elevii și profesorii, în spate – părinții acestora, mulți dintre ei fiind însoțiți de copii mai mici. Cu o atenţie deosebită sunt întâmpinaţi eroii principali – elevii clasei I-a. Ca și alți elevi din ciclul primar, aceștia poartă uniformă școlară de culoare bordo. Partea solemnă durează în jur de 15 minute. Se încheie cu sunetul celor 10 clopoței legați de panglici albastre, galbene și roșii, purtați în fața celor adunați în curtea liceului.

După care, răsună: „Toți elevii sunt invitați la prima oră – Moldova Europeană”. Și mulțimea pornește spre ușa liceului. La intrarea în liceu fâlfâie voioase cele două drapele suprapuse – al R. Moldova și al Uniunii Europene.

Ne facem loc printre mulțime și ajungem la prima oră a clasei a IV-a. Pe tabla interactivă se zărește citatul „Europa începe cu mine”. Pentru a le captiva atenția, învățătoarea îndeamnă elevii să o facă pe micii detectivi și pe o hartă colorată să găsească continentul Europa. Cea care răspunde prima e Adelina, ea și vine la tablă pentru ca să demonstreze cu arătătorul continentul Europa. Apoi, elevii descoperă că o țară în formă de strugure se află tot pe continentul Europa. Și aceasta nu este alta decât R. Moldova.

Rând pe rând, elevii au descoperit și valorile UE: democrația, pacea, adevărul, bunăstarea, dreptatea, respectul, demnitatea, egalitatea, toleranța, prietenia, libertatea. După care, au aflat despre simbolurile Uniunii Europene – drapelul, imnul și ziua națională.

Când învățătoarea își încheie proiectul didactic, pornim o discuție despre R. Moldova și Uniunea Europeană cu elevii.

Alexandra ne povestește că „ea a fost în Europa, chiar în Europa”. A fost la mare în Bulgaria cu familia. Eleva afirmă că i-a plăcut „viața de acolo, pentru că totul este frumos, îngrijit și curat, iar clădirile sunt mari”.

„R. Moldova va fi mult mai îngrijită, mai curată și mai dezvoltată”

Dezvoltarea durabilă – unul dintre beneficiile de care se bucură țările membre ale UE.

David ne povestește că tatăl său muncește în Anglia. Elevul speră că într-o Moldovă Europeană tatăl său va avea de lucru aici, acasă și nu va mai fi nevoit să-și vadă familia doar o dată pe an.

Intervine învățătoarea:

Printre beneficiile de care se bucură țările membre ale UE sunt și noile posibilități economice.

Adelina se prezintă a fi mică ecologistă. Dacă tot suntem la școală, o întrebăm ce trebuie să învețe maturii pentru ca într-un final să construiască o țară europeană.

Uliana ne povestește că a vizitat Muntenegru, țară căreia i s-a acordat statutul de candidată la UE în 2010. Până în prezent poartă negocieri de aderare.

„Neapărat trebuie să avem pace”

Pentru ca să devenim o țară europeană, Uliana crede că mai întâi de toate „trebuie să avem pace în țară, să nu existe oameni răi și nici chiar furt de milioane”.

Fără să-și dea seama, Uliana ne vorbește despre un principiu de funcționare al UE – justiție corectă.

Despre pace ne vorbește și Andreea.

Menținerea păcii și securității – un alt obiectiv al UE.

Darius ne povestește că a călătorit în Grecia. Cel mai mult spune că i-a plăcut că cetățenii de acolo sortează și reciclează gunoiul. Altfel spus – protejează calitatea mediului.

„Dacă o să furăm, o să fim prinși”

L-am întrebat dacă rudele sale din Grecia i-au spus cum e salariul acolo.

Darius: Nu mi-au spus despre salariu, dar eu am aflat acum la școală. Trebuie să spunem adevărul, mereu să fim cinstiți. Și să nu furăm, pentru că dacă o să furăm, o să fim prinși, că mereu minciuna iese la iveală.

Un alt obiectiv al UE este prevenirea și combaterea criminalității.

Un alt elev, cu prenumele David, ne mărturisește că leagă speranța unei școli și mai dotate de procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Laborator digital inaugurat de UE

Dorin Marin, directorul instituției, ne povestește că liceul „Constantin Spătaru” deja se consideră a fi un liceu dotat, o instituție de nivel european. Liceul este una dintre cele șase instituții în care Uniunea Europeană a inaugurat un laborator digital.

Profesoara de informatică și matematică, Natalia Cernea, povestește că acesta a fost visul ei dintotdeauna.

„Un profesor de informatică are nevoie de un cabinet dotat pentru a implica copiii în mai multe exerciții. Acum avem un șir de ore opționale, un șir de cercuri, dintre care și proiectare web și design grafic. De asemenea – proiectarea algoritmilor în C / C++, aplicații mobile, în care copiii se implică, le place. Mergem la concursuri, deja doi ani consecutiv luăm locuri premiante”, declară profesoara.