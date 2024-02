VIDEO Istoriile a trei femei care au ales să dezvolte afaceri în R. Moldova: „Transmitem copiilor noștri modalitatea de a-și câștiga bucata de pâine cinstit”

Grija pentru produsele care ajung pe masă la membrii familiei, dar și grija de planetă, le-a ambiționat pe mai multe femei să-și deschidă propria afacere. Olesea Plăcintă conduce o afacere de familie prin care aduce pe masa consumatorilor caș din lapte de oi și capre, caș cu adaosuri de semințe, de verdețuri și măsline, brânză de oi, iar din primăvară, la Ungheni, va produce și iaurt din lapte de capre. Victoria Gulpe coace și livrează granola proaspătă de casă. Iar Ana Bradu, pe lângă multe alte produse biodegradabile, a adus pe piața din R. Moldova, în premieră, coșuri pentru compostarea deșeurilor organice.

Olesea Plăcintă este juristă de meserie. Ne-am dat întâlnire la intrarea în satul Semeni, la pauza ei de masă. „O să mă vedeți de cum începe imașul. Sunt în pauza mea de masă și am ieșit repede să vă arăt stâna”, ne spune Olesea la telefon. Olesea este mamă a patru copii. Acum 8 ani, din dorința de a le pune copiilor pe masă produse naturale și sănătoase, familia sa a început să crească oi și capre. Între timp, această ocupație a devenit o afacere de familie.

Olesea Plăcintă, antreprenoare Bio Lakt, Ungheni

Astfel, ziua, Olesea activează în calitate de juristă la Primăria din Zagarancea, iar de cum își încheie programul de muncă, vine la stână pentru a lucra împreună cu soțul.

„Muncim toți cot la cot – eu, soțul și copiii. Am avut câteva tentative de a angaja și alte persoane, dar ni se prăpădea stâna de așa-zisa grijă și atitudine a acestora și am renunțat”, spune Olesea.

Și când vine vorba de produse, contează decizia fiecărui membru al familiei. Astfel, familia Plăcintă a tot încercat și testat diferite rețete din laptele de capră și cel de oi, până când a ajuns la actuala listă de produse livrate și consumatorilor.

Olesea mărturisește că atât în munca sa de juristă, cât și în cea de la stână, își desfășoară activitatea după un crez – „de a-și câștiga cinstit bucata de pâine, pentru a dormi cu conștiința curată”.

***

În încercarea de a diversifica micul dejun pentru ea și familia sa, acum trei ani, Victoria Gulpe din Chișinău a ajuns să inițieze o afacere de producere a granolei.

„Am încercat să testez în limitele bucătăriei mai multe rețete de granola și când am depistat că asta mă face fericită, să fac o combinație din mai multe ingrediente, plus la toate ne dă o savoare atât de mare meselor noastre, încât am vrut să împărtășesc cu toată lumea și să ies pe scară largă, pentru ca mai multe familii să-și economisească timp de dimineață, pentru că se pregătește într-un timp record – în doar 30 de secunde ai un mic dejun gata. Am inițiat asta fiind mămică, cu copil micuț și prețuiam extraordinar de mult să-mi petrec dimineața cu el câteva minute în plus și să nu petrec mult timp la bucătărie”, povestește Victoria.